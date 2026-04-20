Muere a los 57 años Patrick Muldoon, actor de Melrose Place y Salvado por la Campana

La TV está de luto. Sobre todo aquella televisión más clásica encapsulada en los años 90, la era de las sitcoms y las series que dieron origen al actual boom de la pantalla chica.

El actor Patrick Muldoon, que interpretaba al antagonista Richard Hart en la popular Melrose Place -emitida en Chile por Mega-, ha fallecido de forma repentina a los 57 años, según informó a Variety su mánager y representante.

Más tarde, el medio Deadline añadió que el deceso se produjo tras una ataque al corazón. Una muerte del todo inesperada, pues el actor acaba de expresar en sus redes sociales lo contento que estaba por participar como productor en su nuevo proyecto: “Estoy muy emocionado por formar parte de este increíble proyecto, Kockroach, dirigido por Matt Ross y protagonizado por Chris Hemsworth, Taron Edgerton, Zazzie Beetz y Alec Baldwin. Se está rodando ahora en Australia”, escribió.

Las reacciones a su deceso han sido variadas, empezando por las de los fans de la serie por la que se dio a conocer en Estados Unidos y en el resto del mundo: Salvado por la campana, ficción que en Chile se difundió a través de Canal 13. El actor ahí dio vida a Jeff, el dueño del bar en el que trabajaba Kelly Kapwoski (Tiffani Thiessen) y que provocó una de las rupturas más sonadas de la famosa sitcom.

“Patrick falleció de un ataque al corazón el 19 de abril de 2026 a la temprana edad de 57 años. Los fans de Saved by the Bell siempre recordarán a Patrick por su papel como Jeff, uno de los villanos más emblemáticos de la televisión de los 90. Patrick contribuyó a que Salvado por la campana se convirtiera en la serie emblemática, emotiva e inolvidable que fue”, han escrito desde la página del fan club.