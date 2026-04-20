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Así fue el operativo de la Marina norteamericana que interceptó un buque iraní
Según Estados Unidos, la embarcación comercial fue capturada tras ignorar varios avisos. El hecho, volvió a tensionar las frágiles relaciones diplomáticas entre Washington y Teherán.
Por
Pablo Gándara
20 ABRIL 2026
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