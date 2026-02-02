Por qué los mosquitos se están alimentando cada vez más de los humanos, según un estudio

Algunos mosquitos se están volviendo cada vez más dependientes de la sangre humana , y la razón principal podría estar directamente relacionada con la acción del ser humano.

Así lo plantea un estudio reciente publicado en la revista científica Frontiers in Ecology and Evolution, que advierte que la disminución de la biodiversidad estaría modificando los hábitos alimentarios de estos insectos.

¿Qué dice el estudio?

La investigación fue realizada por científicos de la Universidad Federal de Río de Janeiro y del Instituto Oswaldo Cruz, quienes instalaron trampas de luz en dos reservas naturales de la Mata Atlántica, en Brasil.

En total, capturaron 52 especies de mosquitos y analizaron una muestra de más de 1.700 individuos.

Solo 24 contenían ADN identificable, pero los resultados fueron llamativos: en ellas se encontraron rastros genéticos de 18 humanos distintos .

El segundo grupo más frecuente correspondió a aves, con sangre de seis ejemplares diferentes, mientras que anfibios, roedores y cánidos aparecieron solo una vez en las muestras.

“Aquí demostramos que las especies de mosquitos que capturamos en remanentes de la Mata Atlántica tienen una clara preferencia por alimentarse de humanos”, afirmó Jerónimo Alencar, biólogo del Instituto Oswaldo Cruz.

mosquito

¿Por qué buscan más sangre humana?

Según el equipo, una de las explicaciones más evidentes es el impacto de la deforestación y la expansión humana en estas zonas.

“Con menos opciones naturales disponibles, los mosquitos se ven obligados a buscar nuevas fuentes de sangre alternativas. Terminan alimentándose más de humanos por conveniencia, ya que somos el huésped más frecuente en estas zonas ”, explicó Sergio Machado, microbiólogo de la Universidad Federal de Río de Janeiro.

El fenómeno no es menor. Los mosquitos son vectores clave de diversas enfermedades, por lo que un aumento en su preferencia por los humanos podría traducirse en mayores riesgos sanitarios.

En ese sentido, los autores subrayan que comprender mejor los hábitos alimentarios de estos insectos podría ayudar a diseñar estrategias más eficaces de prevención.

Limitaciones del estudio

El estudio también advierte sobre limitaciones metodológicas.

Las trampas de luz, utilizadas en el muestreo, atraen con mayor facilidad a mosquitos hambrientos, mientras que aquellos que se alimentaron recientemente tienden a permanecer ocultos, lo que podría sesgar los resultados.

Por ello, los investigadores señalan que se necesitan análisis más detallados y mejores métodos de captura.