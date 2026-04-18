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    EN VIVO

    En vivo: Atlético de Madrid y Real Sociedad definen al campeón de la Copa del Rey

    El conjunto colchonero y el cuadro txuri-urdin se enfrentan en La Cartuja por la final del tradicional certamen hispano. Sigue aquí los detalles del partido.

    Atlético Madrid vs Real Sociedad. Foto referencial de archivo atleticodemadrid.com

    Actualiza el relato

    Atlético M. 1-2 Real Sociedad

    Cambios en Atlético

    Se lo pierde Atlético

    59′. Gran jugada de Llorente. Le da el balón a Lookman. Le pega horrible.

    Disparo

    58′. Turrientes prueba al arco del Atlético. Ataja Musso.

    Centros

    53′. Atlético busca a través de la pelota aérea. Repele la Real Sociedad.

    Disparo del Atlético

    48’. Una pelota que estaba botando en el área, la toma Griezmann y dispara. Elevado.

    Comienza la segunda parte

    Real Sociedad sale a mantener su ventaja y Atlético a buscar -al menos- el empate.

    Sigue nuestras redes

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    Descanso

    Termina el primer tiempo y si bien el Atlético tiene posesión, la Real Sociedad golpeó en el momento justo.

    El segundo de la Real Sociedad

    45′. Oyarzabal pone el balón en el palo derecho y Musso vuela al palo contrario.

    Gooooooooool de la Real Sociedad

    Penal

    43′. Musso llega tarde a una pelota aérea y golpea a Guedes. Pena máxima a favor de la Real Sociedad y amarilla para el portero.

    Llegada del Atlético

    41′. Lookman intenta al primer palo. Desviado.

    Llegada de la Real Sociedad

    36′. Guedes entra por la banda derecha. Intenta ponerla al primer palo. Desviado.

    Tarjera Amarilla

    33′. Le Normand es amonestado en el Atlético por frenar una carga con falta.

    Tarjeta Amarilla

    30′. Oyarzabal es amonestado en la Real Sociedad por pisotón.

    El empate del Atlético

    Casi cae el segundo

    23′. Guedes le pega. Se desvía en una pierna del Atlético. El balón se va besando el palo.

    El gol del empate

    18’. Lookman recibe en el área. Controla. Se da vuelta y dispara cruzado. Iguala el Atlético.

    Goooooooooooool del Atlético

    Tiro de la Real

    16′. Barrenetxea le pega desde fuera. Ataja Musso.

    Carga el Atlético

    10′. Desde el gol, los colchoneros dominan el partido. Pero no crean peligro.

    El gol a los 13 segundos

    Gooooooooooooool Real Sociedad

    Inicia el partido

    1′. Ya se juega en La Cartuja. Atlético de Madrid y Real Sociedad definen al campeón de la Copa del Rey.

    El palmarés de ambos clubes

    Ambos equipos buscan un nuevo título de la Copa del Rey, El Atlético de Madrid va por su undécimo trofeo. El elenco colchonero no lo gana hace más de una década. El último fue en 2013.

    En tanto, la Real Sociedad va por su tercera copa. La última fue en 2020.

    La oncena de la Real Sociedad

    El equipo del Atlético de Madrid

    Armas incautadas en la previa

    La definición del torneo está marcada por un amplio operativo policial en la ciudad de Sevilla.

    La Policía Nacional incautó una gran cantidad de armas en la previa del encuentro. 91 ultras fueron identificados.

    Inicia la transmisión

    Bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo. En esta oportunidad les traemos la definición de la Copa del Rey. Atlético de Madrid y Real Sociedad se miden en La Cartuja.

    Más sobre:En vivoMinuto a minutoAtlético MadridReal SociedadAtlético Madrid vs Real SocieddFinal Copa del ReyFútbol Español

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