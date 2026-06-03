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    “Es una cuestión de bien común”: Rabat evita polemizar con Desbordes por cárcel en Santiago y llama a la generosidad

    El ministro de Justicia dijo confiar en que el proyecto se llevará a cabo, remarcando que “no está fácil encontrar terrenos en Santiago”. Sobre la polémica con el alcalde Desbordes, planteó que "el país necesita que todos seamos generosos y nos permitamos construir nuevas cárceles".

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Dedvi Missene

    El hacinamiento en la población penal del país es una problemática que se arrastra desde hace años, precisamente por ese motivo el gobierno de Gabriel Boric impulsó la ampliación de la cárcel Santiago 1, al ser uno de los recintos que más reos concentra.

    El anuncio, sin embargo, no fue bien recibido por los vecinos del sector y por el alcalde de turno -hoy Mario Desbordes (ex RN) y antes Irací Hassler (PC)-. De hecho, en marzo de 2025 la Municipalidad de Santiago interpuso una demanda de nulidad para evitar ampliar el complejo penitenciario. Esto derivó en que ayer martes, una resolución del 17° Juzgado Civil de Santiago suspendiera provisoriamente la ampliación del recinto penitenciario.

    En ese marco, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, en diálogo con radio Duna, remarcó que el hacinamiento penitenciario “es un problema de bien común, no es un problema del ministro o del alcalde de tal o cual localidad”.

    “Tenemos que entender el problema del hacinamiento carcelario como una cuestión de país”, sostuvo.

    Respecto a la resolución del Juzgado Civil, explicó que “lo que ha ocurrido es una cuestión procesal que pasa todos los días, en donde se acogió una petición que se llama una medida precautoria”.

    “Una medida precautoria es una cuestión esencialmente provisional, para lo cual solamente se exigen ciertas presunciones. O sea, no hay ningún convencimiento respecto del fondo del asunto”, indicó.

    Sobre los pasos a seguir, señaló que el Ministerio de Justicia está representado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), por lo que, desde la cartera esperan “que el CDE adopte los recursos procesales para que esa medida la revierta la Corte de Apelaciones”.

    Junto con ello, aseguró que “esto no suspende la tramitación del proceso y esperamos que en un corto plazo se dicte la sentencia de rigor”.

    El ministro insistió en que el problema se enmarca en “una cuestión de orden público, de bien común”, asegurando que “en la mayoría de los procesos que están en curso en construcción de cárceles, hay medidas de mitigación relevantes”.

    “Yo los invito, cuando hagamos la inauguración de la cárcel del Maule, que vean cómo cambió el entorno de esa localidad con la inversión de 100 mil UF como medidas de mitigación”, indicó.

    Respecto a la pugna con el alcalde Desbordes, Rabat evitó polemizar, señalando que no busca “personalizar esta situación. Es una cuestión de bien común (...) yo no quiero entrar en una discusión con el alcalde Desbordes”.

    Con ello, hizo un llamado a la generosidad. “Tenemos un hacinamiento carcelario de un 150 %. El país necesita que todos seamos generosos y nos permitamos construir nuevas cárceles y ampliar nuevas cárceles", aseveró.

    El ministro se mostró optimista sobre la ampliación de Santiago 1, asegurando: “Confío siempre en mis planes A”. Incluso, Rabat señaló que “no está fácil encontrar terrenos en Santiago”, remarcando que “no está pensado” buscar otro lugar para la construcción de la cárcel en caso que los organismos pertinentes decidan paralizar definitivamente el proyecto.

    Más sobre:CárcelSantiagoMario DesbordesFernando Rabat

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