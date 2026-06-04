Cataldo espera que cambios al SAE no impliquen su fin: “Antes del Sistema de Admisión Escolar las familias no decidían nada”

El exministro de Educación, Nicolás Cataldo, abordó esta jornada la marcha de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) realizada ayer miércoles y en donde se registraron 35 personas detenidas, así como también el anuncio de gobierno de realizar modificaciones al Sistema de Admisión Escolar (SAE)

Consultado al respecto sobre el primer punto en conversación con Radio Pauta, la exautoridad maniestó que esperaba que esto se resuelva rápido.

“Ojalá que la autoridad y los estudiantes se sienten, dialoguen y puedan resolver pronto sus diferencias”, sostuvo. “Yo he tratado de mantenerme bien alejado de la contingencia, me parece que es lo adecuado, además habiendo sido exministroy hace tan poco tiempo ademá, ahí uno trata de tomar un poco de distancia por pudor, al menos eso es lo que yo siento”.

En ese sentido, y consultado sobre su experiencia cuando estuvo a cargo de la cartera de Educación, Cataldo señaló que si bien tuvieron en general pocas manifestaciones, éstas “tratamos de resolverlo lo antes posible, siempre con mucho diálogo, y a pesar de que no siempre estamos de acuerdo, lo que no se puede romper es la capacidad de dialogar”

Esto, recordó, ya que “pienso inevitablemente en las clases que se están perdiendo, los recursos que se están perdiendo con esto, pero al mismo tiempo creo profundamenteen el derecho legítimo de manifestarse cuando cuando existen razones para ello, por eso digo yo, no voy a juzgar esas causas, lo que sí creo y espero, y ahí uno tiene una responsabilidad como autoridad en convocar al diálogo para que, bueno, si hay razones, atendámosla, resolvámosla si es posible resolverla, pero al menos que nadie diga que no se intentó“.

Por otra parte, y consultado sobre el anuncio del Presidente José Antonio Kast en su Cuenta Pública en cuanto a realizar modificaciones al Sistema de Admisión escolar (SAE) y así “poner fin a la tómbola”, según registró la plataforma de la Dipres como uno de los obetivos ministeriales del Mineduc, Cataldo señaló que ojalá los cambios que se realicen al sistema no sean para modificarlo de raíz.

“Espero que no sea literalmente el fin del SAE” , señaló. En esta línea, el exministro recordó que abordaron el tema del Sistema de Admisión Escolar para mejorarlo, y llevaron esas mejoras a un proyecto de ley que fue aprobado transversalmente por las comisiones de Educación y Hacienda, y hoy está en Sala.

“Nosotros tomamos este tema, constituimos una comisión de expertos, transversal, gente técnica, con posición política, que representaba además las sensibilidades del Parlamento, donde estuvo participando de hecho María Paz Arzola, en ese tiempo no ministra, ella era representada en una fundación vinculada a la oposición de la época”, indicó.

La comisión de expertos entregó su informe, “y lo primero que dijo fue: el SAE cumple su rol y es eficiente, pero hay que hacerle mejoras porque el problema de lo que se ha detectado y diagnosticado no tiene que ver con el SAE como sistema, sino que tiene que ver con criterios, énfasis, y cosas que se pueden trabajar”.

“Si el SAE trabaja sobre ese proyecto que se construyó sobre la base de un informe técnico hecho transversalmente, y si se aprueba ese proyecto que ya fue acordado transversalmente en las comisiones técnicas en el Senado, yo diría que uno podría avanzar en una buena dirección, incorporando la generación de establecimientos de alta exigencia, la valoración del mérito y la excelencia, no solamente tenía como rendimiento escolar, sino también como las señales en materia de convivencia y de asistencia escolar"

En ese proyecto, además, sostuvo, “se entregan muchas herramientas y yo creo que ese es un buen diseño que está en condiciones de ser aprobado. Ahora, si las discusiones es ‘terminemos con cualquier forma o mecanismo de admisión que sea no discriminatorio’, bueno, primero hay que cambiar la ley general y para eso hay que tener los votos de rango constitucional, y segundo, digámoslo claramente, porque eso significa que las personas van a volver a hacer fila afuera de las escuelas”.

En esto, advirtió que si bien desde el gobierno apuntan a terminan con el SAE y así “devolverle” a las familias “el derecho a elegir”, Cataldo fue tajante en señalar que “antes del SAE las familias no decidían nada”.

“Las familias postulaban y si había cupo y podían entrar, o si cumplían con algunos requisitos, como por ejemplo, y esto yo no lo digo desde lejos, a mí me pasó: a mí mi mamá me llevó a un colegio de carácter confesional y le exigieron que mis papás estuvieran casados, y mis papás no estaban casados”, Entonces esa era la realidad previa a la discusión de esta ley, no nos olvidemos de eso, porque parece que tenemos memoria de corto plazo”, sostuvo.