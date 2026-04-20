Gonzalo Santa María y Francisco Vidaurrazaga ganan el Nacional Universitario de Rodeo
Los jinetes de la Universidad de Talca totalizaron 28 puntos buenos, más 12 en el desempate, en los lomos de Pegual y Ventarrón. Además, consiguieron pasajes para el Clasificatorio Centro 2027.
En una emocionante definición disputada en la Medialuna de Curicó, los jinetes Gonzalo Santa María y Francisco Vidaurrazaga, representantes de la Universidad de Talca (Asociaciones Curicó y Linares), se adjudicaron la versión XXXVIII del Campeonato Nacional Universitario de Rodeo.
La pareja alcanzó el título tras una destacada actuación en los lomos de Pegual y Ventarrón, sumando 28 puntos buenos (11+5+11+1) en la Serie de Campeones. Posteriormente, demostraron solidez en el desempate al sumar 12 puntos, lo que les permitió asegurar el primer lugar en el Nacional Universitario y conseguir sus pasajes para el Clasificatorio Centro 2027.
El segundo lugar fue para Martín Barros y Diego Cuadra (Pontificia Universidad Católica), quienes en los lomos de Diablillo y Atrasao alcanzaron 28 puntos buenos (8+5+8+7) y 8 unidades en el desempate.
En tanto, el tercer puesto recayó en la pareja de la Universidad Mayor compuesta por Ángel Bartolomé y Manuel Goycoolea, quienes sumaron 25 puntos (8+6+4+7) en Doña Martita y Parrandero.
El premio Sello de Raza fue otorgado a la yegua Lista, del Criadero Muticura, montada por Cristóbal Barros. Debido a la lluvia registrada en la zona, la prueba de Movimiento a la Rienda fue suspendida.
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