SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Por qué los mosquitos se están alimentando cada vez más de los humanos, según un estudio

    Un análisis realizado en reservas de la Mata Atlántica en Brasil detectó cambios en los patrones de alimentación de esta especie.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Por qué los mosquitos se están alimentando cada vez más de los humanos, según un estudio

    Algunos mosquitos se están volviendo cada vez más dependientes de la sangre humana, y la razón principal podría estar directamente relacionada con la acción del ser humano.

    Así lo plantea un estudio reciente publicado en la revista científica Frontiers in Ecology and Evolution, que advierte que la disminución de la biodiversidad estaría modificando los hábitos alimentarios de estos insectos.

    Por qué los mosquitos se están alimentando cada vez más de los humanos, según un estudio

    ¿Qué dice el estudio?

    La investigación fue realizada por científicos de la Universidad Federal de Río de Janeiro y del Instituto Oswaldo Cruz, quienes instalaron trampas de luz en dos reservas naturales de la Mata Atlántica, en Brasil.

    En total, capturaron 52 especies de mosquitos y analizaron una muestra de más de 1.700 individuos.

    Solo 24 contenían ADN identificable, pero los resultados fueron llamativos: en ellas se encontraron rastros genéticos de 18 humanos distintos.

    El segundo grupo más frecuente correspondió a aves, con sangre de seis ejemplares diferentes, mientras que anfibios, roedores y cánidos aparecieron solo una vez en las muestras.

    “Aquí demostramos que las especies de mosquitos que capturamos en remanentes de la Mata Atlántica tienen una clara preferencia por alimentarse de humanos”, afirmó Jerónimo Alencar, biólogo del Instituto Oswaldo Cruz.

    mosquito

    ¿Por qué buscan más sangre humana?

    Según el equipo, una de las explicaciones más evidentes es el impacto de la deforestación y la expansión humana en estas zonas.

    “Con menos opciones naturales disponibles, los mosquitos se ven obligados a buscar nuevas fuentes de sangre alternativas. Terminan alimentándose más de humanos por conveniencia, ya que somos el huésped más frecuente en estas zonas”, explicó Sergio Machado, microbiólogo de la Universidad Federal de Río de Janeiro.

    El fenómeno no es menor. Los mosquitos son vectores clave de diversas enfermedades, por lo que un aumento en su preferencia por los humanos podría traducirse en mayores riesgos sanitarios.

    En ese sentido, los autores subrayan que comprender mejor los hábitos alimentarios de estos insectos podría ayudar a diseñar estrategias más eficaces de prevención.

    Limitaciones del estudio

    El estudio también advierte sobre limitaciones metodológicas.

    Las trampas de luz, utilizadas en el muestreo, atraen con mayor facilidad a mosquitos hambrientos, mientras que aquellos que se alimentaron recientemente tienden a permanecer ocultos, lo que podría sesgar los resultados.

    Por ello, los investigadores señalan que se necesitan análisis más detallados y mejores métodos de captura.

    Lee también:

    Más sobre:MosquitosHumanosInsectosAlimentaciónAnimalesFaunaZancudosCienciaInvestigaciónEstudioTendenciasLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Actores Osvaldo Silva y Cecilia Cucurella sufren el robo de su vehículo en Recoleta: él fue herido por los asaltantes

    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard

    Por qué los científicos dicen que el mundo está más cerca del “día del juicio final” que nunca

    Diego Sanzana de Anttonias, dejarlo todo para sonar como un punky

    Kast inicia este lunes gira por Europa y afina detalles de nominaciones de subsecretarios y delegados

    Quiénes son los aspirantes a liderar la Fiscalía Centro Norte que expondrán este lunes en la Corte

    Lo más leído

    1.
    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo

    2.
    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard

    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard

    3.
    Por qué los científicos dicen que el mundo está más cerca del “día del juicio final” que nunca

    Por qué los científicos dicen que el mundo está más cerca del “día del juicio final” que nunca

    4.
    Review de la Fibra Gamer de Movistar: ¿Vale la pena navegar a 940 Mbps?

    Review de la Fibra Gamer de Movistar: ¿Vale la pena navegar a 940 Mbps?

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo

    Review del Honor Magic8 Lite, un teléfono para olvidarse del cargador y las fundas

    Review del Honor Magic8 Lite, un teléfono para olvidarse del cargador y las fundas

    Cómo es la vida de los presos dentro del Cecot, la megacárcel de Bukele

    Cómo es la vida de los presos dentro del Cecot, la megacárcel de Bukele

    El ejercicio que hacen las celebridades con poco tiempo para mantenerse en forma y saludables

    El ejercicio que hacen las celebridades con poco tiempo para mantenerse en forma y saludables

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 2 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 2 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Ñuble: declaran alertas rojas en San Nicolás y Ninhue por incendios forestales

    Ñuble: declaran alertas rojas en San Nicolás y Ninhue por incendios forestales

    Declaran alerta roja en Los Sauces por incendio forestal

    Declaran alerta roja en Los Sauces por incendio forestal

    En medio de acusaciones cruzadas: ministros de Boric y Kast retoman bilaterales con cita clave en Hacienda
    Chile

    En medio de acusaciones cruzadas: ministros de Boric y Kast retoman bilaterales con cita clave en Hacienda

    Actores Osvaldo Silva y Cecilia Cucurella sufren el robo de su vehículo en Recoleta: él fue herido por los asaltantes

    Temblor hoy, lunes 2 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    El peso de los subsidios en la baja de la pobreza: PGU explica casi el 60% de las ayudas monetarias en sectores de menores ingresos
    Negocios

    El peso de los subsidios en la baja de la pobreza: PGU explica casi el 60% de las ayudas monetarias en sectores de menores ingresos

    Desarrolladores de Viviendas Sociales: “En 2025 los inicios de obras disminuyeron dramáticamente”

    Sigue el boom de los centros comerciales y sus acciones están entre las más rentables en enero

    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard
    Tendencias

    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard

    Por qué los científicos dicen que el mundo está más cerca del “día del juicio final” que nunca

    Por qué los mosquitos se están alimentando cada vez más de los humanos, según un estudio

    De estrella a abandonado: el drama de Lichnovsky en el América de México
    El Deportivo

    De estrella a abandonado: el drama de Lichnovsky en el América de México

    Triunfo de Unión Española y caída de Wanderers marcan la jornada dominical de la Copa Chile

    Con el flamante retorno de Paulo Díaz: River y el Rosario Central de Vicente Pizarro no se sacan ventaja

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia
    Finde

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Diego Sanzana de Anttonias, dejarlo todo para sonar como un punky
    Cultura y entretención

    Diego Sanzana de Anttonias, dejarlo todo para sonar como un punky

    Premios Grammy: Bad Bunny se convierte en el primer artista en ganar “álbum del año” con un disco completamente en español

    ¿Por qué Bad Bunny podría hacer historia en los Grammys 2026?

    Liberación de presos políticos, cambios en las FF.AA. y ley de hidrocarburos: las medidas de Delcy Rodríguez a un mes de la captura de Maduro
    Mundo

    Liberación de presos políticos, cambios en las FF.AA. y ley de hidrocarburos: las medidas de Delcy Rodríguez a un mes de la captura de Maduro

    Andrés de Inglaterra, Sarah Ferguson y Elon Musk: las nuevas revelaciones de los archivos del caso Epstein

    Laura Fernández gana las elecciones presidenciales de Costa Rica y asegura la continuidad del oficialismo

    Paula Dinamarca, actriz: “Para una trans todo es político”
    Paula

    Paula Dinamarca, actriz: “Para una trans todo es político”

    Niñas y niños que se quedan (y cuidan) solos

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas