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    Japón emite una alerta de tsunami tras un terremoto de magnitud 7,5 en la costa oriental

    La primera ministra Sanae Takaichi afirmó que el gobierno había creado un grupo de trabajo de emergencia e instó a los ciudadanos de las zonas afectadas a evacuar a un lugar seguro.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Foto: Archivo

    Las autoridades de Japón han emitido este lunes una alerta de tsunami tras un terremoto de magnitud 7,5 en la escala abierta de Richter frente a la costa oriental del país asiático, sin que por el momento haya informaciones sobre víctimas o daños materiales.

    La Agencia Meteorológica de Japón ha especificado que el sismo ha tenido lugar en torno a las 16.55 horas (hora local) frente a las costas de Sanriku, al tiempo que ha señalado que el hipocentro ha estado ubicado a unos 10 kilómetros de profundidad.

    Se detectó un tsunami de unos 80 centímetros en el puerto de Kuji, en la prefectura de Iwate, y otro de menor magnitud, de 40 centímetros, se registró en otro puerto de la misma prefectura, según informó la agencia.

    Un tsunami de hasta 3 metros podría afectar la zona, añadió la agencia. Además de la alerta por tsunami en Iwate y Aomori, al norte y sureste de Hokkaido, la agencia también emitió un aviso de tsunami de menor intensidad para las costas de Miyagi y Fukushima, al sur del epicentro.

    En declaraciones a la prensa, la primera ministra Sanae Takaichi afirmó que el gobierno había creado un grupo de trabajo de emergencia e instó a los ciudadanos de las zonas afectadas a evacuar a un lugar seguro.

    La cadena NHK mostró barcos zarpando del puerto de Hachinohe, en Hokkaido, ante la previsión de la llegada del oleaje, mientras un mensaje de alerta, “¡Tsunami! ¡Evacúen!“, aparecía en pantalla.

    El servicio de trenes bala en Aomori, en el extremo norte de la isla principal de Honshu, Japón, se interrumpió debido a los temblores, según informó la agencia de noticias Kyodo.

    Otro potente terremoto de magnitud 7,5 en diciembre dejó decenas de heridos.

    Han pasado 15 años desde que el terremoto de magnitud 9,0 y el tsunami del 11 de marzo de 2011 devastaron partes del norte de Japón, causaron más de 22.000 muertes y obligaron a casi medio millón de personas a abandonar sus hogares, la mayoría debido a los daños causados ​​por el tsunami.

    Unas 160.000 personas huyeron de sus hogares en Fukushima debido a la radiación emitida por la central nuclear de Fukushima Daiichi, afectada por el tsunami. Alrededor de 26.000 de ellas no han regresado porque se reubicaron en otros lugares, sus ciudades de origen siguen siendo zonas restringidas o persisten sus preocupaciones sobre la radiación.

    Actualmente no hay centrales nucleares en funcionamiento en las regiones de Hokkaido y Tohoku, pero Hokkaido Electric Power Co y Tohoku Electric Power Co tienen varias centrales nucleares fuera de servicio en la zona. Tohoku Electric declaró que estaba evaluando el impacto del terremoto y el tsunami en su central nuclear de Onagawa.

    Japón es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo, con un temblor que se produce al menos cada cinco minutos. Ubicado en el “Anillo de Fuego” de volcanes y fosas oceánicas que rodean parcialmente la cuenca del Pacífico, Japón concentra alrededor del 20% de los terremotos mundiales de magnitud 6,0 ​​o superior.

    Más sobre:JapónAlertaTsunamiTerremotoSanrikuMundo

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