SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Jorge Fossati entra en carrera: la U inicia el casting para encontrar al sucesor de Paqui Meneghini con varios ilustres

    En Azul Azul avisan que el próximo DT debe tener jerarquía y un PF calado que mejore los problemas físicos que hunden al plantel. Mientras el uruguayo ya fue contactado, a Ricardo Gareca buscan posicionarlo diferentes representantes.

    Por 
    Matías Parker
    Cristian Barrera
     
    Lucas Mujica

    La salida de Francisco Meneghini abrió de inmediato un nuevo proceso en Universidad de Chile. En Azul Azul activaron la búsqueda de un reemplazante con características definidas, en medio de un momento crítico que no admite largos períodos de adaptación.

    La prioridad es encontrar un entrenador que conozca el medio local, pueda instalar rápidamente su idea y, al mismo tiempo, cuente con un currículum lo suficientemente sólido para imponerse dentro del camarín. En la dirigencia existe la convicción de que el técnico que llegue debe tener autoridad para ordenar el plantel. En el análisis internos se considera que ese fue uno de los puntos débiles del ciclo de Meneghini, quien nunca logró consolidar un liderazgo claro dentro del grupo.

    Mientras Mayo avanza en la elaboración de la lista definitiva, ya han surgido algunos nombres. Uno de ellos es el de Jorge Fossati. El charrúa, quien dirigió en la Selección de Uruguay y de Perú, y diferentes equipos del continente, genera interés por su jerarquía y su manejo de grupo. En Azul Azul avisan que en las próximas horas lo contactarán para conocer su método de trabajo.

    Otro técnico que ha sido mencionado en el entorno azul es Ricardo Gareca. Se han realizado sondeos para conocer si existe interés desde la U en iniciar conversaciones formales con el Tigre. Claro que la situación del exseleccionador de la Roja todavía no se ha transformado en una negociación. La idea es que si a la U le interesa, el nombre será acercado.

    En paralelo, hay candidatos que sí aparecen dentro del radar del gerente deportivo. Uno de ellos es Esteban González. Hoy su continuidad en México está siendo cuestionada. Otro nombres que apareció es el de Ariel Holan, no obstante, en la U descartan al exDT de la UC.

    Mientras se define al nuevo entrenador, el equipo deberá seguir compitiendo en la Liga de Primera. La conducción quedó de manera provisoria en manos de Jhon Valladares, quien asumió este miércoles como interino. En ese contexto, el cuerpo técnico provisional ya trabaja con la mirada puesta en Coquimbo Unido. La U visita la Cuarta Región este sábado a las 18 horas.

    Una de las claves que marcará la elección del técnico entrante será conocer en detalle el currículum del preparador físico que llegue a la institución. En la U está preocupados por la gran cantidad de lesionados que dejó el paso de Gonzalo Fellay, el preparador físico que dejó a siete lesionados en el club, en la misma cantidad de fechas.

    El caso más delicado es el de Charles Aránguiz. El mediocampista sufrió un desgarro de durante el empate frente a Universidad de Concepción. En una primera evaluación médica se estableció que su recuperación podría extenderse hasta dos meses, aunque en el CDA esperan reducir ese plazo y apuntan a tenerlo nuevamente disponible en aproximadamente cinco semanas.

    En ese mismo registro aparece también Matías Zaldivia, quien sufrió un desgarro. A ellos se suma la situación de Maximiliano Guerrero, que presenta una lesión muscular. No son los únicos: Juan Martín Lucero, Octavio Rivero, Lucas Assadi y el defensor Bianneider Tamayo completan el listado.

    Las exigencias

    Por eso, uno de los factores más valorados en la evaluación de candidatos es el peso de su experiencia. El objetivo es que el nuevo DT llegue con un recorrido que le permita marcar presencia desde el primer día. De alguna manera, se busca que el estratega entrante sepa llegar a jugadores con recorrido, como Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Eduardo Vargas y Matías Zaldivia, entre otros.

    La decisión de terminar el vínculo con el técnico argentino obligó a la dirigencia a acelerar gestiones. El encargado de liderar el proceso es el gerente deportivo, Manuel Mayo, quien ya trabaja con una lista de candidatos. Desde la concesionaria reconocen que el perfil del nuevo conductor está bien delimitado.

    Meneghini nunca logró imponerse frente al plantel de la U. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Aldo Marín, uno de los directores del equipo de La Cisterna, explicó que el club ya tiene en marcha el proceso de evaluación. Ahí descartó un nombre. “Gustavo Alvarez se acaba de ir, él tenía un proyecto distinto, entonces no me suena mucho su nombre para volver. Manuel Mayo está trabajando en un listado que comenzó a elaborar en cuanto se terminó el lazo con Francisco Meneghini y pronto tendremos novedades sobre el nuevo conductor”, señaló.

    Marín también profundizó en el criterio que guía la elección del próximo entrenador. “Hay un perfil que se está buscando... Mayo está trabajando en eso, tiene un listado que está trabajando apenas se terminó el vínculo con Paqui”, añadió.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol ChilenoLa UUniversidad de ChileAzul AzulFrancisco MeneghiniPaqui MeneghiniManuel Mayo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Estamos estudiando caso a caso”: Presidente Kast anuncia indultos a uniformados condenados en el marco del estallido social

    TDLC rechaza solicitud de AB InBev en disputa con CCU por acuerdos con locales

    Nuevas amenazas iraníes sobre el Estrecho de Ormuz desploman los mercados globales y hacen volver al petróleo sobre los US$100

    Carabineros cifra en 16.000 las personas en encuentro con María Corina Machado en el Parque Almagro

    Ministra de Energía, Ximena Rincón, espera que deuda con distribuidoras no sea pagada por la ciudadanía

    Kast destaca legado de Piñera y llama a “recuperar el desarrollo y crecimiento que sembró”

    Lo más leído

    1.
    Otra obra del Ingeniero: Inteligencia Artificial elige a Manuel Pellegrini como el mejor DT en la historia del Betis

    Otra obra del Ingeniero: Inteligencia Artificial elige a Manuel Pellegrini como el mejor DT en la historia del Betis

    2.
    Unión Española despide a Gonzalo Villagra y contrata a un viejo conocido para buscar su regreso a la Liga de Primera

    Unión Española despide a Gonzalo Villagra y contrata a un viejo conocido para buscar su regreso a la Liga de Primera

    3.
    “Hay un perjuicio” y “estamos a disposición”: las diversas reacciones que genera Natalia Duco como ministra del Deporte

    “Hay un perjuicio” y “estamos a disposición”: las diversas reacciones que genera Natalia Duco como ministra del Deporte

    4.
    La reacción de Leandro Fernández tras el despido de Paqui Meneghini, el técnico que lo marginó en la U

    La reacción de Leandro Fernández tras el despido de Paqui Meneghini, el técnico que lo marginó en la U

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Extienden plazo para postular al FUAS: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Extienden plazo para postular al FUAS: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Anuncian refuerzos en recorridos de Red Movilidad para el Lollapalooza Chile 2026

    Anuncian refuerzos en recorridos de Red Movilidad para el Lollapalooza Chile 2026

    “Estamos estudiando caso a caso”: Presidente Kast anuncia indultos a uniformados condenados en el marco del estallido social
    Chile

    “Estamos estudiando caso a caso”: Presidente Kast anuncia indultos a uniformados condenados en el marco del estallido social

    Carabineros cifra en 16.000 las personas en encuentro con María Corina Machado en el Parque Almagro

    Kast destaca legado de Piñera y llama a “recuperar el desarrollo y crecimiento que sembró”

    TDLC rechaza solicitud de AB InBev en disputa con CCU por acuerdos con locales
    Negocios

    TDLC rechaza solicitud de AB InBev en disputa con CCU por acuerdos con locales

    Nuevas amenazas iraníes sobre el Estrecho de Ormuz desploman los mercados globales y hacen volver al petróleo sobre los US$100

    Ministra de Energía, Ximena Rincón, espera que deuda con distribuidoras no sea pagada por la ciudadanía

    9 obras del arquitecto chileno Smiljan Radić, el nuevo ganador del Pritzker 2026
    Tendencias

    9 obras del arquitecto chileno Smiljan Radić, el nuevo ganador del Pritzker 2026

    El secretario de Estados Unidos dice que las bebidas de Dunkin’ Donuts tienen 180 gramos de azúcar: ¿es cierto?

    Cómo el hallazgo de dos aletas sugiere que las orcas podrían ser caníbales ocasionales, según una investigación

    La U suma otro problema: Octavio Rivero será operado y se perderá la primera rueda de la Liga de Primera
    El Deportivo

    La U suma otro problema: Octavio Rivero será operado y se perderá la primera rueda de la Liga de Primera

    Jorge Fossati entra en carrera: la U inicia el casting para encontrar al sucesor de Paqui Meneghini con varios ilustres

    Unión Española despide a Gonzalo Villagra y contrata a un viejo conocido para buscar su regreso a la Liga de Primera

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Cómo La Misteriosa Mirada del Flamenco se erigió como una de las cintas chilenas más aclamadas del último tiempo
    Cultura y entretención

    Cómo La Misteriosa Mirada del Flamenco se erigió como una de las cintas chilenas más aclamadas del último tiempo

    Men I Trust, el fenómeno indie que llega a Lollapalooza: “Show Me How nos ayudó a pagar el alquiler”

    De problemas en los accesos a malas ubicaciones: el Parque Estadio Nacional reprueba como lugar para shows tras AC/DC

    Viceministro de Asuntos Exteriores de Polonia: “La seguridad de Europa no puede considerarse sin una fuerte presencia de EE.UU.”
    Mundo

    Viceministro de Asuntos Exteriores de Polonia: “La seguridad de Europa no puede considerarse sin una fuerte presencia de EE.UU.”

    Netanyahu asegura que Israel está “aplastando” a Irán en su primera conferencia de prensa en 13 días de ofensiva

    Expresidentes bolivianos critican decreto de Kast sobre “barreras físicas” en la frontera y citan Tratado de 1904

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir
    Paula

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”

    Hummus de palta