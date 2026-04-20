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    Así fue el operativo de la Marina norteamericana que interceptó un buque iraní

    Según Estados Unidos, la embarcación comercial fue capturada tras ignorar varios avisos. El hecho, volvió a tensionar las frágiles relaciones diplomáticas entre Washington y Teherán.

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara
    Más sobre:Guerra de IránEE.UU.Estrecho de OrmuzBuque petrolero

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