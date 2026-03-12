GPS, lesiones y Leandro Fernández: los episodios que marcaron el quiebre entre Paqui Meneghini y el plantel de la U

La salida Fernández, una charla y las lesiones: los episodios que quebraron la relación del plantel de la U con Meneghini.

Francisco Meneghini fue despedido de Universidad de Chile, en medio de un escenario de desgaste progresivo con el plantel. A los malos resultados deportivos se sumaron decisiones que generaron incomodidad en el camarín, diferencias en la comunicación con los jugadores y serios cuestionamientos a la planificación de las prácticas.

El período del entrenador argentino en La Cisterna terminó este martes, luego de que Azul Azul decidiera poner fin anticipado a su contrato. El DT no tenía la intención de irse. Dirigió la práctica matutina del día después de la igualdad frente a Universidad de Concepción. Incluso, le dio una charla motivacional al plantel con la intención de revertir el mal momento frente a Coquimbo Unido, en el duelo que se disputará este sábado, en la Cuarta Región.

La ruptura entre el cuerpo técnico y el plantel no fue inmediata, sino que se construyó a partir de distintos momentos que comenzaron incluso antes del inicio de la temporada.

La polémica salida de Leandro Fernández de la U

Uno de los primeros movimientos de Meneghini al asumir en Universidad de Chile fue comunicarle a Leandro Fernández que no sería considerado. La decisión se produjo en una tensa reunión realizada en el Centro Deportivo Azul, en la que el atacante criticó con severidad al técnico por avisarle a “última hora”, revelaron en La Cisterna.

El delantero tenía contrato hasta diciembre de 2026 y había recibido señales de la dirigencia de que estaba en los planes. Por esa razón, la determinación del entonces nuevo entrenador generó molestia en el jugador y sorpresa en parte del vestuario.

Entre los amigos de Leandro Fernández en el plantel no cayó nada bien la determinación. Matías Zaldivia, por ejemplo, es uno de los más cercanos al hoy jugador de Argentinos Juniors. Incluso, en su visitas a Chile, se han reunido y han incluido a Juan Martín Lucero. Luego de la victoria frente a Colo Colo, con anotación de Matías Zaldivia, Fernández subió una foto que recordaba una de las últimas juntas realizadas en Santiago.

Foto: @leafernandez11ok

Durante la conversación, Meneghini le explicó sus motivos futbolísticos. El ariete cuestionó el momento en que se le informó la medida, ya que él había organizado su vida familiar en Chile. “Anotamos a mi hijo en el colegio, vine con todas las expectativas para arrancar un 2026 y me encontré con esto”, señaló el atacante en ese momento.

La reunión derivó en una discusión que también involucró al gerente deportivo Manuel Mayo, quien fue el principal aval de Meneghini incluso en sus peores momentos. El episodio tuvo impacto dentro del plantel. Fernández mantenía cercanía con varios futbolistas del grupo. Su salida generó se transformó en el primer foco de tensión del nuevo proceso.

Meneghini ganó apenas un partido de siete en la U. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

El diálogo con el plantel tras el empate con Limache

Las dudas sobre el funcionamiento del equipo comenzaron a aparecer con el correr de las fechas. Uno de los momentos más significativos ocurrió después del empate 2-2 frente a Deportes Limache.

Tras ese partido, un grupo de jugadores se reunió con Meneghini para pedirle mayor claridad en las instrucciones. En la dirigencia también transmitieron preocupaciones similares respecto a la forma de trabajo del cuerpo técnico.

A través de la prensa, Ramón Fernández dio a conocer un diálogo que sostuvo con Matías Zaldivia, donde el defensor revelaba la distancia con Paqui. “Yo hablé con el cabezón Zaldivia después y dijo ‘nos perdió todo con los cambios’”, dio a conocer el exvolante de la U y Colo Colo.

Hasta ese momento, la comunicación cotidiana entre el entrenador y los futbolistas se realizaba principalmente a través del ayudante Federico Martorell, quien cumplía un rol de intermediario. La situación generó incomodidad. Es un rasgo de distancia que el técnico hereda de su formación como asistente de Marcelo Bielsa.

En esa línea, las decisiones adoptadas por Meneghini durante los encuentros también comenzaron a generar cuestionamientos dentro del equipo. Desde Azul Azul transmitieron al entrenador la necesidad de consolidar una estructura más estable. Algunos directores comenzaron a realizar la inevitable comparación con Gustavo Álvarez: “Él era un muy buen entrenador...”.

Pérdida de liderazgo y lesiones

Con el paso de las semanas se fue deteriorando la relación entre el técnico y los referentes. Los líderes del equipo dejaron de hablar con la prensa después de los partidos, cuando antes la comunicación era habitual. En las primeras fechas, Aránguiz y Marcelo Díaz solían dar la cara para defender al DT. Sin embargo, en los últimos partidos eso ya no ocurría. Y a casi 48 horas de su salida, nadie del plantel ha salido a respaldarlo. La expulsión de Díaz ante Universidad de Concepción fue interpretada como una señal de desorden interno.

Foto: Photosport

Otro factor que tensionó la relación entre el camarín y el staff de Meneghini fue la cantidad de jugadores lesionados. En la U revelan que los GPS evidenciaban un preocupante desgaste físico en un plantel que recién iniciaba la temporada. Estos mismos registros advertían lo que, poco a poco, fue sucediendo: la curva de rendimiento iba a la baja y preocupaban las futuras lesiones que podría lamentar un equipo que, a esta altura, ya estaba duramente golpeado por las bajas.

En apenas siete partidos oficiales, Universidad de Chile acumuló varios descartes por problemas físicos. Entre los afectados aparecen Lucas Assadi (aunque su dolencia es de índole traumática), Juan Martín Lucero, Octavio Rivero y Bianneider Tamayo (todos musculares). El último en sumarse a la lista fue Charles Aránguiz, quien debió abandonar el partido frente a Universidad de Concepción por un serio desgarro y estará ocho semanas fuera de las canchas. Matías Zaldivia y Maximiliano Guerrero también terminaron ese partido con problemas.

La seguidilla de lesiones instaló cuestionamientos al trabajo dirigido por Gonzalo Fellay, preparador físico del cuerpo técnico de Meneghini. Un tema que generaba inquietud era la intensidad de las sesiones de trabajo al tratarse de una plantilla con muchos jugadores mayores de 30 años.

El golpe bajo

El momento más complejo del proceso fue la eliminación de la Copa Sudamericana. La U cayó 2-1 ante Palestino en el Estadio Nacional y quedó fuera de la fase de grupos del torneo subcontinental. La derrota no solo tuvo consecuencias deportivas. El club dejó ir 900 mil dólares que estaban considerados dentro de la planificación presupuestaria de la temporada y perdió la oportunidad de cumplir con varios de los partidos de castigo que debe jugar sin público a nivel internacional, tras la sanción de la Conmebol por los incidentes ante Independiente de Avellaneda, el año pasado.

La situación se volvió definitiva tras el pobre empate frente a Universidad de Concepción. Ese resultado dejó a Meneghini con un registro de una victoria en siete partidos. Durante este martes se realizaron reuniones en el Centro Deportivo Azul para analizar el escenario. En horas de la tarde, la dirigencia decidió poner fin anticipado al contrato del entrenador.