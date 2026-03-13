El dardo de Ronald Fuentes al plantel en su retorno a Unión Española: “Vi a futbolistas que no estaban jugando para ganar”.

Unión Española ha tenido un comienzo negativo en la Liga de Ascenso. Luego de ganarle a San Luis de Quillota en el debut, sumó derrotas ante Deportes Recoleta y Magallanes. Eso derivó en la salida de Gonzalo Villagra y el retorno de Ronald Fuentes a la dirección técnica. “Es un conocedor del club, habiendo dirigido tanto en el fútbol joven como en el primer equipo. Desde ya le deseamos mucho éxito en este nuevo desafío”, fue el anuncio.

Horas después de la confirmación, el exdefensor entregó sus primeras definiciones para este nuevo paso por el elenco de Independencia. “Lo primero que vamos a hacer es generar una competencia interna fuerte y tomar decisiones en relación con un plantel que necesita algo diferente”, señaló a radio ADN.

Ronald Fuentes en su primer paso por Unión Española. Agenciauno

En esa línea, el estratega le dejó un mensaje a sus dirigidos. “No voy a dar nombres y lo voy a conversar con los jugadores, pero el otro día vi que había jugadores que no estaban jugando como para ganar el partido y, en esta categoría y en ningún momento puede pasar eso”, lanzó.

“En esta oportunidad es mucho más difícil, porque hay que pelear para conseguir el ascenso”, añadió.

Finalmente, Fuentes reveló que estuvo cerca de volver a dirigir en la Liga de Primera. “Había tenido conversaciones con la gente de Everton, estaba dentro de los candidatos, pero no se dio y apareció esta oportunidad de Unión Española, que es mi segundo club en relación a lo que lo quiero, donde he trabajado y me he sentido muy cómodo”, dijo.