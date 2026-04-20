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    Presidenta PS embiste contra gobierno de Kast en antesala de ingreso de megarreforma: “Lo que ni siquiera hizo Pinochet”

    La senadora Paulina Vodanovic planteó que a la ciudadanía “le pegan todas estas inconsistencias, estas incongruencias, esta falta de visión de las políticas que se están anunciando e implementando” por parte del Ejecutivo.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Senadora y presidenta PS, Paulina Vodanovic. FOTO: DEDVI MISSENE. Dedvi Missene

    Desde España, hasta donde viajó para ser parte de la cumbre progresista mundial desarrollada en Barcelona, la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, arremetió en contra del gobierno ante el inminente ingreso al Congreso -este martes o a más tardar el miércoles- del Plan de Reconstrucción Nacional.

    Se trata de la iniciativa más relevante del Ejecutivo en lo que va de su mandato y que en La Moneda apuntan como clave para encauzar la reactivación económica y definir el carácter de esta administración. El proyecto insigne del Presidente José Antonio Kast contempla más de 40 medidas y combina cambios tributarios con incentivos a la inversión y mecanismos de financiamiento para la reconstrucción.

    En diálogo con radio Universo, la timonel de los socialistas profundizó en la postura contraria al proyecto que mantiene parte de la oposición, que aparte de su tienda tiene en la misma senda al Partido Comunista y al Frente Amplio.

    Santiago 28 de diciembre 2024. La Presidenta del Partido Socialista Paulina Vodanovic participa en el Encuentro Nacional 2024 Mujer Toma Partido Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    “Esta conducta del gobierno de imponer un proyecto sin diálogo, sin escuchar. Efectivamente el tema de los 30 años (de restricción de la gratuidad universitaria) lo sacan porque creo que tuvo en las encuestas incluso un efecto bastante pernicioso. Y creo que el gobierno tiene que empezar a mirar las encuestas, porque se está consumiendo su capital en muy pocos días, lleva apenas un mes instalado y miren cómo van, cuesta abajo en la rodada. Y eso no es baladí, no es casual, es producto de los errores, uno tras otro”, afirmó.

    De acuerdo a la congresista, a la ciudadanía “le pegan todas estas inconsistencias, estas incongruencias, esta falta de visión de las políticas que se están anunciando e implementando” por parte de La Moneda de Kast.

    Asimismo, la líder del PS insistió en que para su sector la megarreforma es ”una reformulación tributaria que busca la inamovilidad tributaria por 30 años. O sea lo que ni siquiera hizo Pinochet lo pretenden hacer en este gobierno".

    Y luego agregó: “Invariabilidad tributaria y dejarnos con un cepo para que no podamos discutir aquello. Entonces de verdad, una reforma tributaria lo que busca siempre es recaudar más y aquí lo que se está buscando es recaudar menos y favorecer a las grandes empresas”.

    Más sobre:Paulina VodanovicPSPartido SocialistaJosé Antonio KastGobiernoReconstrucción NacionalMegarreforma

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