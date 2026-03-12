Lucas Bovaglio se defiende tras la eliminación de O’Higgins en la Copa Libertadores: “La estrategia no falló”

El técnico de O’Higgins, Lucas Bovaglio, analizó la derrota por 2-0 ante Deportes Tolima en Colombia, resultado que dejó al conjunto rancagüino fuera de la Copa Libertadores y lo instala en la Sudamericana.

Tras el encuentro, el entrenador apuntó a las complicaciones que sufrió el plantel. “Las modificaciones obligadas condicionaron el desenlace del partido. Queríamos otro cierre en cuanto a los intérpretes, pero hicimos cambios obligados”, señaló.

El DT también evaluó el desarrollo del duelo y aseguró que el plan trabajado en la semana se ejecutó en gran parte del enfrentamiento. “La estrategia no falló mucho en cuanto a lo que habíamos trabajado en la previa. Las situaciones más claras de Tolima fueron de contraataque. El 2-0 viene de un tiro de esquina a favor nuestro y nos agarran mal parados. Aprovecharon distracciones que a este nivel no se deben cometer”, afirmó.

O'Higgins no sigue en la Copa Libertadores. Foto: @ohigginsoficial

Bovaglio además se refirió a las ocasiones que generó su equipo. “Las que tuvimos a favor, que no fueron muchas, no pudimos cristalizarlas en el arco rival”, concluyó.

Tras el cotejo también habló el defensor Alan Robledo, quien lamentó la eliminación del equipo celeste. “Es triste, la verdad. Se nos escapa en una jugada totalmente fuera de partido. Creo que arrancamos de menos a más y en el segundo tiempo, en el mejor momento, nos equivocamos y lo terminamos pagando caro”, señaló.

El zaguero también se refirió a las condiciones del campo de juego. “El partido se parte por momentos. Pasa mucha factura la cancha pesada. Las ocasiones son para ellos y para nosotros, lamentablemente la que le quedó a ellos entró y terminó como terminó”, cerró.