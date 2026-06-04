Desbordes endurece el tono contra Rabat por cárcel en Santiago: “Que llame a Gendarmería para que le cuenten que sí hay terrenos”

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, endureció el tono contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, a propósito de la ampliación del recinto penitenciario Santiago 1.

El martes pasado el Juzgado Civil de Santiago emitió una resolución donde se establece la suspensión provisoria de la ampliación del penal, esto tras una demanda interpuesta por la Municipalidad de Santiago.

En ese contexto, el ministro Rabat aseguró que desde la cartera seguirán insistiendo en construir la cárcel, remarcando que el hacinamiento carcelario “es un problema de bien común (...) una cuestión de país”. Sumado a ello, señaló que “no está fácil encontrar terrenos en Santiago” para construir penales.

En diálogo con radio Duna, el alcalde Desbordes dijo estar de acuerdo con crear nuevas cárceles, pero señaló que estas debiesen estar fuera de los radios urbanos.

“No discuto que Santiago requiere una ampliación de la capacidad de cárceles (...) lo que yo le digo al ministro es: hágala fuera del radio urbano, aléjela como se está haciendo en todo Chile”, indicó.

Según señaló el alcalde, “esto se soluciona siempre con concesiones, se compra. No sé si el ministro creerá que esos terrenos donde se construyeron todas las demás cárceles eran terrenos de Gendarmería, obvio que no, obvio que hubo que comprar terrenos".

En ese sentido, aseguró que “Gendarmería sí tiene un terreno en la zona metropolitana. Le voy a mandar una nota al ministro para contarle, a lo mejor él no la han contado, por eso comete este error garrafal, brutal, de decir que no tiene terrenos ”.

Desbordes criticó además que la zona donde se planea hacer la cárcel “está saturada”. “Es lo que no hemos logrado que entienda el ministro y el subsecretario”, sostuvo.

Ausencia de encuentros

En el espacio radial el alcalde aseguró que desde el gobierno “ nunca han tenido ni la más mínima deferencia de decir sabe que, reunámonos , pero ya la verdad que me da lo mismo”, sostuvo.

Para el jefe comunal, la actitud del ministro de continuar con el proyecto le parece "poco humilde".

“Dicen, no, si esto es re fácil, esto se apela. Yo también soy abogado, estoy lejos del prestigio de Rabat, eso no lo discuto, pero creo que aquí se equivocan en el análisis, porque la resolución de la magistrada es muy contundente", aseveró.

El alcalde acusó que desde el gobierno “están planteando esto de una manera bien poco feliz”.

“Yo no estoy contra el gobierno, yo estoy contra el proyecto, y no voy a cambiar de opinión porque el gobierno cambió, yo tengo que ser coherente (...) y yo le pido al ministro Rabat que llame a Gendarmería, para que le cuenten que sí hay terrenos, y que construya en esos terrenos que están fuera del radio urbano, y que lo haga como en todo el resto de Chile, por favor", sostuvo.