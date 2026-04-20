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    La historia de Marie-Louise Eta, la primera entrenadora en dirigir en una de las cinco grandes ligas de Europa

    La técnica alemana asumió la dirección del Unión Berlín en la Bundesliga. Llega al puesto con la misión de salvar al equipo en la lucha por la permanencia.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    La historia de Marie-Louise Eta, la primera entrenadora que dirige en una de las cinco grandes ligas de Europa. Foto: @fcunion_es

    Marie-Louise Eta hace historia en el fútbol europeo. La entrenadora se convierte en la primera mujer en dirigir a un equipo masculino en una de las cinco grandes ligas del Viejo Continente. A sus 34 años, fue nombrada técnica interina del Unión Berlín tras la salida de Steffen Baumgart. Este sábado debutó con una derrota por 2-1 ante el Wolfsburgo, en un duelo clave por la permamencia.

    Unión Berlín atraviesa una racha negativa. El equipo suma 32 puntos y mantiene una ventaja de seis unidades sobre el St. Pauli, que ocupa el puesto de liguilla de promoción. Este año, el club berlinés ha conseguido solo dos victorias en la Bundesliga.

    Tras la designación, el director general del club, Horst Heldt, defendió a la técnica. “He leído los comentarios sexistas pero me niego a darles voz. Me parece absurdo que todavía tengamos que justificar esto en 2026. Para mí esto trata de liderazgo y estamos plenamente convencidos de que Marie-Louise está a la altura del reto”, señaló.

    La entrenadora anticipó su desafío en el primer equipo. “Una de nuestras fortalezas es estar unidos. Estoy convencida de que conseguiremos los puntos que nos faltan en estos partidos”, dijo.

    Su trayectoria como futbolista

    Marie-Louise Eta se formó en el fútbol alemán y desarrolló su carrera como jugadora en clubes como Turbine Potsdam, Hamburgo, Cloppenburg y Werder Bremen. También integró selecciones juveniles de Alemania.

    Su etapa más relevante como futbolista se produjo en Turbine Potsdam, con el que ganó la Champions League femenina en 2010, cuando tenía solo 18 años. En la temporada siguiente siguiente disputó una segunda final del mismo torneo. En 2018, a los 26 años, decidió retirarse del fútbol profesional.

    Al banco

    Tras colgar los botines, inició su carrera como entrenadora en las divisiones juveniles del Werder Bremen. Posteriormente trabajó en la Federación Alemana de Fútbol, donde dirigió selecciones femeninas de categorías inferiores. En 2023 se incorporó al Unión Berlín para trabajar en el área de formación masculina, como parte del cuerpo técnico del equipo Sub 19.

    Ese mismo año, tras el despido del entrenador Urs Fischer, el interino Marco Grote la integró al staff del primer equipo. Con ello, se convirtió en la primera mujer en formar parte del CT de un club masculino en la Bundesliga. Desde entonces se mantuvo como asistente en distintas etapas.

    Los antecedentes

    El caso de Eta se produce en un contexto donde han irrumpido otras mujeres en cargos técnicos dentro del fútbol masculino. En mayo de 2024, Sabrina Wittmann fue nombrada entrenadora del Ingolstadt, equipo de la tercera división alemana. A nivel internacional, la francesa Corinne Diacre dirigió al Clermont en 2014, cuando el club competía en la segunda división del fútbol galo.

    La designación de Eta marca el primer caso en que una mujer asume la dirección técnica de un equipo masculino en una de las cinco principales ligas europeas. El club ya había anunciado previamente que Eta asumirá la conducción del primer equipo femenino a partir de la próxima temporada.

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