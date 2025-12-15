Inédito: encuentran la evidencia más antigua de fabricación de fuego por humanos. Foto: Pexels

Un nuevo estudio publicado en la revista Nature reveló la que sería la evidencia más antigua conocida de fabricación intencional de fuego por parte de humanos arcaicos.

El hallazgo, informado por The New York Times, dice que esta habilidad se utilizaba desde hace aproximadamente 400.000 años .

Los registros previos databan de unos 50.000 años por lo que se reescribe un capítulo clave de la evolución humana.

¿Cuál fue el hallazgo y dónde se encontró?

Según la investigación, un grupo de neandertales que habitó lo que hoy es el este de Inglaterra habría utilizado pedernal (roca) y pirita (mineral) para encender fogatas junto a un abrevadero en el yacimiento arqueológico de Barnham.

Inédito: encuentran la evidencia más antigua de fabricación de fuego por humanos. Foto: Pexels

Lo notable es que no se trató de un episodio aislado: los rastros indican que estas prácticas se repitieron durante generaciones.

“Mucha gente intuía que en esa fecha se hacía fuego”, dijo al NYT Nick Ashton, arqueólogo del Museo Británico y autor del estudio. “Ahora podemos afirmar con convicción: ‘Sí, así fue’”.

El fuego en la evolución humana

Desde tiempos de Darwin, el dominio del fuego ha sido considerado un hito fundamental en la historia de nuestra especie.

Cocinar alimentos permitió mejorar la dieta, reducir toxinas y absorber nutrientes con mayor eficiencia.

Asimismo, el fuego sirvió para proporcionar calor nocturno; ahuyentar depredadores y, más adelante, fabricar herramientas más complejas.

Sin embargo, demostrar cuándo y cómo los primeros humanos lograron producir fuego por sí mismos ha sido un desafío enorme para la arqueología.

Inédito: encuentran la evidencia más antigua de fabricación de fuego por humanos. Crédito: Instituto Max Planck.

La lluvia y el paso del tiempo borran fácilmente las cenizas, y distinguir entre un incendio natural y uno provocado puede resultar extremadamente difícil.

Aunque existían rastros de uso de fuego de hasta 1,5 millones de años, como huesos quemados en una cueva de Sudáfrica, no había pruebas claras de fabricación intencional.

Ahora, Barnham ofrece pruebas más contundentes.

¿Cómo se descubrió esto?

El equipo de Ashton lleva décadas estudiando la zona, donde se han encontrado herramientas y restos animales.

Pero en 2013 apareció algo distinto: pedernales fracturados por calor extremo. Durante años, no fue posible saber si el fuego era natural o humano.

Todo cambió en 2021, cuando el investigador encontró una franja de arcilla roja quemada de 60 centímetros.

Análisis químicos y nuevas excavaciones permitieron reconstruir la historia del lugar: los incendios habían ocurrido repetidamente, con altas temperaturas y durante largas horas , justo en el sitio donde los neandertales cazaban y se abastecían de agua.

Inédito: encuentran la evidencia más antigua de fabricación de fuego por humanos. Foto: Unsplash

Una evidencia clave fue el hallazgo de fragmentos de pirita, un mineral utilizado históricamente para generar chispas al golpearlo contra pedernal.

Según el estudio, en varios kilómetros a la redonda no hay depósitos naturales de pirita, por lo que los neandertales debieron trasladarla desde una fuente ubicada a unos 64 kilómetros.

Queda abierta una gran pregunta: ¿cuán extendida estaba esta habilidad hace 400.000 años?

Algunos expertos creen que podría haber sido un conocimiento local; otros, como Ashton, son más optimistas y sugieren que pudo propagarse rápidamente entre distintos grupos humanos.