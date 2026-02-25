“Nos perdió todo con los cambios”: Ramón Fernández revela diálogo con Matías Zaldivia sobre el momento de Meneghini en la U

“Nos perdió todo con los cambios”: Ramón Fernández revela diálogo con Matías Zaldivia sobre el proceso de Meneghini en la U. Fotos: Photosport

Universidad de Chile atraviesa un momento complejo tras cuatro partidos sin triunfos en la Liga de Primera. El equipo llega a la antesala del Superclásico ante Colo Colo y del encuentro frente a Palestino, partido que define el clasificado a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, con su peor arranque de temporada en 20 años. Desde el Clausura 2006 que no tenían cifras tan bajas. En ese contexto, la continuidad del técnico Francisco Meneghini está bajo observación por parte de Azul Azul.

La secuencia de resultados activó cuestionamientos al manejo de los cambios y a la conducción del plantel. El último foco se originó tras el partido frente a Deportes Limache, encuentro en el que decisiones del banco fueron materia de discusión en el club. La modificación que generó el quiebre fue el ingreso de Israel Poblete por Felipe Salomoni en el segundo tiempo. Algo que al plantel no comprendió. Ahora, la situación tomó estado público luego de un episodio ocurrido en televisión.

En TNT Sports, Ramón Fernández, exvolante de la U y Colo Colo, siendo compañero de Matías Zaldivia en el Cacique, fue invitado a un panel de conversación. Durante un segmento que se creyó fuera de transmisión, el argentino entregó una versión de una conversación interna posterior al partido. La señal en YouTube se mantuvo al aire y la frase quedó registrada.

“Yo hablé con el cabezón Zaldivia después y dijo ‘nos perdió todo con los cambios’”, dio a conocer Fernández, en referencia a un diálogo con el defensor.

En la U el foco está puesto en la preparación del Superclásico y en el duelo definitorio por el cupo a la fase de grupos del certamen subcontinental. El calendario inmediato incluye ambos compromisos en un margen estrecho de días, con impacto directo en la planificación. La U cuenta con cláusula para no pagar los dos años de contrato de Meneghini en caso de querer desvincularlo. El cuerpo técnico recibe un sueldo de 53 millones de pesos.

La continuidad del proceso de Paqui está supeditada al rendimiento inmediato y a los resultados de los próximos dos encuentros.