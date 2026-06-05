Bochornoso conflicto entre Carabineros e inspectores municipales de Santiago termina con denuncia en la Fiscalía

Un bochornoso episodio se produjo durante la tarde del miércoles en pleno centro de Santiago. El hecho se originó luego de que una ejecutiva de Claro, quien se encontraba vendiendo planes con un stand móvil en calle Santo Domingo, denunciara que había sido amenazada por un guardia municipal.

La mujer extranjera, según dicen quienes conocieron del momento, acusó que el inspector municipal le pidió retirarse de ese espacio a lo que ella se negó debido a que no podía movilizar sus implementos sola. Ahí fue cuando, según las mismas fuentes, el sujeto profirió insultos como “ te voy a cagar y si querí anda a acusarme a los pacos ”.

Fue justo lo que hizo la mujer. Acudió a carabineros de la Primera Comisaría que se encontraban en el casco histórico y les dijo que el sujeto la había amenazado. Los funcionarios policiales llegaron donde el inspector municipal para preguntar qué había pasado. Al instante, le pidieron que se identificara. Fue allí cuando nació un entrevero que involucró a 15 inspectores municipales que llegaron tras el llamado del denunciado .

De acuerdo a un registro de video aportado por el carabinero, el sujeto se negó a mostrar su carnet y le dijo al policía que había contactado a su supervisor. “Yo no necesito autorización de su central para que se identifique”, respondió el carabinero. “Me está hostigando”, se escucha decir a la mujer en ese mismo video.

En ese momento, llegaron otros inspectores municipales a prestar colaboración al denunciado en lo que se iniciaron empujones y recriminaciones cruzadas. “Personal del Casco Histórico nos quiere quitar al detenido”, dice el carabinero mientras persigue al piquete de guardias.

“A mí no me tomí, suéltame. Te vai a meter en el medio forro, la detención arbitraria que estay haciendo”, se escucha decir a otro guardia que llegó al lugar. “No somos delincuentes, somos funcionarios. Esto no se va a quedar así. No tení idea ”, dice el mismo sujeto.

Las supuestas amenazas a la mujer fueron denunciadas en el Ministerio Público, por lo que se iniciará una investigación contra el inspector municipal. En esa denuncia, según pudo conocer este medio, se señalan dos hechos posteriores a la amenaza: ocultamiento de identidad y oponerse a la acción de Carabineros.

“Hecho aislado”

La Municipalidad de Santiago se refirió al hecho mediante un comunicado, señalando que iniciaron una investigación interna. Dijeron que lo ocurrido “no representa el trabajo cotidiano que desarrollan de manera coordinada los equipos municipales y Carabineros de Chile”.

“Junto con lamentar lo ocurrido, la municipalidad ha dispuesto una revisión interna de los antecedentes con el objeto de esclarecer plenamente las circunstancias en que se produjo este incidente”, agregaron.

Asimismo, añadieron que “de acuerdo con los resultados de dicha investigación, se adoptarán todas las medidas administrativas y disciplinarias que correspondan”. Desde ese municipio agregaron que mantienen una “muy buena relación con Carabineros”. Por su lado, el alcalde de esa comuna, Mario Desbordes, dijo que se trataba de un “hecho aislado”.

El mismo concepto fue utilizado por la policía uniformada. “En el marco de una denuncia recibida por una ciudadana en el sector céntrico de la comuna de Santiago, Carabineros ante esta situación acogió la denuncia realizando un control de identidad. Es importante señalar que toda persona debe someterse a los controles y fiscalizaciones de Carabineros de Chile en el ejercicio de sus funciones legales ”, explicó el coronel Cristián González, de la prefectura Central.

El coronel señaló que se sostendrán reuniones con los encargados de seguridad de Santiago para “fortalecer los procedimientos y evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir”.

“Todos los procedimientos policiales se evalúan y si es necesario se mejoran. Este es un hecho aislado que no representa el trabajo corrdinado a través del convenio OS14 con las municipalidades. Seguiremos trabajando de manera mancomunada por la seguridad de todos nuestros vecinos”, agregó.

Carabineros versus guardias en Santiago

No hay reglamento

Según pudo revisar este medio, pese a que la Ley 21.802 de seguridad municipal ya fue promulgada en marzo, esta norma entrará en vigencia recién el 12 de agosto. Lo que aún no está listo son varios de sus reglamentos.

Pese a que hubo un adelanto durante el gobierno anterior respecto al reglamento, la Subsecretaría de Prevención del Delito de esta administración decidió incluir a la Asociación de Municipalidades en la discusión del reglamento. Con todo, debería estar listo para febrero de 2027, dicen quienes conocen de la interna.

Cuando la ley entre en vigencia, las municipalidades tienen hasta un año para presentar sus planes de seguridad. La norma establece que Carabineros y guardias municipales deben trabajar coordinados. Pero el mecanismo de coordinación está en ese reglamento que aún está pendiente. En síntesis, la ley establece que los operativos son dirigidos por Carabineros y los guardias son solo coadyuvantes. Quienes conocen de la nueva ley señalan que la norma busca regular la función municipal y evitar situaciones como la ocurrida el miércoles.