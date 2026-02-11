El drama de los adultos mayores que buscan un techo en las cárceles de Japón. Foto: Gemini

En Japón, uno de los países más envejecidos del mundo, un fenómeno inquietante se ha vuelto cada vez más visible: adultos mayores que cometen delitos menores con el objetivo explícito de terminar en prisión .

No se trata de criminalidad organizada ni de violencia, sino de pequeños robos que les garantizan algo que fuera de los muros carcelarios no siempre tienen: techo, comida y atención médica.

Así lo retrata un reportaje de El País, que describe cómo las cárceles japonesas se han ido transformando, en la práctica, en espacios de cuidado para la tercera edad.

El drama de los adultos mayores que buscan un techo en las cárceles de Japón

¿Qué dicen los números en Japón?

Según estadísticas penitenciarias de 2024, de los 40.544 reclusos registrados en Japón ese año, el 13,5% tenía 65 años o más .

El fenómeno es particularmente notorio entre las mujeres: el Libro Blanco del Crimen de 2024 señala que el 71% de los delitos cometidos por mujeres mayores fueron robos menores en tiendas; entre los hombres, la cifra alcanza el 39%.

Muchos de estos delitos permiten pasar una temporada bajo techo y con comidas aseguradas.

La prisión de Fukushima, ubicada al noreste de Tokio, ilustra bien esta realidad. Aunque tiene capacidad para 1.655 internos, actualmente alberga a 860, reflejo de la contracción demográfica del país.

De ellos, 25 son mayores de 65 años, algunos superando los 80.

“Hay reclusos que necesitan andadores para moverse y hemos tenido alguno que no podía ponerse los pañales solo”, explica a El País Yasuo Nakabayashi, encargado del Departamento de Tratamiento Correccional del recinto.

“Nuestra principal preocupación es que condiciones mentales como la demencia no empeoren para cuando salgan de la cárcel”, agregó.

El drama de los adultos mayores que buscan un techo en las cárceles de Japón

Japón tiene una esperanza de vida promedio de 81 años para los hombres y 87 para las mujeres, y el 29,4% de su población (unos 123 millones de habitantes) tiene 65 años o más, según cifras oficiales de 2025.

El envejecimiento, sumado al descenso de la natalidad, pensiones insuficientes y comunidades cada vez más debilitadas, ha dejado a muchos ancianos en una situación de aislamiento extremo.

En Fukushima, la reincidencia entre los internos mayores es la norma.

“Entre los mayores todos han cometido delitos en repetidas ocasiones. Hay quienes están por segunda vez y otros por décima vez” , reconoce Nakabayashi. Para muchos, la prisión se ha convertido en un lugar estable, incluso preferible a la vida en libertad.

Uno de ellos es N., un recluso de 67 años que cumple una condena de cuatro años y medio. “Sé que puede sonar raro, pero soy feliz en la cárcel”, afirma al medio español.

Tras sufrir un ictus, destaca el apoyo recibido en su rehabilitación y el aprendizaje tardío que ha logrado entre rejas.

Sobre su eventual regreso a la sociedad, es tajante: no lo contempla.

El gasto en las cárceles

Este escenario ha sido duramente criticado por expertos como Akio Doteuchi, del Instituto de Investigaciones de Nippon Life, quien ya en 2015 advertía que “ningún país puede considerar que tiene una sociedad sana cuando las personas mayores prefieren estar en prisión antes que fuera de ella”.

El costo del sistema es elevado. En 2022, el presupuesto anual de las prisiones japonesas alcanzó los 1.703 millones de dólares, lo que equivale a unos 41.000 dólares anuales por recluso, o cerca de 3.415 dólares mensuales.

En contraste, la pensión mínima japonesa ronda los 443 dólares al mes, una cifra insuficiente para vivir de forma independiente .

Para muchos adultos mayores, la cárcel se ha convertido, paradójicamente, en el último refugio.