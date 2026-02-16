SUSCRÍBETE
    El “secreto” sobre los elefantes que descubrió un reciente estudio

    Un equipo de investigadores compartió nuevos hallazgos sobre un elemento en la trompa de estos mamíferos, el cual es clave para que puedan detectar movimiento, manipular objetos y realizar tareas complejas, entre otras acciones.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    El “secreto” sobre los elefantes que descubrió un reciente estudio. Foto: referencial.

    Una investigación científica publicada en la revista Science a mediados de febrero presentó importantes hallazgos sobre cómo los elefantes se desenvuelven en la naturaleza y en el mundo.

    Es conocido que su trompa es clave para que puedan alimentarse, mover elementos, empujar árboles, detectar amenazas, olfatear y percibir las vibraciones de los movimientos de su manada desde la distancia.

    También la utilizan para comunicarse entre ellos e, incluso, con humanos.

    Sin embargo, el nuevo estudio sostiene que “el secreto” de la destreza que tienen en sus trompas está en los bigotes, aspecto que no había sido profundizado previamente de la misma manera, según los investigadores.

    El “secreto” sobre los elefantes que descubrió un reciente estudio. Foto: referencial.

    Por qué los bigotes son clave en la trompa de los elefantes, según la investigación

    El ingeniero mecánico del Instituto Max Planck de Sistemas Inteligentes de Alemania y coautor del reciente trabajo científico, Andrew Schulz, quien estudia el movimiento de los animales, explicó que los cientos de pelos finos que cubren la trompa de un elefante se encuentran entre los bigotes más sofisticados y sensibles del reino animal.

    En una entrevista con el Washington Post, aseguró que su estudio demuestra cómo la estructura de sus bigotes entrega a sus trompas una capacidad única para detectar movimiento, manipular objetos y realizar tareas complejas.

    Para realizar su investigación, Schulz y sus colegas utilizaron imágenes de microscopio, modelos informáticos avanzados y una “vara de bigotes” impresa en 3D.

    De acuerdo al especialista, estos son un ejemplo de lo que los científicos conocen como “inteligencia material”, ya que aunque los bigotes son incapaces de moverse de forma independiente o de pensar por sí mismos, sus características físicas les permiten traducir señales del entorno en información que puede transmitirse al cerebro.

    La neurobióloga de la Universidad de Humboldt en Berlín y coautora del estudio, Lena Kaufmann, enfatizó al citado periódico que “todos tenemos el problema de necesitar percibir las cosas de nuestro entorno, pero hay muchas maneras de resolverlo”.

    “Creo que eso es lo más fascinante”, agregó, refiriéndose a los hallazgos publicados en Science.

    El “secreto” sobre los elefantes que descubrió un reciente estudio. Foto: referencial.

    Los investigadores explicaron que los bigotes están hechos de queratina, una proteína que se encuentra en el pelo, las garras, pezuñas, cuernos y uñas.

    No obstante, a diferencia del pelo “común”, están conectados a células llamadas mecanorreceptores, que tienen la capacidad de detectar cuándo el bigote toca un objeto o vibra.

    El asunto está en que cada especie con bigotes los utiliza de forma única, según los investigadores.

    En el caso de los elefantes asiáticos, sus bigotes no pueden moverse por sí solos y no se regeneran cuando algunos se pierden.

    Sin embargo, dijo Schulz, tienen forma de briznas de hierba, lo que les permite doblarse fácilmente. También están llenos de pequeños poros que les permiten absorber la fuerza y ​​evitar que se rompan.

    De la misma manera, son rígidos en la base y suaves en las puntas, lo que les permite vibrar en un rango más amplio de frecuencias.

    Los investigadores presumen que esto último puede aumentar la sensibilidad y precisión de las señales enviadas a los mecanorreceptores en sus raíces.

    En palabras de Schulz, “si intentas compararlos con cualquier otra estructura de bigote, son básicamente diferentes en todos los aspectos”.

    Kaufmann destacó que los hallazgos del estudio podrían ayudar a los ingenieros a desarrollar mejores sensores táctiles y otras herramientas robóticas, así como ayudar a los humanos a comprender otros sistemas semejantes.

    Más sobre:CienciaAnimalesElefantesTrompa de elefanteBigotes de elefanteElefanteMamíferosLa Tercera

