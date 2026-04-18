Uno pirata y otro cruzado: Coquimbo Unido y la UC encabezan el Equipo de la Semana de la Copa Libertadores

Coquimbo Unido y la UC tienen un representante en el Equipo de la Semana de la Libertadores.

La segunda jornada de la Copa Libertadores fue de ensueño para los equipos chilenos, que se impusieron de visita. Coquimbo Unido venció a Universitario en Perú, mientras que Universidad Católica hizo lo propio ante Cruzeiro en Brasil. Esto significó que representantes de ambas escuadras se metieran en el Equipo de la Semana del certamen.

Nicolás Johansen se metió en el once ideal de la Conmebol tras brillar en Lima. El ariete fue titular y anotó en el triunfo coquimbano ante el conjunto crema, por 2-0. El delantero argentino selló la victoria pirata en el 49′.

En tanto, Vicente Bernedo fue designado en la portería del equipo de la semana de la Libertadores. El arquero cruzado fue una de las grandes figuras en Brasil, donde la UC se impuso por 2-1.

“Estamos muy felices porque conseguimos un triunfo muy importante. Más que lo emocional, nos deja muy bien parados en la tabla. Habíamos perdido de local tres puntos, que no es lo recomendable. Pudimos ganar de visita en Brasil, que es muy difícil, así que muy valorable”, aseguró tras el encuentro.

“Todos los partidos los vemos como finales, ya sea copa o campeonato. Me quedo con el esfuerzo del equipo, con venir a jugar acá de la forma en que lo hicimos. El esfuerzo del equipo fue muy grande y creo que eso es lo más importante. A veces hacemos este mismo esfuerzo y no trae los mismos réditos”, sentenció el portero.

El equipo de la semana de la Conmebol está compuesto por Vicente Bernedo (Universidad Católica) en portería; Murilo (Palmeiras), Sebastián Coates (Nacional) y Gustavo Henrique (Corinthians) en defensa; José Quintero (LDU Quito), Guido Mainero (Platense), Santiago Ascacíbar (Boca Juniors) y Giorgian De Arrascaeta (Flamengo) en mediocampo; Fabrizio Sartori (Independiente Rivadavia), Nicolás Johansen (Coquimbo Unido) y Carlos González (Independiente del Valle).