Leandro Fernández enfrenta a Azul Azul con Paqui Meneghini: “No estaban de acuerdo con la decisión del entrenador”

La sorpresiva decisión de Francisco Meneghini de no contar con Leandro Fernández para la temporada que viene, causó conmoción en la Universidad de Chile. Y en medio de la tormenta, el jugador argentino alzó la voz.

“Hablé con Manuel (Mayo) y con (Michael) Clark y me dijeron que no estaban de acuerdo con la decisión del entrenador, que ellos querían que yo continúe , pero es cien por ciento futbolístico”, aseguró el jugador de 34 años.

Luego agregó que “fue sorpresivo, tanto para mí como para mi familia, pero son cosas que pasan en el fútbol. Por ahí no me gustó la forma que sea ese día, si me gustó que el entrenador venga a poner la cara, pero la dirigencia, sabiendo que el entrenador iba a agarrar, y que tiene una decisión.... Pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol”.

Sin pausa, Fernández detalló que “ellos (la dirigencia) tienen confianza, una relación conmigo. Me pudieron haber escrito, pero tocó así” y detalló cómo fue la charla con Paqui. “Fueron 10 segundos. (Meneghini) me dijo que no entraban los planes del armado de su plantel 2026. Me dijo que eran razones futbolísticas y se entiende porque es un entrenador nuevo, va a buscar sus jugadores y ahora me toca esperar que el club me encuentre una salida si es así y si no me quedaré porque tengo un contrato con la U”, expresó.

Foto: Alejandro Pizarro/Photosport ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

¿Dónde jugará este año Leandro Fernández?

Sobre la continuidad de su carrera, el ariete fue claro. Quiere quedarse en el país y la U ahora debe solucionar dónde va a jugar. “Con la familia estamos muy contentos en Chile. Es más, anotamos a mi hijo en el colegio, vine con todas las expectativas para arrancar un 2026 y me encontré con esto, pero como dije son cosas que pasan y van a seguir pasando en el fútbol”, señaló.

Y concluyó que “no tengo nada, eso lo está manejando mi representante, que cuando yo le transmití la decisión que habían tomado ya se empezó a mover y también el club, si ellos ven que me tienen que buscar una salida también se van a mover, porque el tiempo pasa”.

La decisión de apartar al transandino dejó dividido al camarín universitario, donde el delantero tenía varios amigos, entre ellos, sus compatriotas y algunos de los veteranos. Y al igual que cuando Jorge Sampaoli apartó a Diego Rivarola, la barra brava de Los de Abajo se lanzó contra el nuevo adiestrador en sus redes sociales.

“Paqui, en esta campaña la hinchada y los símbolos de la U nos ayudarán a alcanzar la copa, no repitas errores de antaño, la U es grande por su gente, no somos O’Higgins, Lea a pesar de no nacer en la U o en Chile, siempre se la ha jugado por el club, tanto así, que su hijo juega en nuestras divisiones inferiores, jugadores identificados con la camiseta pesan mas que cualquier otro”, postearon.