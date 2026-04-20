“Camiseta que me regaló Luis Marín cuando llegó a la Selección”: el fuerte cruce entre Jorge Segovia y el Sifup

Jorge Segovia regresó a nuestro país tras un año y medio de ausencia. Lo hace para supervisar sus negocios y también para compartir con el plantel y los funcionarios de Unión Española, club del cual es dueño.

Pero la visita del empresario español también se da en un marco especial. Recientemente fue aprobada la nueva Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, dónde se determinó separar la Federación de Fútbol de Chile de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

“Esa separación la propuse cuando fui elegido presidente de ANFP, al poco tiempo, porque me destituyeron en un mes, injustamente, por cierto. Yo planteé que había que separar la Federación de la ANFP. Así que lo que se ha hecho es algo que yo planteé hace muchos años. Vamos a ver cómo funciona, porque en función de cuáles sean los estamentos que influyan en la Federación, puede ser peor remedio que la enfermedad”, aseguró en entrevista con El Deportivo.

Diálogo dónde agregó que también entregó su visión de las razones que tenían los clubes para oponerse a esta nueva normativa legal. “Quizá la desconfianza en cómo puede funcionar una Federación donde la ANFA tenga incidencia, el Sindicato de Futbolistas tenga incidencia. Muchos estamentos que tienen intereses muy particulares, distintos de lo que es el fútbol profesional. O un poco al margen de lo que es el crecimiento global. Puede que no funcione”, expresó.

Y estas palabras no le gustaron a la agrupación gremial, la cual usó sus redes sociales para postear el siguiente mensaje: “Todos sabemos qué representa y a quien representa Jorge Segovia. Tenemos buena memoria”. Recado que fue respondido de inmediato por el timonel del cuadro de Independencia, con una foto de una tricota autografiada del actual presidente del sindicato -Luis Marín- y con una frase incendiaria: “Camiseta que me regaló Luis Marín cuando llegó a la Selección. Sobran las palabras. Yo también tengo memoria”.

Pero eso no fue la única respuesta de Segovia. En la entrevista también confesó también que desea remodelar Santa Laura para que se convierta “en el estadio más moderno de Chile y América, mejor que el estadio de la Católica”. Fue entonces, cuando un hincha de Universidad de Chile le pidió que se lo vendiera a Azul Azul.

“No está a la venta. Lamento mucho que ustedes sigan sin tener estadio. No pierdan la esperanza, tal vez en el próximo siglo”, fue la lapidaria respuesta de Segovia.