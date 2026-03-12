SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    GPS, lesiones y Leandro Fernández: los episodios que marcaron el quiebre entre Paqui Meneghini y el plantel de la U

    La salida del entrenador marca el cierre de un proceso que se deterioró con el paso de las semanas. Fuertes críticas a los entrenamientos y una serie de situaciones internas desencadenaron una distancia insalvable entre el cuerpo técnico y los futbolistas.

    Por 
    Matías Parker
    Cristian Barrera
     
    Lucas Mujica
    La salida Fernández, una charla y las lesiones: los episodios que quebraron la relación del plantel de la U con Meneghini. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Francisco Meneghini fue despedido de Universidad de Chile, en medio de un escenario de desgaste progresivo con el plantel. A los malos resultados deportivos se sumaron decisiones que generaron incomodidad en el camarín, diferencias en la comunicación con los jugadores y serios cuestionamientos a la planificación de las prácticas.

    El período del entrenador argentino en La Cisterna terminó este martes, luego de que Azul Azul decidiera poner fin anticipado a su contrato. El DT no tenía la intención de irse. Dirigió la práctica matutina del día después de la igualdad frente a Universidad de Concepción. Incluso, le dio una charla motivacional al plantel con la intención de revertir el mal momento frente a Coquimbo Unido, en el duelo que se disputará este sábado, en la Cuarta Región.

    La ruptura entre el cuerpo técnico y el plantel no fue inmediata, sino que se construyó a partir de distintos momentos que comenzaron incluso antes del inicio de la temporada.

    La polémica salida de Leandro Fernández de la U

    Uno de los primeros movimientos de Meneghini al asumir en Universidad de Chile fue comunicarle a Leandro Fernández que no sería considerado. La decisión se produjo en una tensa reunión realizada en el Centro Deportivo Azul, en la que el atacante criticó con severidad al técnico por avisarle a “última hora”, revelaron en La Cisterna.

    El delantero tenía contrato hasta diciembre de 2026 y había recibido señales de la dirigencia de que estaba en los planes. Por esa razón, la determinación del entonces nuevo entrenador generó molestia en el jugador y sorpresa en parte del vestuario.

    Entre los amigos de Leandro Fernández en el plantel no cayó nada bien la determinación. Matías Zaldivia, por ejemplo, es uno de los más cercanos al hoy jugador de Argentinos Juniors. Incluso, en su visitas a Chile, se han reunido y han incluido a Juan Martín Lucero. Luego de la victoria frente a Colo Colo, con anotación de Matías Zaldivia, Fernández subió una foto que recordaba una de las últimas juntas realizadas en Santiago.

    Foto: @leafernandez11ok

    Durante la conversación, Meneghini le explicó sus motivos futbolísticos. El ariete cuestionó el momento en que se le informó la medida, ya que él había organizado su vida familiar en Chile. “Anotamos a mi hijo en el colegio, vine con todas las expectativas para arrancar un 2026 y me encontré con esto”, señaló el atacante en ese momento.

    La reunión derivó en una discusión que también involucró al gerente deportivo Manuel Mayo, quien fue el principal aval de Meneghini incluso en sus peores momentos. El episodio tuvo impacto dentro del plantel. Fernández mantenía cercanía con varios futbolistas del grupo. Su salida generó se transformó en el primer foco de tensión del nuevo proceso.

    Meneghini ganó apenas un partido de siete en la U. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    El diálogo con el plantel tras el empate con Limache

    Las dudas sobre el funcionamiento del equipo comenzaron a aparecer con el correr de las fechas. Uno de los momentos más significativos ocurrió después del empate 2-2 frente a Deportes Limache.

    Tras ese partido, un grupo de jugadores se reunió con Meneghini para pedirle mayor claridad en las instrucciones. En la dirigencia también transmitieron preocupaciones similares respecto a la forma de trabajo del cuerpo técnico.

    A través de la prensa, Ramón Fernández dio a conocer un diálogo que sostuvo con Matías Zaldivia, donde el defensor revelaba la distancia con Paqui. “Yo hablé con el cabezón Zaldivia después y dijo ‘nos perdió todo con los cambios’”, dio a conocer el exvolante de la U y Colo Colo.

    Hasta ese momento, la comunicación cotidiana entre el entrenador y los futbolistas se realizaba principalmente a través del ayudante Federico Martorell, quien cumplía un rol de intermediario. La situación generó incomodidad. Es un rasgo de distancia que el técnico hereda de su formación como asistente de Marcelo Bielsa.

    En esa línea, las decisiones adoptadas por Meneghini durante los encuentros también comenzaron a generar cuestionamientos dentro del equipo. Desde Azul Azul transmitieron al entrenador la necesidad de consolidar una estructura más estable. Algunos directores comenzaron a realizar la inevitable comparación con Gustavo Álvarez: “Él era un muy buen entrenador...”.

    Pérdida de liderazgo y lesiones

    Con el paso de las semanas se fue deteriorando la relación entre el técnico y los referentes. Los líderes del equipo dejaron de hablar con la prensa después de los partidos, cuando antes la comunicación era habitual. En las primeras fechas, Aránguiz y Marcelo Díaz solían dar la cara para defender al DT. Sin embargo, en los últimos partidos eso ya no ocurría. Y a casi 48 horas de su salida, nadie del plantel ha salido a respaldarlo. La expulsión de Díaz ante Universidad de Concepción fue interpretada como una señal de desorden interno.

    Foto: Photosport

    Otro factor que tensionó la relación entre el camarín y el staff de Meneghini fue la cantidad de jugadores lesionados. En la U revelan que los GPS evidenciaban un preocupante desgaste físico en un plantel que recién iniciaba la temporada. Estos mismos registros advertían lo que, poco a poco, fue sucediendo: la curva de rendimiento iba a la baja y preocupaban las futuras lesiones que podría lamentar un equipo que, a esta altura, ya estaba duramente golpeado por las bajas.

    En apenas siete partidos oficiales, Universidad de Chile acumuló varios descartes por problemas físicos. Entre los afectados aparecen Lucas Assadi (aunque su dolencia es de índole traumática), Juan Martín Lucero, Octavio Rivero y Bianneider Tamayo (todos musculares). El último en sumarse a la lista fue Charles Aránguiz, quien debió abandonar el partido frente a Universidad de Concepción por un serio desgarro y estará ocho semanas fuera de las canchas. Matías Zaldivia y Maximiliano Guerrero también terminaron ese partido con problemas.

    La seguidilla de lesiones instaló cuestionamientos al trabajo dirigido por Gonzalo Fellay, preparador físico del cuerpo técnico de Meneghini. Un tema que generaba inquietud era la intensidad de las sesiones de trabajo al tratarse de una plantilla con muchos jugadores mayores de 30 años.

    El golpe bajo

    El momento más complejo del proceso fue la eliminación de la Copa Sudamericana. La U cayó 2-1 ante Palestino en el Estadio Nacional y quedó fuera de la fase de grupos del torneo subcontinental. La derrota no solo tuvo consecuencias deportivas. El club dejó ir 900 mil dólares que estaban considerados dentro de la planificación presupuestaria de la temporada y perdió la oportunidad de cumplir con varios de los partidos de castigo que debe jugar sin público a nivel internacional, tras la sanción de la Conmebol por los incidentes ante Independiente de Avellaneda, el año pasado.

    La situación se volvió definitiva tras el pobre empate frente a Universidad de Concepción. Ese resultado dejó a Meneghini con un registro de una victoria en siete partidos. Durante este martes se realizaron reuniones en el Centro Deportivo Azul para analizar el escenario. En horas de la tarde, la dirigencia decidió poner fin anticipado al contrato del entrenador.

    Lee también:

    Más sobre:Paqui MeneghiniLa Tercera PMLa UFútbolFútbol ChilenoFútbol NacionalUniversidad de ChileLeandro FernándezCharles AránguizMarcelo DíazManuel MayoAzul AzulFrancisco Meneghini

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El mensaje de Chomali ante Kast y nuevas autoridades: “Procuremos que siempre haya espacio para el diálogo”

    Oficializan renovación de Gino Cortez como Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación

    EE.UU. dice que hay “mucho que se puede hacer” con Chile para “fortalecer” el suministro de los minerales críticos

    Carabinero que se dirigía a su casa en Talcahuano fue baleado durante la madrugada

    Tras reunión con Kast: subsecretario de Estado de Estados Unidos proyecta cooperación en seguridad y economía con Chile

    Alianza del PS y el PPD con la derecha genera primer quiebre en la oposición y enreda acuerdo por comisiones en el Senado

    Lo más leído

    1.
    ¿Puede volver Gustavo Álvarez a la U? Director de Azul Azul aborda la búsqueda de técnico tras el despido de Paqui Meneghini

    ¿Puede volver Gustavo Álvarez a la U? Director de Azul Azul aborda la búsqueda de técnico tras el despido de Paqui Meneghini

    2.
    La reacción de Leandro Fernández tras el despido de Paqui Meneghini, el técnico que lo marginó en la U

    La reacción de Leandro Fernández tras el despido de Paqui Meneghini, el técnico que lo marginó en la U

    3.
    Lucas Bovaglio se defiende tras la eliminación de O’Higgins en la Copa Libertadores: “La estrategia no falló”

    Lucas Bovaglio se defiende tras la eliminación de O’Higgins en la Copa Libertadores: “La estrategia no falló”

    4.
    Tras quedar fuera de la nómina: hermano de Marcelo Moreno Martins entrega su apoyo a Surinam en el repechaje mundialista

    Tras quedar fuera de la nómina: hermano de Marcelo Moreno Martins entrega su apoyo a Surinam en el repechaje mundialista

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Servicios

    Anuncian refuerzos en recorridos de Red Movilidad para el Lollapalooza Chile 2026

    Anuncian refuerzos en recorridos de Red Movilidad para el Lollapalooza Chile 2026

    Comienza la venta de entradas para el show de la DJ Amelie Lens en Chile

    Comienza la venta de entradas para el show de la DJ Amelie Lens en Chile

    Rating del miércoles 11 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 11 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    El mensaje de Chomali ante Kast y nuevas autoridades: “Procuremos que siempre haya espacio para el diálogo”
    Chile

    El mensaje de Chomali ante Kast y nuevas autoridades: “Procuremos que siempre haya espacio para el diálogo”

    Oficializan renovación de Gino Cortez como Secretario Ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación

    Carabinero que se dirigía a su casa en Talcahuano fue baleado durante la madrugada

    EE.UU. dice que hay “mucho que se puede hacer” con Chile para “fortalecer” el suministro de los minerales críticos
    Negocios

    EE.UU. dice que hay “mucho que se puede hacer” con Chile para “fortalecer” el suministro de los minerales críticos

    Cumbre minera reunirá al ministro Daniel Mas con las grandes empresas del sector en Antofagasta

    Conflicto inmobiliario en Lo Barnechea: municipio rechaza críticas a nuevo plan regulador de algunas firmas del sector

    El secretario de Estados Unidos dice que las bebidas de Dunkin’ Donuts tienen 180 gramos de azúcar: ¿es cierto?
    Tendencias

    El secretario de Estados Unidos dice que las bebidas de Dunkin’ Donuts tienen 180 gramos de azúcar: ¿es cierto?

    Cómo el hallazgo de dos aletas sugiere que las orcas podrían ser caníbales ocasionales, según una investigación

    Las predicciones de los ganadores de los Premios Oscar 2026, según el New York Times

    GPS, lesiones y Leandro Fernández: los episodios que marcaron el quiebre entre Paqui Meneghini y el plantel de la U
    El Deportivo

    GPS, lesiones y Leandro Fernández: los episodios que marcaron el quiebre entre Paqui Meneghini y el plantel de la U

    Nueva sede: desde España afirman que la Finalissima se jugará en el estadio Santiago Bernabéu

    La Comisión de Árbitros blinda a José Cabero y lo manda al VAR

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    De problemas en los accesos a malas ubicaciones: el Parque Estadio Nacional reprueba como lugar para shows tras AC/DC
    Cultura y entretención

    De problemas en los accesos a malas ubicaciones: el Parque Estadio Nacional reprueba como lugar para shows tras AC/DC

    Chileno Smiljan Radić gana el Pritzker 2026, el Nobel de la arquitectura

    Joaquina, la artista venezolana revelación que llega a Lollapalooza: “Lo único que anhelo es la paz de mi gente”

    Tras el petróleo: EE.UU. ahora busca acceso a la industria minera de Venezuela
    Mundo

    Tras el petróleo: EE.UU. ahora busca acceso a la industria minera de Venezuela

    Estados Unidos confirma un incendio en el portaaviones ‘Gerald Ford’ aunque sostiene que “no está relacionado con combates”

    Irán reitera acusaciones contra Israel por “bombardear monumentos históricos” y critica el “silencio” de la Unesco

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”
    Paula

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”

    Hummus de palta

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres