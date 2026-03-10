SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    De acuerdo a los investigadores, el hueso podría constituir la primera evidencia arqueológica directa de que el general cartaginés utilizó elefantes de guerra durante la Segunda Guerra Púnica.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación. Foto: archivo / referencial.

    Una investigación publicada en el Journal Archaeological Science: Reports sugiere que el general cartaginés Aníbal, activo durante la Segunda Guerra Púnica (218 a 201 a. C.), utilizó elefantes de guerra en combates.

    El estudio se basa en un hueso de elefante de 2.200 años, el cual fue encontrado en las cercanías de Córdoba, España, junto a monedas cartaginesas del siglo III a. C.

    “El uso de elefantes como ‘máquinas de guerra’ en suelo europeo durante las Guerras Púnicas dejó una profunda huella en el arte, la literatura y la cultura occidentales, un legado transmitido a través de los relatos clásicos a autores posteriores”, escribieron los autores del reciente trabajo.

    “Durante siglos, la imagen de Aníbal guiando a sus elefantes a través de los Alpes se convirtió en un icono, un motivo recurrente adoptado por músicos, escritores y dramaturgos por igual, y con el tiempo también por la industria cinematográfica”.

    De acuerdo a los investigadores, el hueso podría constituir la primera evidencia arqueológica directa de que Aníbal utilizó elefantes durante la Segunda Guerra Púnica.

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación. Foto: archivo / referencial.

    Qué dice la investigación sobre el uso de elefantes de guerra por parte de Aníbal

    El arqueólogo de la Universidad de Autónoma de Madrid y autor del estudio, Fernando Quesada Sanz, explicó al New York Times que el hueso de elefante encontrado en España corresponde al de un “tobillo” y tiene un tamaño similar al de una pelota de béisbol.

    Sin embargo, dijo, no pertenece a los 37 elefantes que, según relatos históricos, atravesaron los Alpes con el general cartaginés en el año 218 a. C., con el objetivo de atacar a los romanos en su propio territorio.

    Pese a lo anterior, comentó que el hueso tiene una conexión “fundamental” con las campañas militares de Aníbal y que la munición de catapulta hallada junto al fósil sugiere que el animal murió en combate.

    De acuerdo a relatos históricos, su hermano, Magón, introdujo los elefantes en la península ibérica cerca del año 228 a. C., mientras que Aníbal posteriormente los empezó a desplegar con blindajes para realizar ataques.

    Con los elefantes, sus fuerzas rompían las líneas de batalla de las tropas enemigas y podían disparar arcos desde posiciones elevadas, según los relatos.

    Quesada dijo que “es muy posible que el hueso hallado en los alrededores de Córdoba perteneciera a uno de los elefantes que Aníbal utilizó para aplastar a la tribu de los carpetanos en el centro de España”.

    El elemento óseo fue encontrado de manera aislada, es decir, sin el resto de los huesos del elefante. El hallazgo se dio en el yacimiento Colina de los Quemados.

    Los investigadores presumen que es probable que alguien lo haya preservado intencionalmente, luego de haberlo guardado como un posible recuerdo.

    Corresponde, en específico, al tercer hueso carpiano de la pata delantera derecha de un elefante.

    El arqueólogo de la Universidad de Córdoba y autor principal del estudio, Rafael Martínez Sánchez, afirmó a Live Science que el hallazgo “podría ser un hito histórico”.

    Los autores escribieron en su artículo que el hueso “puede representar el primer elemento anatómico conocido de un elefante utilizado por las tropas púnicas en esta guerra en Europa”.

    Lee también:

    Más sobre:CienciaArqueologíaHistoriaCartagoEuropaAníbalGuerras PúnicasSegunda Guerra PúnicaLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Reunión con Steinert, redes con la Suprema y parlamentarios: Rabat intensifica su agenda ad portas de asumir en Justicia

    Desde la tensión entre Desbordes y Bellolio al fracaso de una gran foto: el lado B del regreso de Baquedano a Plaza Italia

    Haití: Ataques con drones al crimen organizado dejan más de 1.200 muertos en un año

    El último día de Boric y la antesala de Kast: las horas previas al cambio de mando

    Sin Los Tres, Lucybell, Sumo o Virus: las ausencias del ranking Billboard sobre las mejores bandas de rock en español

    Defensas de imputados por caída del Hércules C-130 descartan responsabilidad en la tragedia y acusan investigación sesgada de la Fiscalía

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Galatasaray vs. Liverpool por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Galatasaray vs. Liverpool por la Champions League

    Colegios de Valparaíso y Viña del Mar con suspensión de clases por el cambio de mando

    Colegios de Valparaíso y Viña del Mar con suspensión de clases por el cambio de mando

    Rating del lunes 9 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 9 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Reunión con Steinert, redes con la Suprema y parlamentarios: Rabat intensifica su agenda ad portas de asumir en Justicia
    Chile

    Reunión con Steinert, redes con la Suprema y parlamentarios: Rabat intensifica su agenda ad portas de asumir en Justicia

    Desde la tensión entre Desbordes y Bellolio al fracaso de una gran foto: el lado B del regreso de Baquedano a Plaza Italia

    El último día de Boric y la antesala de Kast: las horas previas al cambio de mando

    Fiscalía Nacional Económica respalda bases de licitación de sistema RED: descarta riesgos de libre competencia
    Negocios

    Fiscalía Nacional Económica respalda bases de licitación de sistema RED: descarta riesgos de libre competencia

    La economía del acceso: una ventaja competitiva sostenible

    El balance y lamentos del ministro Grau tras su paso por el gobierno

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación
    Tendencias

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Un meteorito se estrelló contra el techo de una casa en Alemania: así se vio el accidente captado por las cámaras

    Las inyecciones de GLP-1 pueden aumentar el riesgo de lesiones en huesos, según un reciente estudio

    Exceso de lesionados, involución y reuniones de urgencia: Azul Azul se divide por el futuro de Paqui Meneghini en la U
    El Deportivo

    Exceso de lesionados, involución y reuniones de urgencia: Azul Azul se divide por el futuro de Paqui Meneghini en la U

    No solo piensa en F1: Max Verstappen correrá las 24 horas de Nürburgring

    Clemente Montes explica su conflicto en la cancha con Palavecino: “Querer ganar los partidos te lleva al límite”

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Sin Los Tres, Lucybell, Sumo o Virus: las ausencias del ranking Billboard sobre las mejores bandas de rock en español
    Cultura y entretención

    Sin Los Tres, Lucybell, Sumo o Virus: las ausencias del ranking Billboard sobre las mejores bandas de rock en español

    El regreso de Manuel Baquedano: la historia tras el último gran monumento bélico del siglo XX

    Fallece el destacado escritor peruano Alfredo Bryce Echenique a los 87 años

    Haití: Ataques con drones al crimen organizado dejan más de 1.200 muertos en un año
    Mundo

    Haití: Ataques con drones al crimen organizado dejan más de 1.200 muertos en un año

    Al Habtoor, el millonario empresario emiratí que interpeló a Trump por iniciar la guerra en la región

    Irán rechaza las “amenazas vacías” de Trump y le recomienda que “tenga cuidado” para “no ser eliminado”

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte
    Paula

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo