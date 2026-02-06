Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

Un grupo de expertos señaló que algunos factores que aumentan el riesgo de demencia podrían comenzar mucho antes de la adultez. Si bien existe información científica que demuestra que hay factores como la genética y las enfermedades cardiovasculares que aumentan el riesgo de padecer la enfermedad, un reciente estudio puso el foco en la infancia.

La investigación, publicada originalmente en The Lancet y difundida por The Conversation, estudió la relación que existe entre las etapas tempranas de la vida y el desarrollo de la demencia en la vejez.

Esto sugiere que la prevención no debería centrarse únicamente en las personas mayores, sino considerar todo el recorrido vital de una persona , empezando por sus primeros años de vida.

Hallazgos y factores clave para comprender la relación entre infancia y demencia

Los autores argumentaron que los esfuerzos de prevención deberían dirigirse no solo a personas adultas, sino que a personas en cualquier etapa de la vida, ya que la enfermedad no está solamente relacionada con la edad.

La demencia tendría conexión con hábitos que, muchas veces se adquieren en la juventud (sedentarismo, consumo de alcohol, tabaquismo) y que, con el paso de los años, acumulan daño en la salud del cerebro. Por más que estas costumbres no tengan consecuencias inmediatas, sí aumentan el riesgo de padecer demencia en la vejez.

Otro ejemplo de esto en el estudio, es que se observó que alrededor del 80% de los adolescentes con obesidad conservarán esta condición en la adultez. Patrones similares se dieron con hipertensión o falta de actividad física.

Sin embargo, realizar un cambio de vida después de años es más difícil que centrarse en prevenir conductas dañinas desde la infancia, según los autores del estudio.

Además, según los investigadores, ocurre lo mismo con ciertas estructuras del cerebro que se asocian con demencia.

Existen estudios que realizaron seguimientos durante décadas a personas que encontraron que la capacidad mental del cerebro en la etapa de la niñez fue uno de los factores más importantes para explicar las capacidades cognitivas en la vejez, a los 70 años.

“Los adultos mayores con habilidades cognitivas más pobres a menudo han tenido estas habilidades más bajas desde la infancia, en lugar de que las diferencias se deban únicamente a un deterioro más rápido en la vejez”, explicaron los autores del en un artículo publicado en The Conversation.

¿Cómo podemos prevenir la demencia?

El enfoque principal de prevención según los realizadores del estudio debería ser desde un punto de vista colaborativo. Sugieren que deberían existir políticas públicas y estrategias nacionales que integren la salud cerebral desde la infancia hasta la vejez como parte de los programas de salud.

Además, incentivan a que se eduque a la comunidad y que se promuevan entornos que faciliten los estilos de vida saludables para que, de esa manera, ya no se perciba la demencia como un evento que solo importa cuando las personas envejecen, sino como un proceso a largo plazo que depende de décadas de estilo de vida.

“Para garantizar resultados cerebrales más saludables, los adultos jóvenes deben ser incluidos como socios clave en los esfuerzos de investigación, educación y formulación de políticas”, comentó uno de los autores en The Conversation.

El equipo de profesionales también afirmó que es importante seguir investigando, ya que hay factores emergentes como los alimentos ultraprocesados, el consumo de drogas, el tiempo frente a pantallas, el estrés y la exposición a microplásticos que aún no son lo suficientemente estudiados como para saber con certeza cuales son las consecuencias específicas en la neurodegeneración.