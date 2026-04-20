SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras terremoto 7.6 en Japón

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) informó que el terremoto 7.6 ocurrido en Japón no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

Desde el organismos descartaron la posibilidad a través de una publicación en sus redes sociales.

“SHOA indica, por sismo magnitud 7.6 a 170 km al SE de Hachinohe, Japón, no existe amenaza de tsunami para las costas de Chile“, detallaron.

Cabe recordar que las autoridades de Japón han emitido este lunes una alerta de tsunami tras un terremoto de magnitud 7,6 en la escala de Richter frente a la costa oriental del país asiático, sin que por el momento haya informaciones sobre víctimas o daños materiales.