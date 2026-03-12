SUSCRÍBETE
    Con polémica en el cierre: la pelea entre jugadores de Tolima y O’Higgins tras la eliminación celeste en la Copa Libertadores

    El cruce se produjo después del pitazo final, cuando futbolistas del equipo chileno recriminaron el festejo de los locales.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Polémica en el cierre: la eliminación de O’Higgins ante Tolima en la Libertadores términa con incidentes entre jugadores. Foto: @cdtolima

    La eliminación de O’Higgins a manos de Deportes Tolima en la fase previa de la Copa Libertadores terminó con incidentes entre jugadores de ambos equipos.

    Tras el pitazo final de Anderson Daronco, futbolistas del conjunto chileno encararon a integrantes del plantel colombiano mientras celebraban la clasificación. El defensor Miguel Brizuela fue uno de los que reclamó por los festejos, lo que provocó un intercambio que rápidamente derivó en un tumulto en el campo de juego.

    Jugadores de ambos equipos se empujaron mientras miembros de los cuerpos técnicos intentaban separar a los involucrados. Los incidentes continuaron incluso cuando el plantel de Tolima se retiraba hacia el túnel. El árbitro brasileño Daronco observó la situación desde el centro del campo.

    La tensión se produjo después de la victoria de Tolima por 2-0, resultado que le permitió revertir la serie y avanzar a la fase de grupos de la Copa Libertadores con un marcador global de 2-1.

    O’Higgins había llegado a Colombia con la ventaja obtenida en la ida disputada en el El Teniente, pero el conjunto cafetero igualó la serie en el primer tiempo con un gol de Junior Hernández y selló la clasificación a los 87 minutos con una anotación de Juan Pablo Torres.

    Con la eliminación, el equipo dirigido por Lucas Bovaglio no logró acceder a la fase de grupos del torneo continental. Sin embargo, el club rancagüino disputará la Copa Sudamericana.

    FútbolFútbol ChilenoFútbol NacionalCopa LibertadoresDeportes TolimaO'Higgins

