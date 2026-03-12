Jorge Fossati entra en carrera: la U inicia el casting para encontrar al sucesor de Paqui Meneghini con varios ilustres

La salida de Francisco Meneghini abrió de inmediato un nuevo proceso en Universidad de Chile. En Azul Azul activaron la búsqueda de un reemplazante con características definidas, en medio de un momento crítico que no admite largos períodos de adaptación.

La prioridad es encontrar un entrenador que conozca el medio local, pueda instalar rápidamente su idea y, al mismo tiempo, cuente con un currículum lo suficientemente sólido para imponerse dentro del camarín. En la dirigencia existe la convicción de que el técnico que llegue debe tener autoridad para ordenar el plantel. En el análisis internos se considera que ese fue uno de los puntos débiles del ciclo de Meneghini, quien nunca logró consolidar un liderazgo claro dentro del grupo.

Mientras Mayo avanza en la elaboración de la lista definitiva, ya han surgido algunos nombres. Uno de ellos es el de Jorge Fossati. El charrúa, quien dirigió en la Selección de Uruguay y de Perú, y diferentes equipos del continente, genera interés por su jerarquía y su manejo de grupo. En Azul Azul avisan que en las próximas horas lo contactarán para conocer su método de trabajo.

Otro técnico que ha sido mencionado en el entorno azul es Ricardo Gareca. Se han realizado sondeos para conocer si existe interés desde la U en iniciar conversaciones formales con el Tigre. Claro que la situación del exseleccionador de la Roja todavía no se ha transformado en una negociación. La idea es que si a la U le interesa, el nombre será acercado.

En paralelo, hay candidatos que sí aparecen dentro del radar del gerente deportivo. Uno de ellos es Esteban González. Hoy su continuidad en México está siendo cuestionada. Otro nombres que apareció es el de Ariel Holan, no obstante, en la U descartan al exDT de la UC.

Mientras se define al nuevo entrenador, el equipo deberá seguir compitiendo en la Liga de Primera. La conducción quedó de manera provisoria en manos de Jhon Valladares, quien asumió este miércoles como interino. En ese contexto, el cuerpo técnico provisional ya trabaja con la mirada puesta en Coquimbo Unido. La U visita la Cuarta Región este sábado a las 18 horas.

Una de las claves que marcará la elección del técnico entrante será conocer en detalle el currículum del preparador físico que llegue a la institución. En la U está preocupados por la gran cantidad de lesionados que dejó el paso de Gonzalo Fellay, el preparador físico que dejó a siete lesionados en el club, en la misma cantidad de fechas.

El caso más delicado es el de Charles Aránguiz. El mediocampista sufrió un desgarro de durante el empate frente a Universidad de Concepción. En una primera evaluación médica se estableció que su recuperación podría extenderse hasta dos meses, aunque en el CDA esperan reducir ese plazo y apuntan a tenerlo nuevamente disponible en aproximadamente cinco semanas.

En ese mismo registro aparece también Matías Zaldivia, quien sufrió un desgarro. A ellos se suma la situación de Maximiliano Guerrero, que presenta una lesión muscular. No son los únicos: Juan Martín Lucero, Octavio Rivero, Lucas Assadi y el defensor Bianneider Tamayo completan el listado.

Las exigencias

Por eso, uno de los factores más valorados en la evaluación de candidatos es el peso de su experiencia. El objetivo es que el nuevo DT llegue con un recorrido que le permita marcar presencia desde el primer día. De alguna manera, se busca que el estratega entrante sepa llegar a jugadores con recorrido, como Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Eduardo Vargas y Matías Zaldivia, entre otros.

La decisión de terminar el vínculo con el técnico argentino obligó a la dirigencia a acelerar gestiones. El encargado de liderar el proceso es el gerente deportivo, Manuel Mayo, quien ya trabaja con una lista de candidatos. Desde la concesionaria reconocen que el perfil del nuevo conductor está bien delimitado.

Meneghini nunca logró imponerse frente al plantel de la U. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Aldo Marín, uno de los directores del equipo de La Cisterna, explicó que el club ya tiene en marcha el proceso de evaluación. Ahí descartó un nombre. “Gustavo Alvarez se acaba de ir, él tenía un proyecto distinto, entonces no me suena mucho su nombre para volver. Manuel Mayo está trabajando en un listado que comenzó a elaborar en cuanto se terminó el lazo con Francisco Meneghini y pronto tendremos novedades sobre el nuevo conductor”, señaló.

Marín también profundizó en el criterio que guía la elección del próximo entrenador. “Hay un perfil que se está buscando... Mayo está trabajando en eso, tiene un listado que está trabajando apenas se terminó el vínculo con Paqui”, añadió.