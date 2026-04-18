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    Batacazo vasco: la Real Sociedad baja al Atlético de Madrid en los penales y es campeón de la Copa del Rey

    En la definición desde los 12 pasos, el equipo donostiarra superó a los colchoneros (4-3), luego de igualar 2-2 en 120 minutos, en una final disputada en La Cartuja de Sevilla. La Real se consagra en el torneo de Su Majestad por tercera vez en la historia.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    La Real Sociedad vence al Atlético de Madrid en penales y es campeón de la Copa del Rey.

    La Copa del Rey 2025-2026 tiene a su campeón. Es la Real Sociedad. En La Cartuja de Sevilla, recinto en el cual hace un par de días el Betis de Manuel Pellegrini quedó eliminado de la Europa League tras una dolorosa derrota, los vascos se convirtieron en los flamantes monarcas del torneo de Su Majestad. Superaron en penales al Atlético de Madrid (4-3), tras igualar 2-2 en 120 minutos.

    Se puede decir que esta definición fue sorprendente, porque los grandes candidatos eran otros. Los colchoneros eliminaron en semifinales al Barcelona, tal como sucedió hace poco en la Champions. Mientras que la Real, que arrancó la temporada muy mal y que enderezó el rumbo de manera notable con el DT Pellegrino Matarazzo, triunfó en el derbi vasco al Athletic de Bilbao, uno de los más ganadores de la Copa.

    El duelo no estuvo exento de polémicas. Por un lado, la Policía Nacional incautó una gran cantidad de armamento, en posesión de barrabravas. Luego, ya en el estadio, ocurrió una sonora pifiadera al himno de España, principalmente de los fanáticos vascos, con la presencia del Rey Felipe VI en la tribuna principal.

    Antes del primer minuto, sucedió la primera incidencia importante. Recién a los 14 segundos, el elenco donostiarra abrió el marcador con gol de Ander Barrenetxea. Metió un cabezazo, aprovechando la floja respuesta de la defensa colchonera, tanto la línea de zagueros como del arquero Juan Musso. Fue la anotación más rápida en una final de Copa del Rey.

    Tras el golpe tan tempranero, el Atleti intentó reaccionar. El valor más despierto en ofensiva era Ademola Lookman. El nigeriano, exdelantero del Atalanta y refuerzo del mercado de mitad de temporada, ha sido un éxito. Le ha brindado un gran rendimiento a Diego Simeone. Precisamente, el africano fue el autor del 1-1 en los 18′, con un zurdazo ajustado bajo. Fue por el centro del área, tras un pase de Griezmann y Julián Álvarez dejando pasar el balón.

    La primera parte fue de un trámite repartido. El partido estaba muy igualado. Lookman en un lado, y el luso Gonçalo Guedes por el otro, era los más desequilibrantes. Luego del empate, levantó la Real Sociedad, aprovechando las dudas de Ruggeri, el lateral izquierdo rojiblanco.

    Antes del descanso, se produce otro quiebre porque se sanciona penal para los vascos, por infracción de Musso sobre Guedes. El portero argentino salió tarde y se llevó por delante al rival. A los 45′, ejecuta el internacional Mikel Oyarzábal (seguramente el centrodelantero titular de España en el Mundial) y decreta el 2-1.

    Para el segundo lapso, el Atlético fue el dueño del balón, pero no lograba acertar para hacerle daño a una defensa que se fue encerrando cada vez más. Salió Lookman y entró el noruego Sorloth, para instalar a un 9 tradicional en el área rival. La Real Sociedad apostó por aguantar el resultado, con las fuerzas que le quedaban.

    Cuando el reloj apremiaba, llegó el empate. En los 83′, Julián Álvarez metió un golazo para devolverle la ilusión a los madrileños. Un zurdazo alto se clavó en un ángulo, para romper la resistencia donostiarra. El equipo del Cholo tuvo chances para ganarlo en el tiempo regular, pero no pudo. La final fue al alargue.

    Como el marcador no se movió, pasaron a la tanda de penales. En esa instancia, fue más fuerte la Real Sociedad. Se impuso por 4-3. Sorloth y Julián Álvarez fallaron sus tiros. El último tiro de Pablo Marín derrotó a Musso y permitió el festejo. Por tercera vez en su historia, el exclub de Claudio Bravo es monarca de la Copa del Rey. La última había sido en 2020.

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