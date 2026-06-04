CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Desbordes endurece el tono contra Rabat por cárcel en Santiago: “Que llame a Gendarmería para que le cuenten que sí hay terrenos”

    La molestia del alcalde aumentó tras las palabras del ministro de Justicia, quien aseguró que desde el gobierno insistirán con la construcción del penal. Desbordes calificó esta actitud como "poco humilde" y acusó que desde el gobierno "nunca han tenido ni la más mínima deferencia" para concretar un encuentro.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, endureció el tono contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, a propósito de la ampliación del recinto penitenciario Santiago 1.

    El martes pasado el Juzgado Civil de Santiago emitió una resolución donde se establece la suspensión provisoria de la ampliación del penal, esto tras una demanda interpuesta por la Municipalidad de Santiago.

    En ese contexto, el ministro Rabat aseguró que desde la cartera seguirán insistiendo en construir la cárcel, remarcando que el hacinamiento carcelario “es un problema de bien común (...) una cuestión de país”. Sumado a ello, señaló que “no está fácil encontrar terrenos en Santiago” para construir penales.

    En diálogo con radio Duna, el alcalde Desbordes dijo estar de acuerdo con crear nuevas cárceles, pero señaló que estas debiesen estar fuera de los radios urbanos.

    “No discuto que Santiago requiere una ampliación de la capacidad de cárceles (...) lo que yo le digo al ministro es: hágala fuera del radio urbano, aléjela como se está haciendo en todo Chile”, indicó.

    Según señaló el alcalde, “esto se soluciona siempre con concesiones, se compra. No sé si el ministro creerá que esos terrenos donde se construyeron todas las demás cárceles eran terrenos de Gendarmería, obvio que no, obvio que hubo que comprar terrenos".

    En ese sentido, aseguró que “Gendarmería sí tiene un terreno en la zona metropolitana. Le voy a mandar una nota al ministro para contarle, a lo mejor él no la han contado, por eso comete este error garrafal, brutal, de decir que no tiene terrenos”.

    Desbordes criticó además que la zona donde se planea hacer la cárcel “está saturada”. “Es lo que no hemos logrado que entienda el ministro y el subsecretario”, sostuvo.

    Ausencia de encuentros

    En el espacio radial el alcalde aseguró que desde el gobierno “nunca han tenido ni la más mínima deferencia de decir sabe que, reunámonos, pero ya la verdad que me da lo mismo”, sostuvo.

    Para el jefe comunal, la actitud del ministro de continuar con el proyecto le parece "poco humilde".

    “Dicen, no, si esto es re fácil, esto se apela. Yo también soy abogado, estoy lejos del prestigio de Rabat, eso no lo discuto, pero creo que aquí se equivocan en el análisis, porque la resolución de la magistrada es muy contundente", aseveró.

    El alcalde acusó que desde el gobierno “están planteando esto de una manera bien poco feliz”.

    “Yo no estoy contra el gobierno, yo estoy contra el proyecto, y no voy a cambiar de opinión porque el gobierno cambió, yo tengo que ser coherente (...) y yo le pido al ministro Rabat que llame a Gendarmería, para que le cuenten que sí hay terrenos, y que construya en esos terrenos que están fuera del radio urbano, y que lo haga como en todo el resto de Chile, por favor", sostuvo.

    Más sobre:Mario DesbordesCárcelSantiagoFernando RabatSantiago 1PenalpeleaRound

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Contraloría no toma razón de decreto para ampliar Santiago 1 y plantea una serie de observaciones

    Cencosud inicia construcción de edificio de renta residencial en mall de La Florida

    Habría ido a comprar un computador: joven es asesinado con una docena de disparos en La Pintana

    Celebración del 250º aniversario de EE.UU. se centra cada vez más en Trump y varios artistas abandonan concierto

    Rectora electa de la U. de Chile por recortes anunciados por el gobierno: “En temas de ciencia nosotros estamos atentos”

    Presidente de Empresas CMPC pide no dilatar la megarreforma: “Empatizo con quien dice que es totalmente legítimo que se apruebe por un voto”

    Lo más leído

    1.
    Marcha Confech: Codina informa de 35 detenidos por disturbios y afirma que joven herida habría sido alcanzada por piedra de manifestantes

    Marcha Confech: Codina informa de 35 detenidos por disturbios y afirma que joven herida habría sido alcanzada por piedra de manifestantes

    2.
    “Que nunca más en la vida un gobierno nos vuelva a dividir”: el llamado de Gustavo Alessandri (RN) a los alcaldes de la ACHM

    “Que nunca más en la vida un gobierno nos vuelva a dividir”: el llamado de Gustavo Alessandri (RN) a los alcaldes de la ACHM

    3.
    Operación Tokyo: las ocho cuentas con las que el ejecutivo del Banco Santander logró lavar al menos $400 millones y transformarlas en criptomonedas

    Operación Tokyo: las ocho cuentas con las que el ejecutivo del Banco Santander logró lavar al menos $400 millones y transformarlas en criptomonedas

    4.
    La estrategia de Ángela Vivanco para salir de la cárcel luego de cuatro meses en el penal de San Joaquín

    La estrategia de Ángela Vivanco para salir de la cárcel luego de cuatro meses en el penal de San Joaquín

    5.
    CNED aprueba nueva propuesta de Arzola por Simce 2026 tras rechazarle la idea inicial que eliminaba pruebas

    CNED aprueba nueva propuesta de Arzola por Simce 2026 tras rechazarle la idea inicial que eliminaba pruebas

    6.
    “Afectará a las (12) comunas más ricas”: el mensaje de Quiroz por contribuciones que marcó nuevo cónclave de alcaldes

    “Afectará a las (12) comunas más ricas”: el mensaje de Quiroz por contribuciones que marcó nuevo cónclave de alcaldes

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 4 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 4 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 3 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 3 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Contraloría no toma razón de decreto para ampliar Santiago 1 y plantea una serie de observaciones
    Chile

    Contraloría no toma razón de decreto para ampliar Santiago 1 y plantea una serie de observaciones

    Habría ido a comprar un computador: joven es asesinado con una docena de disparos en La Pintana

    Rectora electa de la U. de Chile por recortes anunciados por el gobierno: “En temas de ciencia nosotros estamos atentos”

    Cencosud inicia construcción de edificio de renta residencial en mall de La Florida
    Negocios

    Cencosud inicia construcción de edificio de renta residencial en mall de La Florida

    Presidente de Empresas CMPC pide no dilatar la megarreforma: “Empatizo con quien dice que es totalmente legítimo que se apruebe por un voto”

    SpaceX fija precio de acción para su estreno en bolsa: será la séptima mayor empresa de EE.UU. y más valiosa que Tesla

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre
    Tendencias

    Soy diabetóloga y esta es una forma efectiva para controlar el azúcar en sangre

    Qué es el nervio vago y cómo influye en tu salud y el estrés

    Sol, niebla y lluvia: el pronóstico en la Región Metropolitana para los próximos días

    Rectora electa de la Universidad de Chile evalúa retirar el nombre y emblemas a Azul Azul
    El Deportivo

    Rectora electa de la Universidad de Chile evalúa retirar el nombre y emblemas a Azul Azul

    “Definió con clase”: Cecilio Waterman destaca con un gol en el triunfo de Panamá sobre República Dominicana

    ¿Haaland al Real Madrid? La promesa del contendor de Florentino Pérez si gana las elecciones del domingo

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes
    Tecnología

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes

    Niñeces y juventudes en Internet

    Así es Marvel’s Wolverine de PlayStation 5: primer vistazo

    Cuando los personajes aparecen por primera vez en una película: la huella indeleble de seis momentos icónicos
    Cultura y entretención

    Cuando los personajes aparecen por primera vez en una película: la huella indeleble de seis momentos icónicos

    Entre fembots y colapso digital: “La invivible” llega a Teatro La Memoria

    La canción de los Beatles que John Lennon odiaba: “La letra era horrible”

    Celebración del 250º aniversario de EE.UU. se centra cada vez más en Trump y varios artistas abandonan concierto
    Mundo

    Celebración del 250º aniversario de EE.UU. se centra cada vez más en Trump y varios artistas abandonan concierto

    Trump tilda de “antipatriota” la resolución de la Cámara de Representantes para limitar sus poderes de guerra

    El ayatola Mojtaba Jamenei proclama la victoria de Irán sobre Estados Unidos e Israel

    Aborto por tres causales: el peso de la objeción de conciencia
    Paula

    Aborto por tres causales: el peso de la objeción de conciencia

    Sopa de brócoli y leche de coco

    Cuidar la piel en invierno