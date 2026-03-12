Unión Española despide a Gonzalo Villagra y contrata a un viejo conocido para buscar su regreso a la Liga de Primera

La derrota ante Magallanes, en el estadio Santa Laura, caló hondo en la dirigencia de Unión Española (1-2). Pese a que la Liga de Ascenso está recién comenzando, este fin de semana se juega la cuarta fecha, caer por segunda vez consecutiva, derivó en el despido de Gonzalo Villagra de la dirección técnica de los hispanos.

“Como institución agradecemos sinceramente a Gonzalo y a todo su cuerpo técnico por su compromiso, la dedicación y el profesionalismo demostrado durante el tiempo en que asumieron el desafío de dirigir a nuestro equipo”, se leyó en el comunicado oficial.

Eso sí, Villagra no se irá de Unión. “Gonzalo seguirá vinculado a nuestra institución, continuando su aporte al club con la misma entrega, valores e identidad que lo han convertido en un referente e ídolo de los últimos años defendiendo nuestros colores”.

Agenciauno

Unión Española despide a su DT y contrata a Ronald Fuentes

Lo curioso es que Villagra ya tiene reemplazante. En el mismo escrito en el que fue comunicado su despido, la dirigencia de los rojos de Independencia aclararon quién será su sucesor.

“Comunicamos que Ronald Fuentes asumirá la dirección técnica del plantel. Ronald es un conocedor del club, habiendo dirigido tanto en el fútbol joven como en el primer equipo. Desde ya le deseamos mucho éxito en este nuevo desafío al mando de Unión Española”, fue el anuncio.

Fuentes iniciará su nuevo ciclo este viernes y tendrá su primer desafío el domingo 15 de marzo, cuando visite a Deportes Antofagasta (mediodía). Será el primer partido de su tercer ciclo al mando de la oncena del mítico club de colonia, pues usó dicho buzo entre 2019 y 2020 y un paso el 2023.

La primera vez en la oncena profesional fue el 1 de septiembre de 2019 y cayó ante Audax Italiano por 3-2 y estuvo hasta el 27 de enero de 2021, cuando perdió en el Santa Laura, por la cuenta mínima ante Coquimbo Unido.

Su segunda etapa se inició el 21 de enero de 2023, caída ante Ñublense por 0-1, y concluyó tras 33 partidos, el 8 de diciembre de ese año, con un triunfo ante Cobresal (1-0). Ahora buscará recortarle los seis puntos de distancia que lo separan del líder de la B, Deportes Puerto Montt (9 contra 6) y escalar desde el noveno lugar, dónde se encuentra en este momento.

Mira el comunicado de Unión Española: