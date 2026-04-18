En vivo: Atlético de Madrid y Real Sociedad definen al campeón de la Copa del Rey
El conjunto colchonero y el cuadro txuri-urdin se enfrentan en La Cartuja por la final del tradicional certamen hispano. Sigue aquí los detalles del partido.
Actualiza el relato
Atlético M. 1-2 Real Sociedad
Cambios en Atlético
Se lo pierde Atlético
59′. Gran jugada de Llorente. Le da el balón a Lookman. Le pega horrible.
Disparo
58′. Turrientes prueba al arco del Atlético. Ataja Musso.
Centros
53′. Atlético busca a través de la pelota aérea. Repele la Real Sociedad.
Disparo del Atlético
48’. Una pelota que estaba botando en el área, la toma Griezmann y dispara. Elevado.
Comienza la segunda parte
Real Sociedad sale a mantener su ventaja y Atlético a buscar -al menos- el empate.
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Descanso
Termina el primer tiempo y si bien el Atlético tiene posesión, la Real Sociedad golpeó en el momento justo.
El segundo de la Real Sociedad
45′. Oyarzabal pone el balón en el palo derecho y Musso vuela al palo contrario.
Gooooooooool de la Real Sociedad
Penal
43′. Musso llega tarde a una pelota aérea y golpea a Guedes. Pena máxima a favor de la Real Sociedad y amarilla para el portero.
Llegada del Atlético
41′. Lookman intenta al primer palo. Desviado.
Llegada de la Real Sociedad
36′. Guedes entra por la banda derecha. Intenta ponerla al primer palo. Desviado.
Tarjera Amarilla
33′. Le Normand es amonestado en el Atlético por frenar una carga con falta.
Tarjeta Amarilla
30′. Oyarzabal es amonestado en la Real Sociedad por pisotón.
El empate del Atlético
Casi cae el segundo
23′. Guedes le pega. Se desvía en una pierna del Atlético. El balón se va besando el palo.
El gol del empate
18’. Lookman recibe en el área. Controla. Se da vuelta y dispara cruzado. Iguala el Atlético.
Goooooooooooool del Atlético
Tiro de la Real
16′. Barrenetxea le pega desde fuera. Ataja Musso.
Carga el Atlético
10′. Desde el gol, los colchoneros dominan el partido. Pero no crean peligro.
El gol a los 13 segundos
Gooooooooooooool Real Sociedad
Inicia el partido
1′. Ya se juega en La Cartuja. Atlético de Madrid y Real Sociedad definen al campeón de la Copa del Rey.
El palmarés de ambos clubes
Ambos equipos buscan un nuevo título de la Copa del Rey, El Atlético de Madrid va por su undécimo trofeo. El elenco colchonero no lo gana hace más de una década. El último fue en 2013.
En tanto, la Real Sociedad va por su tercera copa. La última fue en 2020.
La oncena de la Real Sociedad
El equipo del Atlético de Madrid
Armas incautadas en la previa
La definición del torneo está marcada por un amplio operativo policial en la ciudad de Sevilla.
La Policía Nacional incautó una gran cantidad de armas en la previa del encuentro. 91 ultras fueron identificados.
Inicia la transmisión
Bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo. En esta oportunidad les traemos la definición de la Copa del Rey. Atlético de Madrid y Real Sociedad se miden en La Cartuja.
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