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    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría

    La torre fue construida en el siglo III a.C. en Alejandría y es una de las siete maravillas del mundo antiguo.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría. Foto: Gemini

    Un hallazgo en las profundidades del Mediterráneo volvió a poner en el centro de la historia a una de las construcciones más emblemáticas de la antigüedad: el Faro de Alejandría.

    Un grupo de arqueólogos identificó 22 bloques monumentales que permanecían sumergidos desde hace siglos frente a la costa de Egipto.

    El descubrimiento fue parte de una investigación internacional que busca reconstruir digitalmente esta maravilla del mundo antiguo, según informó El Cronista.

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría, Foto: EuropaPress WIKIPEDIA

    El proyecto PHAROS

    El descubrimiento forma parte del proyecto PHAROS, una iniciativa que reúne al Centre National de la Recherche Scientifique de Francia (liderado por la arqueóloga Isabelle Hairy), el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto y la Fundación Dassault Systèmes.

    Su objetivo es escanear y analizar los restos para recrear con precisión la estructura original del faro.

    Entre los elementos recuperados hay piezas arquitectónicas de gran tamaño, como dinteles, jambas, umbrales y losas de pavimento, que pesan entre 70 y 80 toneladas.

    Estas formaban parte de la entrada monumental del faro, cuya arquitectura combinaba influencias egipcias y griegas.

    Las investigaciones del faro

    Aunque las ruinas ya habían sido divisadas en 1968, las investigaciones sistemáticas comenzaron décadas después.

    En 1994, el arqueólogo francés Jean-Yves Empereur lideró una exploración a gran escala en la que se documentaron más de 3.300 objetos, incluyendo esfinges, columnas y bloques de granito.

    Desde entonces, el trabajo submarino ha permitido avanzar en la identificación de los vestigios del faro, cuyos fragmentos más imponentes han sido recuperados recientemente gracias a nuevas tecnologías.

    En paralelo, más de un centenar de estos restos han sido escaneados digitalmente durante la última década mediante técnicas de fotogrametría.

    Con esta información, especialistas buscan rearmar virtualmente la estructura como si se tratara de un puzzle, apoyándose también en registros históricos, descripciones antiguas y representaciones de la época.

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría. Foto: Recreación de Gemini

    El origen del Faro de Alejandría

    Construido a comienzos del siglo III a.C. durante el reinado de Ptolomeo I Sóter, el Faro de Alejandría fue diseñado por el arquitecto griego Sóstrato de Cnido.

    Con más de 100 metros de altura, se convirtió en una de las edificaciones más altas del mundo durante más de 1.600 años, cumpliendo una función clave al guiar a los barcos en las complejas aguas del puerto de Alejandría.

    Su declive comenzó tras una serie de terremotos, que culminaron con su destrucción en 1303.

    Siglos más tarde, en 1477, sus restos fueron reutilizados para construir una fortaleza en el mismo emplazamiento, poniendo fin a la historia física de una de las siete maravillas del mundo antiguo.

    Lee también:

    Más sobre:Faro de AlejandríaAlejandríaMaravillas del mundoArquitecturaConstrucciónHallazgoArqueologíaAntigüedadHistoriaCienciaTendenciasLa Tercera

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