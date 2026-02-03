SUSCRÍBETE POR $1100
    Por qué el virus Nipah es tan peligroso y mortal, según un especialista en enfermedades infecciosas

    El reciente brote en la India reactivó la preocupación por el virus Nipah, una enfermedad zoonótica poco frecuente pero altamente peligrosa.

    Antonio Alburquerque
    Por qué el virus Nipah es tan peligroso y mortal, según un especialista en enfermedades infecciosas.

    Un reciente brote del virus Nipah en la India volvió a encender las alertas sanitarias en Asia.

    La muerte de al menos dos personas en el estado de Bengala Occidental llevó a países como Tailandia, Malasia y Singapur a reforzar sus controles y sistemas de detección, ante un patógeno que, aunque poco frecuente, destaca por su alta letalidad.

    Según explica en The Conversation Allen Cheng, profesor de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Monash, el Nipah es uno de los virus más peligrosos conocidos en humanos, con una tasa de mortalidad que puede oscilar entre el 40% y el 75%.

    Por qué el virus Nipah es tan peligroso y mortal, según un especialista en enfermedades infecciosas.

    ¿Qué es el virus Nipah y cómo se contagia?

    El virus Nipah pertenece a la familia de los henipavirus, al igual que el virus Hendra, y es de origen zoonótico, es decir, se transmite de animales a personas.

    El primer brote documentado ocurrió en 1998 en Malasia, y desde entonces se han registrado episodios esporádicos en distintos países de Asia.

    De acuerdo con Cheng, existen tres principales vías de transmisión. La primera es el contacto directo con murciélagos infectados, especialmente a través de su saliva, orina o heces.

    También se han documentado contagios por contacto con otros animales infectados, como ocurrió con los cerdos durante el brote original en Malasia.

    Por qué el virus Nipah es tan peligroso y mortal, según un especialista en enfermedades infecciosas

    La segunda vía es el consumo de alimentos contaminados, particularmente productos derivados de la palma datilera, como su savia o jugo, que pueden contaminarse con fluidos corporales de murciélagos portadores del virus.

    La tercera forma de transmisión, menos común, es de persona a persona, generalmente por contacto estrecho, como al cuidar a un paciente infectado en el hogar o en centros de salud.

    Un virus rápido y mortal

    Uno de los aspectos más preocupantes del virus Nipah es la rapidez con la que se desarrolla la enfermedad.

    El período de incubación puede ir desde cuatro días hasta tres semanas, y los síntomas pueden variar en gravedad.

    En los casos más severos, el virus puede provocar neumonía, similar a la causada por la COVID-19. Sin embargo, el mayor riesgo está asociado a los efectos neurológicos.

    “El Nipah puede causar encefalitis, una inflamación del cerebro, y es precisamente esto lo que explica su elevada tasa de mortalidad”, señala Cheng.

    Por qué el virus Nipah es tan peligroso y mortal, según un especialista en enfermedades infecciosas.

    ¿Qué síntomas tiene el Nipah?

    Entre los síntomas se incluyen fiebre, convulsiones, dificultad para respirar, pérdida de conciencia, intensos dolores de cabeza, incapacidad para mover extremidades, movimientos espasmódicos y cambios bruscos de personalidad, como conductas extrañas o episodios de psicosis.

    En casos excepcionales, algunas personas que sobreviven pueden sufrir recaídas de encefalitis incluso años después de la infección inicial.

    Actualmente no existe un tratamiento ni una vacuna aprobados contra el virus Nipah.

    No obstante, en Australia se está desarrollando un fármaco experimental llamado “m102.4”.

    En 2020 se publicaron los resultados de un ensayo clínico de fase 1, en el que se administró el tratamiento a personas sanas, mostrando una buena tolerancia y ausencia de efectos secundarios graves.

    Aun así, Cheng advierte que falta tiempo antes de que pueda estar disponible de forma generalizada.

    Pese a su gravedad, el especialista subraya que es poco probable que el Nipah se convierta en una amenaza global comparable a la COVID-19.

    Esto se debe a que no se transmite de manera eficiente entre personas y que sus principales vías de contagio están asociadas a animales y alimentos específicos.

    Fuera de las zonas afectadas, el riesgo sigue siendo bajo, aunque las autoridades sanitarias continúan monitoreando la situación con atención.

    Lee también:

