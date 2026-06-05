“Yo le pediría que modere el lenguaje”: alcaldesa San Martín cuestiona dichos de ministro Quiroz sobre comunas “más ricas”

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, abordó los cuestionamientos que han recibido los jefes comunales por su posición en torno a la exención de contribuciones para mayores de 65 años que propone el proyecto de ley de Plan de Reconstrucción Nacional.

“A mí me da la sensación de que se está tratando de instalar, no sé si por parte del gobierno, pero sí por ciertas personas que he leído en los medios, cartas al director, etcétera, de que casi que los alcaldes quisiéramos ser Tío Rico McPato para nadar en una piscina de plata, con monedas de oro, y la verdad es que esa es la imagen que se está tratando de proyectar”, planteó la alcaldesa en conversación con Radio Pauta.

Asimismo, la edil de Las Condes cuestionó al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, por afirmar que la exención de contribuciones afectará principalmente a las comunas más ricas, pidiendo que “ modere el lenguaje porque andar tratando de comunas ricas a comunas en que efectivamente hay mayor generación de ingresos (...) está cayendo en la misma caricatura que nosotros le criticábamos a la izquierda cuando se referían a nosotros a las comunas que generaban riqueza”.

“Yo creo que el ministro de Hacienda no ha tenido todos los antecedentes a la vista y quiero pensar que efectivamente ese es el problema que tenemos hoy día. Porque, por ejemplo, se planteaba que efectivamente las contribuciones han aumentado porque ha aumentado el valor de las tasaciones. Situación que también hay que revisar porque estamos todos de acuerdo, (...) de que es bien opaco el sistema para determinar quién paga contribuciones y quién no”, añadió la alcaldesa.

Junto con ello, detalló que “yo creo que, siendo superresponsable también con lo que digo y siendo superexigente también, como fui con el otro gobierno, necesitamos más diálogo con el gobierno”.