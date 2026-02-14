Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

En la actualidad, las mascotas son una parte importante en el hogar de miles de chilenos. Según el primer Estudio de Población Animal en Chile, realizado por la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Católica, en el país hay 8.306.650 perros que tienen tutores y 84% de los animales viven en zonas urbanas.

Si bien no es ningún secreto que esta especie fue descendiente de los lobos hace aproximadamente 20.000 años, un estudio reveló sorprendentes resultados: casi dos tercios de las razas de perros domésticos continúan teniendo una cantidad detectable de ADN de lobo (incluso los chihuahuas).

“Antes de este estudio, la ciencia líder parecía sugerir que para que un perro sea un perro, no puede haber mucho ADN de lobo presente, si es que hay alguno”, dijo la autora principal del estudio publicado en PNAS, Audrey Lin, en un comunicado.

¿Cómo se llevó a cabo el estudio y que descubrió?

Para obtener los resultados, el equipo a cargo de la investigación analizó 2600 conjuntos de genes de perros y de lobos.

A raíz de eso, descubrieron que más del 64% de las razas modernas domesticadas actualmente tienen ascendencia de lobo.

Esto se debe a que los marcadores uniparentales muestran mezclas entre perros y lobos, es decir, los perros y los lobos se mezclaron varias veces a lo largo de la historia y, el resultado de eso, sigue estando presente en la actualidad en la genética de los animales.

Esto significa que existen razas de perros que no están genéticamente separados por completo de la especie. Al contrario, comparten partes de su ADN.

Si bien en la mayoría de los casos las apariencias son suficientes para permitir diferenciar a un perro doméstico de un lobo, la herencia genética lobuna se encuentra presente y repartida de manera sutil en otros aspectos.

¿Qué razas de perro son las más “lobunas”?

Primeramente, el estudio declaró que todos los perros callejeros analizados para la instancia, mostraron ascendencia de lobo.

Respecto a los caninos de raza, los perro lobo checoslovaco y los perro lobo de Saarloos tienen hasta un 40% de ADN de lobo, lo que los convierte en la especie con más características lobunas.

Foto: Perro lobo checoslovaco

Sin embargo, este resultado no resultó sorprendente para los investigadores, ya que ambas razas fueron creadas años atrás de manera intencionada, a través de la cruza de las dos especies.

Entre las razas domésticas con mayor proporción de ADN de lobo en el cuerpo se encuentra el Sabueso Anglo-Francés Tricolor, con alrededor de 4.7% a 5.7% de precedencia. Le siguen los perros de raza Tamaskan, que cuentan con aproximadamente un 3,7% de ADN de lobo y, los Pastor de Siloh con un 2,7%, según estima el estudio.

Foto: Sabueso anglo francés

Si bien se podría llegar a pensar que los perros de tamaños grandes son los más propensos a tener niveles altos de estos genes , no es así. Por ejemplo, los perros de caza (Basset Hound, Dachshund, Galgo, entre otras) tienen niveles bajos o nulos de ADN lobuno, al igual que los perros San Bernardo.

Por otra parte, a los Chihuahuas, a pesar de su pequeño tamaño, se les identificó un 0.2% de ADN de lobo en el cuerpo. Si bien la cifra es baja, sigue siendo detectable en sus genes y comportamiento.

¿Cómo se comportan los perros con genes de lobo?

Los investigadores decidieron comparar los hallazgos del estudio con algunos patrones de comportamiento y rasgos de personalidad que identificaron los clubes caninos en diferentes perros.

Las razas de perros con poca o ninguna presencia de ADN de lobo en el cuerpo, eran comúnmente descritas como amigables , fáciles de entrenar y cariñosas. Por el otro lado, los perros con presencia de ADN, fueron considerados como desconfiados, independientes y territoriales.