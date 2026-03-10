Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación. Foto: archivo / referencial.

Una investigación publicada en el Journal Archaeological Science: Reports sugiere que el general cartaginés Aníbal, activo durante la Segunda Guerra Púnica (218 a 201 a. C.), utilizó elefantes de guerra en combates.

El estudio se basa en un hueso de elefante de 2.200 años, el cual fue encontrado en las cercanías de Córdoba , España , junto a monedas cartaginesas del siglo III a. C.

“El uso de elefantes como ‘máquinas de guerra’ en suelo europeo durante las Guerras Púnicas dejó una profunda huella en el arte, la literatura y la cultura occidentales, un legado transmitido a través de los relatos clásicos a autores posteriores”, escribieron los autores del reciente trabajo.

“Durante siglos, la imagen de Aníbal guiando a sus elefantes a través de los Alpes se convirtió en un icono, un motivo recurrente adoptado por músicos, escritores y dramaturgos por igual, y con el tiempo también por la industria cinematográfica”.

De acuerdo a los investigadores, el hueso podría constituir la primera evidencia arqueológica directa de que Aníbal utilizó elefantes durante la Segunda Guerra Púnica .

Qué dice la investigación sobre el uso de elefantes de guerra por parte de Aníbal

El arqueólogo de la Universidad de Autónoma de Madrid y autor del estudio, Fernando Quesada Sanz, explicó al New York Times que el hueso de elefante encontrado en España corresponde al de un “tobillo” y tiene un tamaño similar al de una pelota de béisbol .

Sin embargo, dijo, no pertenece a los 37 elefantes que, según relatos históricos, atravesaron los Alpes con el general cartaginés en el año 218 a. C. , con el objetivo de atacar a los romanos en su propio territorio.

Pese a lo anterior, comentó que el hueso tiene una conexión “fundamental” con las campañas militares de Aníbal y que la munición de catapulta hallada junto al fósil sugiere que el animal murió en combate .

De acuerdo a relatos históricos, su hermano, Magón, introdujo los elefantes en la península ibérica cerca del año 228 a. C., mientras que Aníbal posteriormente los empezó a desplegar con blindajes para realizar ataques.

Con los elefantes, sus fuerzas rompían las líneas de batalla de las tropas enemigas y podían disparar arcos desde posiciones elevadas, según los relatos.

Quesada dijo que “es muy posible que el hueso hallado en los alrededores de Córdoba perteneciera a uno de los elefantes que Aníbal utilizó para aplastar a la tribu de los carpetanos en el centro de España” .

El elemento óseo fue encontrado de manera aislada, es decir, sin el resto de los huesos del elefante. El hallazgo se dio en el yacimiento Colina de los Quemados.

Los investigadores presumen que es probable que alguien lo haya preservado intencionalmente, luego de haberlo guardado como un posible recuerdo.

Corresponde, en específico, al tercer hueso carpiano de la pata delantera derecha de un elefante .

El arqueólogo de la Universidad de Córdoba y autor principal del estudio, Rafael Martínez Sánchez, afirmó a Live Science que el hallazgo “podría ser un hito histórico”.