Jorge Fossati, el primer entrevistado por la U: “Si no me interesara la opción, ni siquiera habría respondido el llamado”

La partida de Francisco Paqui Meneghini dejó un vacío tremendo en Universidad de Chile. Proyecto que queda trunco después de solo seis fechas de la Liga de Primera y que obliga a la secretaría técnica de los azules a trabajar contra el tiempo en busca de un reemplazo.

“Se podía revertir la situación, pero seguir era exponer al equipo a una situación de mucha tensión, de mucha presión. Con mi salida se puede descomprimir el ambiente, el equipo se puede liberar y seguir mejorando. Habíamos entrado en una situación compleja, sobre todo de la presión que se vivía en cada partido. No estaba bueno que el equipo se expusiera a eso y creo que es lo mejor para todos”, advirtió el ahora exentrenador de los universitarios una vez concretada su salida.

Y es que el transandino fue el elegido en diciembre pasado. Después de insistentes conversaciones con el portugués Renato Paiva, el gerente técnico de decidió por el transandino, apuesta que duró poco más de dos meses.

Proyecto que terminó abruptamente después del empate ante Universidad de Concepción, resultado que se completó en otras cuatro igualdades y solo la victoria en el Superclásico ante Colo Colo. Pero el golpe más duro fue la derrota ante Palestino por la Copa Sudamericana, caída que dejó a los universitarios sin competencia internacional por el resto de la temporada.

“En esta institución, cuando ganamos, ganamos todos y cuando perdemos, perdemos todos. Hay responsabilidades futbolísticas y administrativas de todo tipo. Cuando uno se juega por una opción y no funciona, obviamente la responsabilidad es de todos”, resumió Aldo Marín, director de Azul Azul.

Un nuevo perfil

Pero en la U trabajan contra el tiempo, aunque ya se han delineado ciertas características generales para el casting del próximo dueño de la banca azul. Características que se perfilan como esenciales para no cometer los mismos errores en la elección de Paqui.

“Debemos encontrar un entrenador lo antes posible. Este fin de semana va a dirigir Jhon Valladares. No tenemos fecha, pero estamos trabajando en el nuevo técnico. Tenemos un perfil que se está buscando, pero prefiero no decir. Manuel Mayo está trabajando en eso, tiene un listado que está trabajando apenas se terminó el vínculo con Paqui”, aseguró Marín.

Uno de los objetivos esenciales es encontrar un técnico que conozca el medio local, un profesional instale rápidamente su idea y que, además, tenga un currículo lo suficientemente sólido para imponerse dentro de un camarín. Hecho esencial para la dirigencia, la que tiene la convicción de que el técnico que llegue debe tener autoridad para ordenar el plantel. Precisamente, el análisis interno advierte que precisamente fue ese uno de los puntos débiles del ciclo de Meneghini, quien nunca logró consolidar un liderazgo.

En ese escenario, el objetivo principal es que el nuevo DT tenga el recorrido suficiente que le permita marcar presencia, con la prominencia para llegar a jugadores con mucho recorrido como Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Eduardo Vargas y Matías Zaldivia, entre otros.

Asimismo, uno de los elementos importantes en la elección del próximo adiestrador será la presencia de un preparador físico en este nuevo cuerpo técnico. PF que tenga la trayectoria necesaria para gestionar de manera adecuada las cargas de trabajo de los jugadores. Sobre todo, después de la gran cantidad de lesionados que dejó el paso de Gonzalo Fellay, responsable directo de las lesiones de siete jugadores en menos de tres meses.

Los candidatos

El gerente deportivo avanza en la elaboración de una lista definitiva de candidatos y ya han surgido algunos nombres. Uno de los mencionados es Ricardo Gareca, exentrenador de la Roja. Sondeos previos que todavía no se ha pueden definir como una negociación en el estricto sentido de la palabra. Si la U se interesa por el Tigre, el nombre será acercado a la directiva.

Pero también hay candidatos que aparecen de manera más palmaria en el radar del encargado de fichajes. Entre ellos está Esteban González, quien ha visto muy cuestionada su continuidad en el Querétaro de México, después de ser campeón con Coquimbo Unido. Además, se ha filtrado el nombre del argentino Ariel Holan, pero en la escuadra universitaria laica lo descartan.

El primer contactado

Sin embargo, Mayo ya trabaja intensamente en encontrar a un DT que cumpla con las características requeridas. En ese sentido, el primer entrevistado fue el uruguayo Jorge Fossati. El exarquero de 73 años ya dirigió en las selecciones de Uruguay, Perú y Qatar; además de diferentes equipos del continente, situación que genera interés por su jerarquía y su manejo de grupo.

El Deportivo se contactó con el charrúa, quien quedó libre de Universitario de Perú, en diciembre pasado. El entrenador reconoció contactos con Universidad de Chile y tampoco su posible llegada al club.

“Es cierto, me llamaron de la Universidad de Chile, yo hablé con el directivo el miércoles pasado. Si no me interesara la opción, ni siquiera habría respondido el llamado. Veremos qué pasa en los próximos días”, advirtió El Flaco.