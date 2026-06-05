CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    “Yo le pediría que modere el lenguaje”: alcaldesa San Martín cuestiona dichos de ministro Quiroz sobre comunas “más ricas”

    La jefa comunal abordó la exención de contribuciones y planteó que “a mí me da la sensación de que se está tratando de instalar, (...) de que casi que los alcaldes quisiéramos ser Tío Rico McPato para nadar en una piscina de plata".

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    JAVIER SALVO/ATON CHILE

    La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, abordó los cuestionamientos que han recibido los jefes comunales por su posición en torno a la exención de contribuciones para mayores de 65 años que propone el proyecto de ley de Plan de Reconstrucción Nacional.

    “A mí me da la sensación de que se está tratando de instalar, no sé si por parte del gobierno, pero sí por ciertas personas que he leído en los medios, cartas al director, etcétera, de que casi que los alcaldes quisiéramos ser Tío Rico McPato para nadar en una piscina de plata, con monedas de oro, y la verdad es que esa es la imagen que se está tratando de proyectar”, planteó la alcaldesa en conversación con Radio Pauta.

    Asimismo, la edil de Las Condes cuestionó al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, por afirmar que la exención de contribuciones afectará principalmente a las comunas más ricas, pidiendo que “modere el lenguaje porque andar tratando de comunas ricas a comunas en que efectivamente hay mayor generación de ingresos (...) está cayendo en la misma caricatura que nosotros le criticábamos a la izquierda cuando se referían a nosotros a las comunas que generaban riqueza”.

    “Yo creo que el ministro de Hacienda no ha tenido todos los antecedentes a la vista y quiero pensar que efectivamente ese es el problema que tenemos hoy día. Porque, por ejemplo, se planteaba que efectivamente las contribuciones han aumentado porque ha aumentado el valor de las tasaciones. Situación que también hay que revisar porque estamos todos de acuerdo, (...) de que es bien opaco el sistema para determinar quién paga contribuciones y quién no”, añadió la alcaldesa.

    Junto con ello, detalló que “yo creo que, siendo superresponsable también con lo que digo y siendo superexigente también, como fui con el otro gobierno, necesitamos más diálogo con el gobierno”.

    Más sobre:Las CondesCatalina San MartinJorge QuirozContribuciones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Muere a los 77 años el “Indio” Solari, ícono del rock argentino y cantante de Los Redonditos de Ricota

    Mercado laboral de EE.UU. da señales de fortaleza y crea muchos más empleos de los esperados en mayo

    Víctor Pérez (UDI): “Si no fuera por Alvarado, la UDI sería aún menos relevante”

    OpenAI acepta someterse a revisión del gobierno de EE.UU. antes de lanzar sus modelos de inteligencia artificial

    El Senado de Estados Unidos garantiza la financiación total del ICE en una de las mayores victorias legislativas de Trump

    Mosa declara exitosa la OPA y se queda con el 72% de Blanco y Negro

    Lo más leído

    1.
    Concejales de Las Condes concretan sus amenazas y presentan requerimiento para inhabilitar a exalcaldesa Peñaloza

    Concejales de Las Condes concretan sus amenazas y presentan requerimiento para inhabilitar a exalcaldesa Peñaloza

    2.
    Tribunal declara admisible querella por fraude al fisco de la Municipalidad de Santiago contra la exalcaldesa Irací Hassler

    Tribunal declara admisible querella por fraude al fisco de la Municipalidad de Santiago contra la exalcaldesa Irací Hassler

    3.
    Operación Tokyo: las ocho cuentas con las que el ejecutivo del Banco Santander logró lavar al menos $400 millones y transformarlas en criptomonedas

    Operación Tokyo: las ocho cuentas con las que el ejecutivo del Banco Santander logró lavar al menos $400 millones y transformarlas en criptomonedas

    4.
    “Tratan de justificar que estamos frente a pobres abuelitos”: Campillai convoca a marcha contra los indultos presidenciales

    “Tratan de justificar que estamos frente a pobres abuelitos”: Campillai convoca a marcha contra los indultos presidenciales

    5.
    Grandes filas y aglomeraciones en horario peak: ¿por qué Metro tiene pocas boleterías habilitadas?

    Grandes filas y aglomeraciones en horario peak: ¿por qué Metro tiene pocas boleterías habilitadas?

    6.
    De Vodanovic a Alessandri: alcaldes de la AChM fuman “la pipa de la paz” motivados por causa común de contribuciones

    De Vodanovic a Alessandri: alcaldes de la AChM fuman “la pipa de la paz” motivados por causa común de contribuciones

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 5 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 5 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Cómo conseguir las 14 láminas especiales de Coca-Cola para el álbum del Mundial 2026

    Cómo conseguir las 14 láminas especiales de Coca-Cola para el álbum del Mundial 2026

    Temblor hoy, jueves 4 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 4 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    “Yo le pediría que modere el lenguaje”: alcaldesa San Martín cuestiona dichos de ministro Quiroz sobre comunas “más ricas”
    Chile

    “Yo le pediría que modere el lenguaje”: alcaldesa San Martín cuestiona dichos de ministro Quiroz sobre comunas “más ricas”

    Víctor Pérez (UDI): “Si no fuera por Alvarado, la UDI sería aún menos relevante”

    Temblor hoy, viernes 5 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Mercado laboral de EE.UU. da señales de fortaleza y crea muchos más empleos de los esperados en mayo
    Negocios

    Mercado laboral de EE.UU. da señales de fortaleza y crea muchos más empleos de los esperados en mayo

    OpenAI acepta someterse a revisión del gobierno de EE.UU. antes de lanzar sus modelos de inteligencia artificial

    Mosa declara exitosa la OPA y se queda con el 72% de Blanco y Negro

    Qué significa el “tren de sismos” que afecta a la Región de O’Higgins: sismólogo aclara si es precursor de un terremoto
    Tendencias

    Qué significa el “tren de sismos” que afecta a la Región de O’Higgins: sismólogo aclara si es precursor de un terremoto

    Cómo un mayor consumo de alimentos ultraprocesados se vincula con un mayor riesgo de demencia, según un nuevo estudio

    Cuándo llega el primer sistema frontal del invierno que afectará a Santiago y la RM

    Quién es Guéla Doué, el hombre que le amargó la fiesta a Francia y a su hermano Désiré antes del Mundial
    El Deportivo

    Quién es Guéla Doué, el hombre que le amargó la fiesta a Francia y a su hermano Désiré antes del Mundial

    La calculadora de los grandes sufre: qué necesitan Colo Colo, la U y la UC para clasificar en la Copa de la Liga

    Florentino Pérez vs. Enrique Riquelme: los ofertones y las claves de la elección que definirá el futuro del Real Madrid

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes
    Tecnología

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes

    Niñeces y juventudes en Internet

    Así es Marvel’s Wolverine de PlayStation 5: primer vistazo

    Muere a los 77 años el “Indio” Solari, ícono del rock argentino y cantante de Los Redonditos de Ricota
    Cultura y entretención

    Muere a los 77 años el “Indio” Solari, ícono del rock argentino y cantante de Los Redonditos de Ricota

    Carcuro, uniformes de colegio y la Revuelta: Los Tres en cinco shows memorables

    Angelo Pierattini en el Nescafé de las Artes: una celebración eléctrica del milagro de la vida

    El Senado de Estados Unidos garantiza la financiación total del ICE en una de las mayores victorias legislativas de Trump
    Mundo

    El Senado de Estados Unidos garantiza la financiación total del ICE en una de las mayores victorias legislativas de Trump

    La ONU alerta del “deterioro de las condiciones humanitarias” en Cuba ante el refuerzo del bloqueo de Estados Unidos

    EE.UU. rechaza “cualquier intento de derrocar” a Paz y anuncia un refuerzo de la ayuda de emergencia para Bolivia

    186 años de bodas chilenas en fotografías
    Paula

    186 años de bodas chilenas en fotografías

    Aborto por tres causales: el peso de la objeción de conciencia

    Sopa de brócoli y leche de coco