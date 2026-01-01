SUSCRÍBETE POR $1100
    El estudio poco ético que demostró por qué los cuervos son rencorosos con quienes les hacen daño

    Un experimento científico realizado en Estados Unidos dejó al descubierto una faceta inquietante de una de las aves más inteligentes del planeta.

    Antonio Alburquerque
    Guardar rencor suele considerarse una emoción profundamente humana. Sin embargo, un experimento científico reveló que no estamos solos en esa capacidad.

    Según relata National Geographic, los cuervos son capaces de recordar durante años a quienes les causaron daño y reaccionar frente a ellos con una hostilidad persistente, incluso cuando el agresor vuelve a aparecer décadas después.

    El estudio, realizado por investigadores de la Universidad de Washington y publicado en la revista Animal Behaviour, comenzó en 2006 bajo la dirección del biólogo John Marzluff.

    El objetivo era comprender cómo estas aves identifican amenazas en su entorno.

    El cuestionado experimento

    Para ello, los científicos recurrieron a un método que hoy despierta serios cuestionamientos éticos.

    Personas con máscaras de Halloween capturaban y anillaban cuervos salvajes en las cercanías de Seattle, generándoles altos niveles de estrés y miedo.

    El resultado fue tan sorprendente como inquietante. Los cuervos no solo asociaron las máscaras con el peligro, sino que mantuvieron ese recuerdo durante al menos 17 años.

    Cada vez que alguien volvía a usar una de esas máscaras, las aves reaccionaban con graznidos de alarma, vuelos intimidatorios e incluso ataques coordinados, sin importar el contexto ni la apariencia del resto del cuerpo.

    Este comportamiento dejó en evidencia dos habilidades clave de los cuervos: una memoria excepcional y la capacidad de reconocer rostros humanos.

    Estudios previos ya habían demostrado que los córvidos poseen una alta densidad neuronal, comparable en algunos aspectos a la de primates, lo que les permite planificar, razonar y tomar decisiones complejas.

    El experimento aportó una prueba contundente de que esa inteligencia también incluye la capacidad de “guardar rencor”.

    El otro hallazgo del estudio

    Pero el hallazgo más llamativo fue otro. La vida media de un cuervo en estado salvaje es de entre 10 y 15 años, por lo que muchos de los ejemplares que reaccionaban agresivamente ni siquiera habían participado directamente en el experimento original.

    Aun así, reconocían las máscaras como una amenaza. Esto indica que el miedo (y el rencor) se transmitió socialmente dentro de la comunidad.

    Levin McGowan, investigador del Laboratorio de Ornitología de Cornell, explicó al medio NPR que “los cuervos son sumamente sensibles a las reacciones de sus semejantes, lo que les permite aprender de las experiencias de los demás”.

    En otras palabras, estos animales no solo recuerdan agravios personales, sino que también adoptan los temores colectivos del grupo.

    Las consecuencias del estudio no fueron solo académicas. Algunos de los participantes relataron sentirse perseguidos durante años por los cuervos, que los identificaban y acosaban incluso en espacios públicos abarrotados.

