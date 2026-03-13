Leyenda del tenis recuerda a Marcelo Ríos: “Él amaba avergonzar a las personas con su juego”

Larry Sefanki es una leyenda del tenis mundial. Tras dejar de competir como jugador llevó toda su experiencia al circuito como entrenador teniendo varios nombres inolvidables bajo su comando.

Entre ellos aparecen John McEnroe, Yevgeny Kafelnikov, Andy Roddick, Fernando González y, por supuesto, Marcelo Ríos.

Con varios de ellos alcanzó la cima de la clasificación ATP, siendo el Chino uno de los deportistas a los que llevó a sacar su máximo rendimiento.

Ahora, en diálogo con el podcast Served conducido por Roddick, el entrenador estadounidense se dio el tiempo para alabar las capacidades mostradas por el Chino Ríos en el apogeo de su carrera y la forma en la que acabó alejándose del circuito.

“Ríos fue el jugador más talentoso, después de McEnroe, al que entrené. Venía con un don natural. Sus manos, su sensibilidad para la pelota, la forma en que podía cambiar la dirección... eso no se enseña”, comentó de entrada sobre el chileno que en 1998 llegó al número uno del planeta.

“Su mente funcionaba como la de un artista. Tenía todos los golpes del libro. Y a veces, cuando tienes todos los golpes, lo más difícil es decidir cuál no usar”, continuó.

Claro que esta capacidad también se transformó en una dificultad a la hora de disputar los encuentros, pues era necesario definir cuál golpe era el mejor de acuerdo al rival que tenía al otro lado de la red.

“Tienes que darles estructura sin matar su creatividad. Si intentas convertir a un jugador así en un robot, pierdes lo que lo hace especial. Pero si no le das algo de disciplina en cómo usa esos golpes, el partido se vuelve un caos”, expuso.

“En algún momento no puedes jugar como si fuera un acto de circo ahí afuera. Tienes que decidir qué gana el partido. Los mejores jugadores descubren cómo simplificar las cosas en los momentos adecuados”, enfatizó.

Además, dio a conocer uno de los puntos que le jugaron en contra y que acabó marcando el declive de la carrera deportiva del zurdo. “A Marcelo Ríos no le gustaba competir. La gente no sabe eso. Él no era un competidor. Él amaba avergonzar a las personas con tenis”, aseguró.

#MagazineLT | “Si quieres me dejas ganar un punto”: el día en que Boris Becker le pidió piedad al Chino Ríos https://t.co/bDvM1CynIR pic.twitter.com/kpQuQLy5Gw — El Deportivo LT (@ElDeportivoLT) July 25, 2023

“Es por eso que pasó del número uno al olvido tan rápido, porque él consiguió su meta y, literalmente, cayó en picada. Nunca vi a alguien así, pero de alguna manera lo sabía, porque él no podía mantenerse a punto”, añadió.

El recuerdo de Fernando González

Otro chileno al que asesoró Stefanki fue Fernando González. En el caso del Bombardero, el trabajo se centró en mejorar el revés del ex tenista nacional, trabajo que evidenció con una anécdota.

“Íbamos a entrenar y me preguntaba, ¿qué haremos hoy? Le decía: ‘¿Qué crees tú, Fernando? ¿Cómo estás jugando tenis profesional si no puedes pegar dos reveses cruzados?’ Le dije, ‘¿Cómo llegaste al Top 20 así?’", cuestionó.

“Él me dijo que estaba cansado de correrse para pegar de derecha todo el tiempo, ‘llevo ocho años haciéndolo y no creo que mis piernas aguanten mucho’”, añadió en su relato.

“Pasamos meses en eso. Cada día me pedía si podíamos pegar derechas. Yo le decía que no. La derecha ya estaba. El problema era el revés. No funcionó por ocho meses, pero luego hizo click”, cerró Larry Sefanki.