    El Deportivo

    Unión Española despide a Gonzalo Villagra y contrata a un viejo conocido para buscar su regreso a la Liga de Primera

    El actual técnico fue cesado tras perder dos duelos seguidos en la B y su reemplazo será Ronald Fuentes, quién tendrá su tercer ciclo en el club de Independencia.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Gonzalo Villagra no va más en la banca de Unión. Foto: Felipe Zanca/Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    La derrota ante Magallanes, en el estadio Santa Laura, caló hondo en la dirigencia de Unión Española (1-2). Pese a que la Liga de Ascenso está recién comenzando, este fin de semana se juega la cuarta fecha, caer por segunda vez consecutiva, derivó en el despido de Gonzalo Villagra de la dirección técnica de los hispanos.

    “Como institución agradecemos sinceramente a Gonzalo y a todo su cuerpo técnico por su compromiso, la dedicación y el profesionalismo demostrado durante el tiempo en que asumieron el desafío de dirigir a nuestro equipo”, se leyó en el comunicado oficial.

    Eso sí, Villagra no se irá de Unión. “Gonzalo seguirá vinculado a nuestra institución, continuando su aporte al club con la misma entrega, valores e identidad que lo han convertido en un referente e ídolo de los últimos años defendiendo nuestros colores”.

    Agenciauno

    Unión Española despide a su DT y contrata a Ronald Fuentes

    Lo curioso es que Villagra ya tiene reemplazante. En el mismo escrito en el que fue comunicado su despido, la dirigencia de los rojos de Independencia aclararon quién será su sucesor.

    Comunicamos que Ronald Fuentes asumirá la dirección técnica del plantel. Ronald es un conocedor del club, habiendo dirigido tanto en el fútbol joven como en el primer equipo. Desde ya le deseamos mucho éxito en este nuevo desafío al mando de Unión Española”, fue el anuncio.

    Fuentes iniciará su nuevo ciclo este viernes y tendrá su primer desafío el domingo 15 de marzo, cuando visite a Deportes Antofagasta (mediodía). Será el primer partido de su tercer ciclo al mando de la oncena del mítico club de colonia, pues usó dicho buzo entre 2019 y 2020 y un paso el 2023.

    La primera vez en la oncena profesional fue el 1 de septiembre de 2019 y cayó ante Audax Italiano por 3-2 y estuvo hasta el 27 de enero de 2021, cuando perdió en el Santa Laura, por la cuenta mínima ante Coquimbo Unido.

    Su segunda etapa se inició el 21 de enero de 2023, caída ante Ñublense por 0-1, y concluyó tras 33 partidos, el 8 de diciembre de ese año, con un triunfo ante Cobresal (1-0). Ahora buscará recortarle los seis puntos de distancia que lo separan del líder de la B, Deportes Puerto Montt (9 contra 6) y escalar desde el noveno lugar, dónde se encuentra en este momento.

    Mira el comunicado de Unión Española:

    Coordinador Eléctrico alerta a la SEC sobre eventual infracción de la empresa Interchile a la normativa eléctrica

    Decretan prisión preventiva para dos abogadas investigadas por corrupción judicial en Los Ángeles

    DC inscribe listas para disputar la presidencia del partido: compiten Jorge Díaz y Álvaro Ortiz

    Pablo Larraín Aguirre es designado nuevo director de los SLEP

    Netanyahu asegura que Israel está "aplastando" a Irán en su primera conferencia de prensa en 13 días de ofensiva

    "Su desempeño no ha sido satisfactorio": ministro Poduje confirma que solicitó renuncia de directora del Serviu del Biobío

    1.
    ¿Puede volver Gustavo Álvarez a la U? Director de Azul Azul aborda la búsqueda de técnico tras el despido de Paqui Meneghini

    ¿Puede volver Gustavo Álvarez a la U? Director de Azul Azul aborda la búsqueda de técnico tras el despido de Paqui Meneghini

    2.
    Tras quedar fuera de la nómina: hermano de Marcelo Moreno Martins entrega su apoyo a Surinam en el repechaje mundialista

    Tras quedar fuera de la nómina: hermano de Marcelo Moreno Martins entrega su apoyo a Surinam en el repechaje mundialista

    3.
    Lucas Bovaglio se defiende tras la eliminación de O'Higgins en la Copa Libertadores: "La estrategia no falló"

    Lucas Bovaglio se defiende tras la eliminación de O’Higgins en la Copa Libertadores: “La estrategia no falló”

    4.
    La fuerte acusación de Patricio Yáñez contra el plantel de la U tras el despido de Paqui Meneghini

    La fuerte acusación de Patricio Yáñez contra el plantel de la U tras el despido de Paqui Meneghini

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el "método Espagueti" y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Extienden plazo para postular al FUAS: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Extienden plazo para postular al FUAS: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Anuncian refuerzos en recorridos de Red Movilidad para el Lollapalooza Chile 2026

    Anuncian refuerzos en recorridos de Red Movilidad para el Lollapalooza Chile 2026

