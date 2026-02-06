SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    La prevención de la demencia podría comenzar mucho antes de lo que se pensaba. Expertos señalaron que ciertos hábitos adquiridos en la infancia influyen en el riesgo de la enfermedad en la vejez.

    Por 
    Constanza Llefi
    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Un grupo de expertos señaló que algunos factores que aumentan el riesgo de demencia podrían comenzar mucho antes de la adultez. Si bien existe información científica que demuestra que hay factores como la genética y las enfermedades cardiovasculares que aumentan el riesgo de padecer la enfermedad, un reciente estudio puso el foco en la infancia.

    La investigación, publicada originalmente en The Lancet y difundida por The Conversation, estudió la relación que existe entre las etapas tempranas de la vida y el desarrollo de la demencia en la vejez.

    Esto sugiere que la prevención no debería centrarse únicamente en las personas mayores, sino considerar todo el recorrido vital de una persona, empezando por sus primeros años de vida.

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Hallazgos y factores clave para comprender la relación entre infancia y demencia

    Los autores argumentaron que los esfuerzos de prevención deberían dirigirse no solo a personas adultas, sino que a personas en cualquier etapa de la vida, ya que la enfermedad no está solamente relacionada con la edad.

    La demencia tendría conexión con hábitos que, muchas veces se adquieren en la juventud (sedentarismo, consumo de alcohol, tabaquismo) y que, con el paso de los años, acumulan daño en la salud del cerebro. Por más que estas costumbres no tengan consecuencias inmediatas, sí aumentan el riesgo de padecer demencia en la vejez.

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Otro ejemplo de esto en el estudio, es que se observó que alrededor del 80% de los adolescentes con obesidad conservarán esta condición en la adultez. Patrones similares se dieron con hipertensión o falta de actividad física.

    Sin embargo, realizar un cambio de vida después de años es más difícil que centrarse en prevenir conductas dañinas desde la infancia, según los autores del estudio.

    Además, según los investigadores, ocurre lo mismo con ciertas estructuras del cerebro que se asocian con demencia.

    Existen estudios que realizaron seguimientos durante décadas a personas que encontraron que la capacidad mental del cerebro en la etapa de la niñez fue uno de los factores más importantes para explicar las capacidades cognitivas en la vejez, a los 70 años.

    “Los adultos mayores con habilidades cognitivas más pobres a menudo han tenido estas habilidades más bajas desde la infancia, en lugar de que las diferencias se deban únicamente a un deterioro más rápido en la vejez”, explicaron los autores del en un artículo publicado en The Conversation.

    ¿Cómo podemos prevenir la demencia?

    El enfoque principal de prevención según los realizadores del estudio debería ser desde un punto de vista colaborativo. Sugieren que deberían existir políticas públicas y estrategias nacionales que integren la salud cerebral desde la infancia hasta la vejez como parte de los programas de salud.

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Además, incentivan a que se eduque a la comunidad y que se promuevan entornos que faciliten los estilos de vida saludables para que, de esa manera, ya no se perciba la demencia como un evento que solo importa cuando las personas envejecen, sino como un proceso a largo plazo que depende de décadas de estilo de vida.

    “Para garantizar resultados cerebrales más saludables, los adultos jóvenes deben ser incluidos como socios clave en los esfuerzos de investigación, educación y formulación de políticas”, comentó uno de los autores en The Conversation.

    El equipo de profesionales también afirmó que es importante seguir investigando, ya que hay factores emergentes como los alimentos ultraprocesados, el consumo de drogas, el tiempo frente a pantallas, el estrés y la exposición a microplásticos que aún no son lo suficientemente estudiados como para saber con certeza cuales son las consecuencias específicas en la neurodegeneración.

    Lee también:

    Más sobre:CienciaSaludInvestigaciónDemenciaBienestarInfanciaPrevenciónVejezEstilo de vida

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La Casa Blanca elimina video racista de Trump que representaba a los Obama como simios tras ola de críticas bipartidistas

    Implicado en al menos cuatro ataques explosivos: detienen al “brazo armado” de Los Pulpos cuando pretendía entrar a Chile

    Condenan a presidio perpetuo a autor de femicidio de Camila Ugalde en San Vicente de Tagua Tagua

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    FNE acusa “superposición vertical” e inicia investigación por adquisición de Movistar Arena por parte de Live Nation

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    Lo más leído

    1.
    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    2.
    El extraño caso de la vaca inteligente que aprendió a usar una herramienta

    El extraño caso de la vaca inteligente que aprendió a usar una herramienta

    3.
    Qué es un shock anafiláctico, la grave reacción que sufrió Marta Larraechea tras una picadura de abeja

    Qué es un shock anafiláctico, la grave reacción que sufrió Marta Larraechea tras una picadura de abeja

    4.
    Cómo identificar una serpiente de cascabel, la peligrosa especie que el SAG busca en San Antonio tras un avistamiento

    Cómo identificar una serpiente de cascabel, la peligrosa especie que el SAG busca en San Antonio tras un avistamiento

    5.
    Qué se sabe del atentado contra Vladimir Alekseyev, el teniente general de Rusia atacado en Moscú

    Qué se sabe del atentado contra Vladimir Alekseyev, el teniente general de Rusia atacado en Moscú

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Servicios

    Super Bowl 2026: los horarios de Green Day y Bad Bunny

    Super Bowl 2026: los horarios de Green Day y Bad Bunny

    Chile en las Qualifiers de la Copa Davis: horarios y quién transmite la serie contra Serbia

    Chile en las Qualifiers de la Copa Davis: horarios y quién transmite la serie contra Serbia

    Rating del jueves 5 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 5 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Implicado en al menos cuatro ataques explosivos: detienen al “brazo armado” de Los Pulpos cuando pretendía entrar a Chile
    Chile

    Implicado en al menos cuatro ataques explosivos: detienen al “brazo armado” de Los Pulpos cuando pretendía entrar a Chile

    Condenan a presidio perpetuo a autor de femicidio de Camila Ugalde en San Vicente de Tagua Tagua

    Corte de Apelaciones de Coyhaique ordena reanudar procedimiento contra Miguel Ángel Calisto por fraude al fisco

    FNE acusa “superposición vertical” e inicia investigación por adquisición de Movistar Arena por parte de Live Nation
    Negocios

    FNE acusa “superposición vertical” e inicia investigación por adquisición de Movistar Arena por parte de Live Nation

    Suprema ratifica multa de CMF en contra de exCEO de Cencosud, Matías Videla por uso de información privilegiada

    Directorio de la Zofri aprueba renovación de la concesión de la zona franca de Iquique

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”
    Tendencias

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Qué es un shock anafiláctico, la grave reacción que sufrió Marta Larraechea tras una picadura de abeja

    Joaquín Niemann se aleja de los líderes tras una tercera ronda irregular en el LIV Golf de Riad
    El Deportivo

    Joaquín Niemann se aleja de los líderes tras una tercera ronda irregular en el LIV Golf de Riad

    Igor Lichnovsky sale del América de México y tiene nuevo club en Europa

    Segunda Sala salva a Deportes Melipilla y ratifica descenso de San Antonio Unido a Tercera División

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile
    Tecnología

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    Madden NFL 26 se la juega con el ganador del Super Bowl LX

    Zaz, cantante francesa: “Volver a Chile es redescubrir una energía que me conmueve profundamente”
    Cultura y entretención

    Zaz, cantante francesa: “Volver a Chile es redescubrir una energía que me conmueve profundamente”

    Claudio Michaux, Pato Pimienta y Cote Quiroz: quién es quién en el regreso del Club de la Comedia

    Eduardo Caces lanza su carrera solista con un cortometraje: “Es como reencontrarse antes de los 26 años en Lucybell”

    La Casa Blanca elimina video racista de Trump que representaba a los Obama como simios tras ola de críticas bipartidistas
    Mundo

    La Casa Blanca elimina video racista de Trump que representaba a los Obama como simios tras ola de críticas bipartidistas

    Comicios en Aragón abren ciclo de elecciones regionales en España que pone a prueba a Pedro Sánchez

    Trump publica un video que representa a Barack y Michelle Obama como una pareja de monos

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre
    Paula

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia