SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Los investigadores descubrieron que los riñones enfermos liberaban pequeñas partículas tóxicas para el corazón. Presumen que sus hallazgos podrían tener importantes implicaciones para el diagnóstico y el tratamiento de estas afecciones.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación. Foto: referencial.

    Un equipo de científicos desarrolló una investigación que podría ayudar a explicar por qué los pacientes con enfermedad renal crónica tienen un alto riesgo de insuficiencia cardiaca.

    La enfermedad renal crónica es la pérdida lenta de la función de los riñones con el tiempo, según explica un artículo de MedlinePlus, plataforma gestionada por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

    El principal trabajo de estos órganos es eliminar los desechos y el exceso de agua del cuerpo.

    La enfermedad empeora progresivamente durante meses o años y es posible que las personas que la padecen no noten signos en etapas iniciales.

    “La pérdida de la función puede ser tan lenta que usted no presentará síntomas hasta que los riñones casi hayan dejado de trabajar”, alerta MedlinePlus.

    La diabetes y la presión arterial alta son las dos causas más comunes de esta enfermedad y son responsables de la mayoría de los casos.

    Según cifras rescatadas por el Washington Post, más de la mitad de las personas con enfermedad renal avanzada desarrollan problemas cardiovasculares avanzados.

    De la misma manera, muchos de los pacientes con insuficiencia renal mueren por complicaciones cardíacas.

    La nueva investigación, publicada en noviembre de 2025 en la revista científica Circulation, presenta hallazgos que según sus autores podrían tener importantes implicaciones para el diagnóstico y el tratamiento de estas dos afecciones comunes.

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación. Foto: referencial.

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas

    El estudio identificó que los riñones enfermos liberaban pequeñas partículas tóxicas para el corazón.

    La profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia y coautora de la reciente investigación, Uta Erdbrügger, comentó al Post: “Nos propusimos comprender esta comunicación interorgánica entre el riñón y el corazón”.

    “Descubrimos que existen moléculas que se comunican entre ambos”.

    La profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad George Washington, Janani Rangaswami, quien no participó en el estudio, dijo al citado periódico que “la insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal son afecciones muy estrechamente relacionadas”.

    “Casi una de cada dos personas con insuficiencia cardíaca presentará algún grado de disfunción renal, y la enfermedad renal es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de insuficiencia cardíaca”.

    Por su parte, el presidente de la Sociedad Americana de Nefrología, Samir Parikh, afirmó que la insuficiencia renal provoca la retención de líquidos, lo que puede sobrecargar el músculo cardíaco.

    A esto se le suma que la enfermedad renal también puede causar desequilibrios electrolíticos, lo que puede provocar ritmos cardíacos peligrosos.

    “El riñón tiene una profunda influencia en la salud del corazón en todas sus dimensiones”, enfatizó.

    De acuerdo a algunos especialistas, la correlación entre los problemas renales y cardíacos también puede atribuirse a factores de riesgo compartidos, tales como la hipertensión, la diabetes y el tabaquismo.

    Sin embargo, los autores de la reciente investigación sugieren que dicha hipótesis no puede explicar completamente por qué los pacientes renales comunes son más propensos a padecer insuficiencia cardíaca.

    Bajo dicha premisa, los autores se centraron en estudiar las vesículas extracelulares, que se encargan de transportar proteínas y otros materiales entre las células y los órganos.

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación. Foto: referencial. Andreas Lindlahr +491734558080

    Para su investigación, reunieron muestras de sangre de unas 50 personas. Incluyeron tanto a pacientes con distintos grados de enfermedad renal como a sujetos sanos.

    Al analizarlas, vieron que la sangre de las personas enfermas contenía vesículas que transportan un tipo de ARN no codificante. Y que estas vesículas eran producidas por los riñones dañados.

    Por otro lado, no las encontraron en las muestras de sangre de los pacientes sanos.

    Con esta información, hicieron pruebas de laboratorio con ratones, mediante las cuales descubrieron que la reducción de las vesículas extracelulares en la sangre mediante un fármaco llevó a una mejor función cardíaca y a una disminución de los signos de insuficiencia cardíaca.

    Aquello se dio incluso en ratones con riñones enfermos.

    La autora principal del estudio y profesora del Instituto de Investigación Cardiovascular de la Escuela de Medicina Icahn del Monte Sinaí, Susmita Sahoo, afirmó al Post que “al medir estos microARN cardiotóxicos, se puede predecir, identificar o diagnosticar a los pacientes que están en vías de desarrollar insuficiencia cardíaca”.

    Junto con ello, sugirió, los hallazgos podrían ayudar a desarrollar nuevos tratamientos.

    Según Erdbrügger, “realmente nos estamos moviendo hacia la medicina de precisión”.

    “Cuanto mejor comprendamos la fisiopatología o los mecanismos, mejor podremos intervenir y desarrollar un nuevo fármaco”.

    No obstante, subrayaron, todavía se requieren más investigaciones.

    Actualmente, el equipo está trabajando en un estudio más amplio y a largo plazo, con el objetivo de determinar si las personas con enfermedad renal crónica desarrollan afecciones cardíacas.

    Cabe recordar que, si tienes dudas sobre tu salud, siempre es recomendable acudir a un especialista para evaluar tu caso y las mejores formas de abordarlo.

    Lee también:

    Más sobre:SaludCienciaEnfermedad renalEnfermedad renal crónicaEnfermedadesMedicinaRiñónRiñonesCorazónInsuficiencia cardíacaAtaque cardíacoSíntomasDiagnósticoLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Lobos y reparos de la oposición con candidatura de Bachelet a la ONU: “Espero que no se use como excusa para no avanzar en proyectos”

    Imacec de diciembre sorprende y se ubica por sobre las últimas expectativas

    “Me siento muy honrada”: Bachelet celebra su candidatura a la ONU respaldada por Brasil y México

    Con Brasil y México: Presidente Boric oficializa inscripción de candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

    Ex primera dama de Corea del Sur intenta revocar su condena a 20 meses de prisión

    “Que te asalten cinco cabros chicos con cuchillas...”: actor Osvaldo Silva relata robo que sufrió junto a su esposa Cecilia Cucurella

    Lo más leído

    1.
    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo

    2.
    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard

    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard

    3.
    Por qué los científicos dicen que el mundo está más cerca del “día del juicio final” que nunca

    Por qué los científicos dicen que el mundo está más cerca del “día del juicio final” que nunca

    4.
    Perplexity remece la guerra de la IA: firma alianza con Microsoft tras demanda de Amazon

    Perplexity remece la guerra de la IA: firma alianza con Microsoft tras demanda de Amazon

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard

    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard

    Perplexity remece la guerra de la IA: firma alianza con Microsoft tras demanda de Amazon

    Perplexity remece la guerra de la IA: firma alianza con Microsoft tras demanda de Amazon

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo

    Por qué los científicos dicen que el mundo está más cerca del “día del juicio final” que nunca

    Por qué los científicos dicen que el mundo está más cerca del “día del juicio final” que nunca

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 2 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 2 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Ñuble: declaran alertas rojas en San Nicolás y Ninhue por incendios forestales

    Ñuble: declaran alertas rojas en San Nicolás y Ninhue por incendios forestales

    Declaran alerta roja en Los Sauces por incendio forestal

    Declaran alerta roja en Los Sauces por incendio forestal

    Meza critica a Presidente Boric por inscripción de candidatura de Bachelet a la ONU: “Sus deseos no son la política internacional de Chile”
    Chile

    Meza critica a Presidente Boric por inscripción de candidatura de Bachelet a la ONU: “Sus deseos no son la política internacional de Chile”

    Lobos y reparos de la oposición con candidatura de Bachelet a la ONU: “Espero que no se use como excusa para no avanzar en proyectos”

    “Me siento muy honrada”: Bachelet celebra su candidatura a la ONU respaldada por Brasil y México

    Imacec de diciembre sorprende y se ubica por sobre las últimas expectativas
    Negocios

    Imacec de diciembre sorprende y se ubica por sobre las últimas expectativas

    Un hombre de confianza para la Casa Blanca

    La desaparición de Pampa Calichera, la histórica sociedad creada en 1986 para que sus trabajadores se convirtieran en accionistas

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación
    Tendencias

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard

    Por qué los científicos dicen que el mundo está más cerca del “día del juicio final” que nunca

    Vasco da Gama le responde a Jean Meneses: “No aprobamos prácticas que atenten contra la ética y la legalidad”
    El Deportivo

    Vasco da Gama le responde a Jean Meneses: “No aprobamos prácticas que atenten contra la ética y la legalidad”

    El descargo de Raphinha que salpica a Dembélé y Lamine Yamal: “Con la temporada que tuve, debí ganar el Balón de Oro”

    En respuesta a cánticos xenófobos: la celebración de Fornals y Abde en la victoria del Betis de Pellegrini ante Valencia

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia
    Finde

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Diego Sanzana de Anttonias, dejarlo todo para sonar como un punky
    Cultura y entretención

    Diego Sanzana de Anttonias, dejarlo todo para sonar como un punky

    Premios Grammy: Bad Bunny se convierte en el primer artista en ganar “álbum del año” con un disco completamente en español

    ¿Por qué Bad Bunny podría hacer historia en los Grammys 2026?

    Ex primera dama de Corea del Sur intenta revocar su condena a 20 meses de prisión
    Mundo

    Ex primera dama de Corea del Sur intenta revocar su condena a 20 meses de prisión

    Andrés de Inglaterra, Sarah Ferguson y Elon Musk: las nuevas revelaciones de los archivos del caso Epstein

    Liberación de presos políticos, cambios en las FF.AA. y ley de hidrocarburos: las medidas de Delcy Rodríguez a un mes de la captura de Maduro

    Paula Dinamarca, actriz: “Para una trans todo es político”
    Paula

    Paula Dinamarca, actriz: “Para una trans todo es político”

    Niñas y niños que se quedan (y cuidan) solos

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas