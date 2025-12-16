Casi US$ 50 millones, 38 mil hinchas y un mall: la desconocida negociación entre la U y Unión Española por Santa Laura

En Universidad de Chile el sueño del estadio propio se arrastra desde prácticamente su fundación. Por historia, por títulos y por arrastre popular, el elenco que hoy entrena en La Cisterna ha estado en una búsqueda constante de un terreno que les permita cumplir el anhelado sueño de miles de fanáticos estudiantiles.

Jorge Segovia, dueño de Unión Española, reveló una negociación con los azules que hasta ahora era desconocida. “Sí, en su momento nos lo planteó Universidad de Chile y les dijimos que no. Fue en la época en la que era dueño Heller”, reveló el presidente de los hispano a El Deportivo.

El dirigente hispano no confesó la cifra de la operación, pero sí fue enfático en decir que el Santa Laura ni el cuadro de Independencia están en el mercado. “Unión nunca ha sido un negocio para nosotros. Para mí, en lo personal, y para mi grupo, ha sido un costo permanente. La gente piensa que con el equipo hemos sacado mucho dinero, pero se equivocan de medio a medio. No es un tema de porque sea mal negocio o buen negocio. En la dificultad no voy a dejar abandonado al club”, enfatizó.

Lo cierto es que la negociación entre ambas partes se produjo en el 2016, en pleno mandato de Carlos Heller. El empresario lideró las conversaciones que sostuvieron con los hispanos, que duraron cerca de 12 meses. “Estuvimos muy cerca”, dice un exfuncionario del club de esa época.

7 de Abril de 2014/SANTIAGO Carlos Heller asumio hoy como nuevo Presi

El proyecto contemplaba agrandar el estadio Santa Laura para 38 mil personas. Hoy, en Independencia, se pueden recibir hasta 20 mil fanáticos. La idea era que ambos elencos ejercieran la localía en Plaza Chacabuco.

La inversión estudiantil, según revelan conocedores de las tratativas, bordeaba los US$ 50 millones. Más allá de haber acercado las posiciones, finalmente, la idea del cuadro hispano de levantar un mall terminó echando abajo el plan inicial. “Teníamos el proyecto armado, después no prosperó porque quería hacer el mall y eso ya era otra cosa”, dicen exmiembros de la directiva de Azul Azul.

Heller, en más de una ocasión, reveló sus intenciones de construir el estadio. “Tengo un compromiso y lo voy a cumplir: un estadio para la ‘U’. No es fácil. La gente dice que uno es puro humo. Yo quise hacer el estadio de la ‘U’, lo quiero hacer todavía. Si dependiese de mí, ya tendríamos uno para 50 mil personas, pero depende de cosas externas, como que nadie quiere recibir un estadio para la ‘U’. Algún día lo voy a lograr y ahí, a lo mejor me voy, con el estadio construido”, dijo en el 2019 en entrevista con El Deportivo.

Lo cierto es que más allá de los intentos, el ciclo del empresario en la U terminó sin poder cumplir su promesa. Intentos no faltaron. Estuvieron a detalles, a una sola firma. Incluso, llegaron a oficializarlo.

Por ejemplo, el 24 de abril de 2014, el directorio que presidía Carlos Heller anunció la construcción del recinto. Se iba a ubicar en las cercanías de la Laguna Carén, en el kilómetro 19 de la ruta 68. El proyecto contemplaba construir, reforestar e intervenir naturalmente el Cerro Amapola para crear un parque de uso público de 28 hectáreas. También incluía multicanchas, circuitos de running, bicicleta y trekking para los vecinos de Pudahuel y las comunas aledañas. La concesionaria también se comprometía a edificar un club de campo para toda la comunidad universitaria en compensación por la utilización del predio, de propiedad de la entidad académica.

Sin embargo, una serie de contratatiempos, como los reclamos vecinales, terminaron frenando el sueño de la anhelada casa propia.

