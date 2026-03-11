SUSCRÍBETE
    "Hay un perjuicio" y "estamos a disposición": las diversas reacciones que genera Natalia Duco como ministra del Deporte

    El Presidente José Antonio Kast incluyó a la exlanzadora de la bala en su gabinete. En el COCh y la ANFP respaldan el nombramiento. Sin embargo, su sanción por dopaje genera discrepancias.

    Lucas Mujica
    Christian González
    Cristian Barrera
     
    Carlos González Lucay
    La decisión del Presidente José Antonio Kast de nombrar a Natalia Duco como ministra del Deporte abrió un amplio debate. La exlanzadora de la bala, una de las atletas más reconocidas del país en las últimas dos décadas, llega al gabinete tras cerrar su carrera competitiva en los Juegos Olímpicos de París 2024 y luego de haber cumplido una suspensión de tres años por dopaje, sanción impuesta en 2018.

    Duco desarrolló una trayectoria marcada por éxitos internacionales, entre ellos títulos panamericanos, sudamericanos e iberoamericanos, además de un histórico diploma olímpico en Londres 2012. Sin embargo, su carrera quedó atravesada por el positivo por GHRP-6, un estimulante de la hormona del crecimiento, detectado cuando se preparaba para competir en la Diamond League de Rabat, lo que derivó en su suspensión y en un prolongado alejamiento de las pistas por tres años.

    Natalia Duco, ministra del Deporte.

    Tras cumplir la sanción, regresó a la alta competencia, obtuvo medallas en Juegos Bolivarianos y Sudamericanos, participó en los Panamericanos de Santiago 2023 y cerró su ciclo deportivo en París. Paralelamente, desarrolló actividades fuera del alto rendimiento. Concluyó estudios universitarios, participó en programas de televisión y fue designada por el Instituto Nacional de Deportes como embajadora de los Juegos Deportivos Escolares durante 2024 y 2025.

    El nombramiento fue recibido con respaldo por parte de algunas instituciones del deporte organizado. “Desde el Comité Olímpico de Chile le deseamos mucho éxito a Natalia en su rol de Ministra. Sabe que estamos a su disposición”, señala Miguel Ángel Mujica, presidente del COCh, a El Deportivo.

    “El Estado, el COCh y las federaciones hemos ido construyendo una relación que se desarrolla en distintos ámbitos, por lo que nuestro trabajo con el Mindep y el IND es permanente. Es una de las sinergias público-privadas más exitosas que tiene nuestro país”, añade el timonel del comité.

    Miguel Ángel Mujica, en su despacho del Comité Olímpico. Foto: Mauricio Palma/ Coch Mauricio Palma

    Una visión positiva que también da Pablo Milad. “Conociendo la forma en que uno tiene que entrenar en esta disciplina, creo que es una mujer de esfuerzo, sacrificio, constancia. Seguro que lo hará bien, porque es una atleta disciplinada”, dijo el presidente de la ANFP, en entrevista con La Tercera, hace algunas semanas.

    “Respeto las decisiones de cada uno, pero hay un entorno que a veces te obliga a hacer cosas o que te presiona. Si ella cumplió su castigo, eso la libera de aquí para adelante. No la vamos a apuntar con el dedo por algo que han hecho y hacen muchos que no han sido pillados. Creo que será una buena ministra por su capacidad de trabajo y de visión”, contestó el curicano al ser consultado por el caso de dopaje.

    Por su parte, el senador Sebastián Keitel, quien jugó un rol clave en la designación, también entregó su opinión. “Conoce mucho del mundo deportivo como tal y lo que ha hecho tras su retiro. Entonces creo que es un conjunto de cosas que son muy importantes en el momento de analizar quién puede liderar el deporte en Chile. Así que yo creo que es una muy buena elección y si no me equivoco es la primera atleta mujer olímpica en ser ministra del Deporte”, remarca.

    Discrepancia

    No obstante, la designación también genera cuestionamientos desde sectores vinculados a la institucionalidad antidopaje. Roberto Dagnino, quien participó como representante de la Comisión Nacional de Control de Dopaje en el proceso sancionatorio de 2018, es una de las voces disidentes. “Hay un perjuicio ético que no ha sido reparado, por mucho que ella haya cumplido su pena. Existe además otro perjuicio, por los recursos públicos que tampoco ha sido reparado y que nadie menciona”, sostiene.

    En esa línea, Dagnino apunta al aporte estatal a los deportistas. “Cuando ocurre un dopaje, esa inversión se pierde de manera abrupta”, comenta.

    “En un ciclo olímpico no estamos hablando de decenas, sino de centenas de millones de pesos”, agrega.

    El integrante del sistema antidopaje también plantea reparos institucionales derivados del nuevo cargo de Duco. “El Panel de Antidopaje es financiado por el Ministerio del Deporte. Se genera una paradoja, porque la ministra va a financiar a la institución que la condenó como deportista”, afirma. A ello sumó que la Comisión Nacional de Antidopaje, aunque constituida como corporación privada, recibe financiamiento estatal canalizado a través del ministerio. “Plantea un conflicto de intereses al menos incómodo”, indica.

    Desde el ámbito del atletismo, el exlanzador olímpico Gert Weil manifiesta una visión crítica sobre el simbolismo del nombramiento. “Absolutamente es una contradicción con el espíritu deportivo”, señaló en este medio.

    Gert Weil, exlanzador de bala. Foto: Juan Farias

    “Las autoridades no dimensionan ni le dan la importancia que el deporte tiene realmente”, enfatiza. Weil sostiene que el caso de Duco “no es un dopaje accidental”, indicando que la sustancia detectada “requiere planificación e intención”.

    Weil también cuestionó el argumento de que el cumplimiento de la sanción sea suficiente para cerrar el episodio. “Me falta esa pieza en este puzzle, como para decir que está arrepentida y que, como ministra, va a luchar contra eso”, afirma.

    Consultado sobre si la experiencia como deportista es suficiente para encabezar el ministerio, Weil señaló que “es deseable que un ministro del Deporte tenga experiencia como deportista, pero no todo deportista exitoso tiene las condiciones para ser ministro”.

    Una visión similar a la que expone Dagnino. “Nadie estudia para ser ministro. Además de las cualidades éticas que debe tener una persona, por supuesto que debe tener conocimiento en las materias del cargo. Yo no conozco a Natalia en lo extradeportivo. Probablemente tiene cualidades que pueden servir. Yo pienso que todos los deportistas tienen ciertas cualidades que pueden servir para ese tipo de cargo. Eso hay que verlo con su desempeño”, dice.

    “Ahora hay un ministro que fue deportista. Antes estuvo Pablo Squella. También hubo gente en el cargo que no fue atleta. Hasta ahora han sacado la tarea adelante”, establece.

    A las pocas horas de los dichos de Gert Weil, su hija Martina, destacada atleta, lanzó una indirecta a través de las redes sociales. “Viva el deporte limpio, aunque signifique que me despierten a las 7 am en mi día de descanso”, escribió la velocista chilena en su cuenta de Instagram. Lo hizo para destacar que está participando de los protocolos de detección de sustancias. “Hasta a Sudáfrica llegaron a tomarme el control de doping”, enfatizó.

