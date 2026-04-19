Jorge Segovia, dueño de Unión Española: “Nuestro estadio será el más moderno de Chile y América, mejor que el de la Católica”

Jorge Segovia (63) está en Chile. El empresario español, dueño de Unión Española, visitó al plantel masculino y femenino, en el Santa Laura. También viajó a Talca, para presenciar la igualdad entre los hispanos y Rangers, por la Primera B. “¿No venía hace casi un año y medio, no?”, le consulta a Santiago Perdiguero, el presidente del elenco de Independencia, que lo acompaña en uno de los salones del Colegio SEK de Parque Arrieta, en Peñalolen.

¿Por qué está en Chile?

He venido a visitar a Unión Española, a visitar a los amigos que tengo acá, y bueno, a ver también la Universidad SEK, los colegios que tenemos por aquí.

¿Cómo encontró todo?

Bien, a los colegios ya los veo como un invitado, porque yo ya me jubilé de mi labor en eso y ya vengo como curiosidad, por la cosa afectiva. La Unión sí, con la Unión sigo comprometido, aunque ya no estoy en el directorio. En algún momento dejaré también de estar al frente del club.

¿Se puso plazo para salir de U. Española?

Estoy en una edad que ya toca ir jubilándose y dejando a las nuevas generaciones. No tengo un plazo exacto, pero bueno, podría ser a final de este año, a final del año que viene. Es la ley de la vida. Voy cumplir 65 años y todo tiene su momento.

17 Abril 2026 Entrevista a Jorge Segovia, empresario y dirigente, presidente de la Institución Internacional SEK y el club Union Española. Foto: Andres Perez Andres Perez

¿Venderá el club?

No, no tengo previsto una venta. Se quedará dentro de la familia.

¿Ha habido ofertas por el club?

Sí, nos han hecho ofertas. Yo creo que la última vez fue hace dos años.

¿Se acercaron representantes?

No, no representantes, pero sí particulares. Gente que tenía otros clubes en México. Pero nuestro interés no está en vender. Nuestro interés es poder de una vez por todas reformar el estadio, hacer un estadio moderno. Tenemos el proyecto ya hecho. Y hacer el proyecto inmobiliario en la cancha 2, que nos va a permitir financiar esa remodelación del estadio.

¿Qué tipo de estadio quiere levantar?

Nuestro estadio será el más moderno de Chile y América, mejor que el estadio de la Católica, que ha hecho una reforma hace muy poco tiempo. La comuna se sentiría muy orgullosa. Y nos permitiría, además, no solamente remodelar el estadio, sino tener dinero disponible para mejorar el plantel, para hacer un equipo más competitivo.

¿Por qué está frenado el proyecto?

Es un proyecto que está ahí y que se podría haber terminado ya si no hubiera gente de la antigua Corporación de Unión Española que cuando el club se fue a la quiebra no dieron un peso por salvar al club. Y ahora solo se han dedicado a boicotear. Nos pusieron un pleito para que no pudiéramos hacer eso, que ya les hemos ganado, pero que han vuelto a apelar, aún habiendo perdido y sabiendo que no tienen ninguna legitimidad para hacer eso.

Santa Laura. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

¿Qué argumentos dan?

Es simplemente por hacer daño. Eso es lo que a mí me duele y ya digo, yo no me voy a morir sin ver el estadio de Unión Española remodelado, que se levantará gracias al proyecto inmobiliario que se va a hacer ahí. Voy a batallar con eso hasta el final.

¿Es su sueño?

Sí, yo creo que es mi sueño y creo que es el de todos los hinchas también. De los hinchas verdaderos, no de los que se dedican a boicotear. No debe haber ningún hincha de Unión Española que no quiera tener el mejor estadio de Chile. Pero ya no vamos a hacer ninguna reforma en el estadio hasta que se nos apruebe el proyecto. Por parte de la municipalidad me consta que hay la mejor disposición, porque para la municipalidad sería un hito tener un estadio moderno, un conjunto armónico bien espectacular. Y ya digo que está parado simplemente por el capricho de 20 o 25 tipos de la Corporación, que lo único que les mueve es la envidia y el odio.

¿No le hace replantear su continuidad en el club las críticas de algunos hinchas?

Yo a los hinchas les tengo el máximo respeto. Los hinchas son el corazón del fútbol. Fútbol sin hinchas, pues no tendría ningún sentido. Pero ya digo, mi respeto por los hinchas es máximo, pero nor la antigua Corporación de Unión Española. Que ni son hinchas, ni tienen el menor afecto por el equipo.

¿Le sigue dando vueltas el tema del descenso?

Sí, pero nosotros tenemos una demanda contra la ANFP porque se incumplió el reglamento claramente y esperamos que la justicia nos dé la razón. Al margen de eso, nosotros respetamos que mientras la justicia no se pronuncie, estamos jugando en la B, respetando la normativa que se nos impone, pero por supuesto confiando en que la justicia va a reconocer nuestro argumento.

¿No considera que es ventajosa su demanda considerando que ya son varios torneos en los que descienden los dos últimos de la tabla?

Es que se cambió. Y en el momento que se cambia, se cambia para todos. El año anterior, los dos últimos, aunque hicieran el cómputo, también bajaban. En nuestro caso, es la primera vez que al computar lo que hizo el reglamento en los tres últimos campeonatos, no tendríamos que haber bajado. Eso era bien claro en nuestro caso. Y otra cosa…

Dígame...

Yo siempre me pregunto, ¿si el que hubiera estado en el lugar de nosotros hubiese sido Colo Colo, se hubiera aplicado el reglamento? ¿Hubiera bajado también Colo Colo desconociendo el reglamento? Yo dejo la pregunta en el aire y que cada cual se la conteste. Nosotros seguimos luchando y peleando cada partido para subir también deportivamente. Unión, como cualquier equipo de fútbol, puede tener muchos defectos y muchas virtudes, pero desde luego lo que no se nos puede acusar es de no ser coherentes.

¿Por qué son coherentes?

Porque hemos sido coherentes siempre. Coherentes cuando decidimos no jugar una final de Copa de Chile (frente a Universidad de Chile, 2019), que la podríamos haber ganado tranquilamente, porque entendíamos que era una vergüenza que se hubiera parado el Campeonato Nacional, porque eso le convenía a ciertos equipos porque estaban en posición de descenso. La misma coherencia por la que no admitimos casas de apuesta como patrocinio.

¿Pudo conversar con Pablo Milad para buscar soluciones por el lío del descenso?

No. No he conversado con él desde las últimas elecciones en las que me llamó para pedirme su voto. No tengo amistad con él.

15.1.2026 Pablo Milad Presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile ANFP Foto Pablo Vásquez R Pablo Vásquez R.

¿No le llama la atención que no lo llamase?

Sí, me sorprende un poco. En un caso tan grave como este, yo creo que un presidente de la ANFP tiene que tratar de escuchar los argumentos, no de desconocer un reglamento, sino de escuchar los argumentos, más cuando se trata de un club como Unión Española, que somos conocidos por la seriedad que tenemos.

¿No temió que la FIFA interviniera el fútbol chileno por su demanda?

No es el primer caso. Ha habido otros casos que han ido a la justicia. Aquí en Chile y en otros países. En Europa, el famoso caso Bosman fue el caso más emblemático. Y no, no tengo la menor preocupación en eso porque sería un desagravio. Y la justicia nacional está por encima de todo.

Usted mencionó anteriormente el caso de la Copa Chile y ahora el descenso que afecta a Unión Española. ¿Cree que se le carga la mano a Unión Española?

No, no creo que se nos castigue más que a otros equipos. Lo que entiendo es que hay algunos equipos que siempre se les ha favorecido. Y los dos tenemos en la mente a esos equipos. En este caso sí, en este caso siento que nos han perjudicado.

¿A qué equipos se refiere?

No, no lo voy a decir porque usted lo tiene en su mente, lo sabe. Y yo lo sé y los hinchas lo saben. Todo el mundo lo sabe.

¿Quiénes son los responsables del descenso de Unión Española?

En la parte deportiva, el responsable final soy yo. Evidentemente yo no salto a jugar a la cancha. Tuvimos distintos técnicos, los jugadores no dieron el rendimiento que se esperaba, hubo muchas lesiones. Bueno, un cúmulo de circunstancias.

¿No fue un error sostener tantas fechas a José Luis Sierra, pese a los malos resultados?

No lo sé. Cuando él presenta la dimisión, porque yo no lo saqué, es porque no encontraba soluciones, porque no veía cómo sacar adelante el equipo. No lo sé.

Usted tenía una relación especial con Sierra. ¿Volvieron a hablar tras su salida?

Yo le tengo mucho afecto, él lo sabe, al margen de esto. No he vuelto a hablar con él, pero no tengo ninguna mala relación, todo lo contrario.

¿No le pasó la cuenta al club que usted lo maneje a distancia?

Vamos a ver. ¿Dónde vive el dueño del PSG?

En Qatar.

Ya. No está ahí, en París. El dueño de un equipo no necesariamente tiene que estar. Los dueños de los equipos más grandes de Europa están repartidos. Algunos están en Estados Unidos, otros están en países del Golfo Pérsico. No están necesariamente ahí. Lo importante es que tengan un seguimiento y gente capaz trabajando. En el caso mío tengo un seguimiento y personas que lo hacen bien.

¿Cómo evalúa el comienzo de Unión Española en la temporada 2026?

Ni bueno ni malo. ¿Deberíamos estar más altos? Sí. Si ganamos un par de partidos estamos arriba. Sí es verdad que hemos tenido un cambio de técnico muy pronto.

Apostaron nuevamente por Ronald Fuentes, en lo que sería su tercer ciclo.

Yo tengo mucha confianza en que Ronald Fuentes va a hacer un buen trabajo y también tengo confianza en los jugadores. Ellos son conscientes de que Unión no debe estar en la B. Por la historia de Unión, por todo lo que significa.

¿Qué balance hace del fútbol chileno?

¿Cómo la analizamos? ¿Hablamos de la selección? Mal. ¿Cuántos años llevamos sin ir al Mundial? 12 años ¿Hablamos de la Liga? ¿Cuándo ganó la última vez un equipo chileno un torneo internacional? En 2011. No estamos en el mejor momento. Yo confío que la nueva ley que se ha aprobado para el fútbol pueda ayudar a acabar con la participación de los representantes, con ese oscurantismo sobre quiénes son los dueños de los equipos, que no debe ser. El otro día, no sé con quién lo comentaba, medio en broma, pero medio en serio, que yo creo que ahora mismo, en Chile, el único equipo que se sabe quién es el dueño es Unión Española.

¿Cómo es eso?

Porque en todos los demás clubes hay tal persona, pero no es así, porque quien está detrás en realidad es un representante y tiene un palo blanco. Aquí somos transparentes, y todos los equipos que están en la bolsa, también debe haber transparencia en quiénes son los accionistas. Pero yo creo que sí, necesita mejorar.

¿Tocó fondo el fútbol chileno?

Tocar fondo es muy difícil, siempre se puede ir a peor, pero que no estamos en el mejor momento, está claro que no estamos en el mejor momento.

¿La separación de la Federación y de la ANFP llega en el momento justo?

Vamos a ver cómo funciona. Yo esa separación la propuse cuando fui elegido presidente de ANFP, al poco tiempo, porque me destituyeron en un mes, injustamente, por cierto. Yo planteé que había que separar la Federación de la ANFP. Así que lo que se ha hecho es algo que yo planteé hace muchos años. Vamos a ver cómo funciona, porque en función de cuáles sean los estamentos que influyan en la Federación, puede ser peor remedio que la enfermedad.

¿Pero le gusta la medida?

Vamos a darle un voto de confianza. Creo que está bien la separación, pero en función de cómo se maneja, en función de cómo se haga el reglamento, de cómo funcione la Federación, puede ser peor.

En España se vive con cierto éxito la separación de la Federación con la Liga.

Sí, es cierto, pero en España hay muchísimos conflictos entre Federación y Liga de Fútbol Profesional, por eso digo que depende de cómo se maneje. El último presidente de la Federación de Fútbol en España (Luis Rubiales) fue dimitido por acoso sexual. Digamos que no es un muy buen ejemplo.

¿Por qué los clubes se resistieron tanto tiempo a la separación de la Federación con la ANFP?

No lo sé. Quizá la desconfianza en cómo puede funcionar una Federación donde la ANFA tenga incidencia, el Sindicato de Futbolistas tenga incidencia. Muchos estamentos que tienen intereses muy particulares, distintos de lo que es el fútbol profesional. O un poco al margen de lo que es el crecimiento global. Puede que no funcione.

Algunos clubes postulan a Juan Tagle y Jorge Yunge como presidentes de la Federación…

Creo que ya se ha decidido que Tagle no estaba en la Federación.

No fue elegido como consejero, pero sí puede postular a la presidencia…

Si postula a la presidencia me parece una persona muy válida. Yo no tengo ningún reparo contra Tagle. Sé que ha dejado la Católica, o que la dejará pronto. No tengo ningún tipo de opinión negativa de él, todo lo contrario. Ha trabajado por su club, ha remodelado el estadio. Tengo una buena opinión.

¿Y de Jorge Yunge?

Lo conozco menos, entonces prefiero no opinar.