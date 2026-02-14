SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Más de la mitad de los perros domésticos no están completamente separados de los lobos. Así lo reveló un estudio que analizó 2.600 genomas y detectó una herencia lobuna presente en múltiples razas.

    Por 
    Constanza Llefi
    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    En la actualidad, las mascotas son una parte importante en el hogar de miles de chilenos. Según el primer Estudio de Población Animal en Chile, realizado por la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Católica, en el país hay 8.306.650 perros que tienen tutores y 84% de los animales viven en zonas urbanas.

    Si bien no es ningún secreto que esta especie fue descendiente de los lobos hace aproximadamente 20.000 años, un estudio reveló sorprendentes resultados: casi dos tercios de las razas de perros domésticos continúan teniendo una cantidad detectable de ADN de lobo (incluso los chihuahuas).

    “Antes de este estudio, la ciencia líder parecía sugerir que para que un perro sea un perro, no puede haber mucho ADN de lobo presente, si es que hay alguno”, dijo la autora principal del estudio publicado en PNAS, Audrey Lin, en un comunicado.

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    ¿Cómo se llevó a cabo el estudio y que descubrió?

    Para obtener los resultados, el equipo a cargo de la investigación analizó 2600 conjuntos de genes de perros y de lobos.

    A raíz de eso, descubrieron que más del 64% de las razas modernas domesticadas actualmente tienen ascendencia de lobo.

    Esto se debe a que los marcadores uniparentales muestran mezclas entre perros y lobos, es decir, los perros y los lobos se mezclaron varias veces a lo largo de la historia y, el resultado de eso, sigue estando presente en la actualidad en la genética de los animales.

    Esto significa que existen razas de perros que no están genéticamente separados por completo de la especie. Al contrario, comparten partes de su ADN.

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Si bien en la mayoría de los casos las apariencias son suficientes para permitir diferenciar a un perro doméstico de un lobo, la herencia genética lobuna se encuentra presente y repartida de manera sutil en otros aspectos.

    ¿Qué razas de perro son las más “lobunas”?

    Primeramente, el estudio declaró que todos los perros callejeros analizados para la instancia, mostraron ascendencia de lobo.

    Respecto a los caninos de raza, los perro lobo checoslovaco y los perro lobo de Saarloos tienen hasta un 40% de ADN de lobo, lo que los convierte en la especie con más características lobunas.

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas” Foto: Perro lobo checoslovaco

    Sin embargo, este resultado no resultó sorprendente para los investigadores, ya que ambas razas fueron creadas años atrás de manera intencionada, a través de la cruza de las dos especies.

    Entre las razas domésticas con mayor proporción de ADN de lobo en el cuerpo se encuentra el Sabueso Anglo-Francés Tricolor, con alrededor de 4.7% a 5.7% de precedencia. Le siguen los perros de raza Tamaskan, que cuentan con aproximadamente un 3,7% de ADN de lobo y, los Pastor de Siloh con un 2,7%, según estima el estudio.

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas” Foto: Sabueso anglo francés

    Si bien se podría llegar a pensar que los perros de tamaños grandes son los más propensos a tener niveles altos de estos genes, no es así. Por ejemplo, los perros de caza (Basset Hound, Dachshund, Galgo, entre otras) tienen niveles bajos o nulos de ADN lobuno, al igual que los perros San Bernardo.

    Por otra parte, a los Chihuahuas, a pesar de su pequeño tamaño, se les identificó un 0.2% de ADN de lobo en el cuerpo. Si bien la cifra es baja, sigue siendo detectable en sus genes y comportamiento.

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    ¿Cómo se comportan los perros con genes de lobo?

    Los investigadores decidieron comparar los hallazgos del estudio con algunos patrones de comportamiento y rasgos de personalidad que identificaron los clubes caninos en diferentes perros.

    Las razas de perros con poca o ninguna presencia de ADN de lobo en el cuerpo, eran comúnmente descritas como amigables, fáciles de entrenar y cariñosas. Por el otro lado, los perros con presencia de ADN, fueron considerados como desconfiados, independientes y territoriales.

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Lee también:

    Más sobre:MascotasPerrosCienciaEstudioCuriosidadesAnimalesLobosRazas de perroInvestigación

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Me casé en un Automac”: la inédita jornada donde dos parejas darán el “sí” bajo los arcos dorados de un McDonald’s

    Caso Conscriptos: confirman prisión preventiva para oficial del Ejército imputado por apremios ilegítimos

    Zelensky pide a Trump y al Congreso de EE.UU. aprobar garantías de seguridad para Ucrania

    Cuatro muertos y seis heridos deja violenta colisión en Mariquina: dos víctimas fueron atropelladas tras salir eyectadas

    EE.UU. y Reino Unido llaman a reforzar alianza con Europa en medio de tensiones globales

    De patines a bailes en las calles: los clanes urbanos que se toman Santiago

    Lo más leído

    1.
    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    2.
    Cómo activar la alerta en tu celular que te avisa que habrá un sismo minutos antes de que suceda

    Cómo activar la alerta en tu celular que te avisa que habrá un sismo minutos antes de que suceda

    3.
    Cómo saber si me relaciono con un narcisista patológico para evitar vínculos dañinos, según la psicóloga Lita Donoso

    Cómo saber si me relaciono con un narcisista patológico para evitar vínculos dañinos, según la psicóloga Lita Donoso

    4.
    Tragedia en Brasil: funcionario de Itumbiara mata a su hijo mayor, hiere al menor y se suicida

    Tragedia en Brasil: funcionario de Itumbiara mata a su hijo mayor, hiere al menor y se suicida

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿El estrés puede provocar canas en el pelo? Esto dice la ciencia

    ¿El estrés puede provocar canas en el pelo? Esto dice la ciencia

    Cómo saber si me relaciono con un narcisista patológico para evitar vínculos dañinos, según la psicóloga Lita Donoso

    Cómo saber si me relaciono con un narcisista patológico para evitar vínculos dañinos, según la psicóloga Lita Donoso

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Alavés en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Alavés en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Salford City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Salford City en TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 14 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 14 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Caso Conscriptos: confirman prisión preventiva para oficial del Ejército imputado por apremios ilegítimos
    Chile

    Caso Conscriptos: confirman prisión preventiva para oficial del Ejército imputado por apremios ilegítimos

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Alavés en TV y streaming

    Cuatro muertos y seis heridos deja violenta colisión en Mariquina: dos víctimas fueron atropelladas tras salir eyectadas

    Pago de visas por llegada de extranjeros a Chile aportó más de US$70 millones al Fisco entre 2022 y 2025
    Negocios

    Pago de visas por llegada de extranjeros a Chile aportó más de US$70 millones al Fisco entre 2022 y 2025

    La trampa de lo urgente

    Economía plateada: cómo el envejecimiento de la población está cambiando al mercado laboral

    “Me casé en un Automac”: la inédita jornada donde dos parejas darán el “sí” bajo los arcos dorados de un McDonald’s
    Tendencias

    “Me casé en un Automac”: la inédita jornada donde dos parejas darán el “sí” bajo los arcos dorados de un McDonald’s

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Cómo activar la alerta en tu celular que te avisa que habrá un sismo minutos antes de que suceda

    Condenados por delitos como tráfico de drogas: Donald Trump le otorga el indulto presidencial a cinco exjugadores de la NFL
    El Deportivo

    Condenados por delitos como tráfico de drogas: Donald Trump le otorga el indulto presidencial a cinco exjugadores de la NFL

    ¿Cuánto cuestan? Real Madrid pone a la venta los asientos del histórico Santiago Bernabéu

    El fuerte cruce del árbitro con Marcelo Gallardo tras expulsarlo: “Mala persona tú que hiciste echar a Demichelis”

    El regreso de Kratos y lo nuevo de Kojima: lo que dejó el State of Play de febrero
    Tecnología

    El regreso de Kratos y lo nuevo de Kojima: lo que dejó el State of Play de febrero

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    Desde Milo J hasta Myriam Hernández: cinco discos para musicalizar el Día de San Valentín
    Cultura y entretención

    Desde Milo J hasta Myriam Hernández: cinco discos para musicalizar el Día de San Valentín

    Reseña de libros: Gabriel Cid, Patti Smith y Daniel Saldaña París

    Jeremías Gamboa: “Muchos peruanos hemos internalizado el racismo como una mancha que nos delata”

    Zelensky pide a Trump y al Congreso de EE.UU. aprobar garantías de seguridad para Ucrania
    Mundo

    Zelensky pide a Trump y al Congreso de EE.UU. aprobar garantías de seguridad para Ucrania

    EE.UU. y Reino Unido llaman a reforzar alianza con Europa en medio de tensiones globales

    La ofensiva de Trump: ¿Cuba se enfrenta a su hora final?

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín
    Paula

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York