Subsecretario Guerrero defiende Registro de Vándalos e Incivilidades y sostiene que están “abiertos a su discusión”

El Subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, abordó durante la mañana de este jueves el registro de vándalos e incivilidades, anunciado por el Presidente José Antonio Kast en la cuenta Pública, señalando que están abiertos a la discusión de este.

Según sostuvo el subsecretario, “acá no es tan solo castigar, sino que también este proyecto de ley, que próximamente va a ser presentado, tiene un rol en la prevención toda vez que la incivilidad, el vandalismo aumenta la percepción de inseguridad.

De acuerdo a lo que añadió, “Respecto a cómo lo vamos a tratar esto, vamos a tener una discusión, estamos recogiendo distintas miradas para poder profundizar en este proyecto de ley”.

“Hay distintas maneras de abordar el problema, no tan solo la multa, no tan solo la pérdida de beneficios sociales, hay otras medidas alternativas que se están mirando, se están analizando y por supuesto van a ser presentadas a la ciudadanía en la discusión que se va a iniciar próximamente en el Congreso Nacional sobre la materia”, agregó.

En la misma línea, el subsecretario Guerrero se refirió a la tramitación parlamentaria del mismo expresando que “sabemos muy bien que el proyecto de ley, ya sea presentado por un parlamentario y en este caso por el Ejecutivo, ingresa de una manera y termina de una manera totalmente distinta. Estamos abiertos a esa discusión, de hecho una discusión ampliamente democrática”.

“Nosotros queremos ampliar la base de discusión y también que los parlamentarios coloquen sobre la mesa cuáles son las otras medidas adicionales que se pueden tomar”, añadió.

Alcalde Sichel respalda proyecto: “Hay que aplicar más sanciones”

Por su parte, el alcalde de la comuna de Ñuñoa, Sebastián Sichel, mencionó que “no es solo hacer un registro, es que el que provoca daño lo pague y que haya una señal social de que nunca más alguien crea que la propiedad que no le pertenece, sea la de todos como la pública o la privada como estos almacenes, puede ser un lugar que pueden destrozar”.

El alcalde dio a conocer que en la comuna se utilizaron “2.250 millones para reparar no lo que se dañó por el uso, sino lo que se dañó por vándalos”.

Junto con reiterar su respaldo al proyecto, Sichel expresó que “un registro permite no solo saber si ya lo hizo, sino tener antecedentes para que siempre esas personas podamos vigilarlas especialmente”.

Respecto a las sanciones y las críticas que han surgido desde la oposición, Sichel mencionó que “hay que aplicar más sanciones que solo una pérdida de beneficios sociales. Hay que pensar en sanciones como trabajos comunitarios, en sanciones como pérdida de licencia de conducir. Hay tantas otras formas de perseguir al pequeño porcentaje que no recibe beneficios sociales y puede ser sancionado”.

Finalmente, realizó un llamado a la oposición apuntando que “aquí hay una línea, o uno se pone al lado del vándalo, o se pone al lado del Estado del Derecho, o se pone al lado del carabinero, o se pone al lado del delincuente, o se pone al lado de la innovación y medidas que permitan terminar el vandalismo, o se pone al lado de seguir haciendo lo mismo para que las cosas sigan ocurriendo mal”.