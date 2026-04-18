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    Alerta en España: la policía identifica a 91 ultras con variado armamento previo a la final de la Copa del Rey

    La Policía Nacional incautó una gran cantidad de armas antes del partido entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad en La Cartuja, Sevilla. Hay preocupación por posibles enfrentamientos entre ambas aficiones, en una relación marcada por el asesinato de un hincha en 1998.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Las armas incautadas previo a la final de la Copa del Rey entre Atlético de Madrid y Real Sociedad.

    La seguridad ha sido una preocupación para la final de la Copa del Rey. A horas del partido que enfrentará a Atlético de Madrid y Real Sociedad, la Policía Nacional de España incautó una gran cantidad de armas y objetos peligrosos en Sevilla, ciudad donde se disputará el encuentro. También fueron identificados 91 hinchas.

    Se desplegó un fuerte operativo previo al encuentro: 1.600 efectivos de la Policía Nacional, 230 de la Policía Local y 50 voluntarios de Protección Civil. También hubo una cantidad importante de voluntarios de bomberos, además de 800 guardias privados. En tanto, tres anillos de seguridad rodearon el estadio La Cartuja, contando con tanques, drones y helicópteros.

    En ese contexto, se realizaron intervenciones en diferentes zonas de la ciudad andaluza. Así vino el primer punto clave del operativo, donde se detectó y controló a dos buses de hinchas del Atlético de Madrid en La Carlota, Córdoba.

    Se requisaron objetos como cuchillos, fundas de pistola, palos de madera, pasamontañas y gas pimienta. Todo estaba oculto en ambos vehículos, pero no sería lo único.

    Un trágico incidente que marca los enfrentamientos entre las hinchadas

    El operativo continuó más cercano a la ciudad de Sevilla, donde se incautó una caja con 95 barras de hierro, bengalas, lanza bengalas, navajas, gas pimienta, un puño americano y guantes de moto intervenidos con protecciones.

    Esto alertó a la Policía Nacional y al resto de agentes desplegados en la planificación de seguridad, sobre todo por el complejo contexto que existe alrededor de los enfrentamientos de ambas hinchadas.

    El asesinato Aitor Zabaleta en 1998 marca todo el partido. El fanático del cuadro txuri-urdin murió tras ser atacado por miembros del grupo ultra Bastión 1903, en las cercanías del Vicente Calderón. Falleció en el hospital, a los 28 años, luego de ser apuñalado. Ricardo Guerra, ultra neonazi del cuadro colchonero, fue condenado a 17 años de cárcel como autor del crimen.

    Una de las gradas de Anoeta, estadio de la Real Sociedad, fue nombrada en honor al fanático fallecido. El episodio marcó un punto de inflexión entre ambas hinchadas. Ejemplo de ello fue el criticado cántico “Aitor Zabaleta era de la ETA”, que se ha vuelto a escuchar por los forofos colchoneros tras darse a conocer que serían rivales en la final. La definición la Copa del Rey ha sido catalogada como un partido de “alto riesgo”.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalCopa del ReyEspañaAtlético de MadridReal SociedadPolicía Nacional de EspañaAitor ZabaletaSevilla

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