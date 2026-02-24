SUSCRÍBETE
    Su futuro pende de un hilo: el millonario sueldo de Francisco Meneghini y su cuerpo técnico en la U

    La continuidad del entrenador pende de un hilo. En Azul Azul decidirán su continuidad luego de los partidos ante Colo Colo y Palestino.

    Por 
    Matías Parker
     
    Lucas Mujica
    Su futuro pende de un hilo: el millonario sueldo de Francisco Meneghini y su cuerpo técnico en la U.

    La llegada de Francisco Meneghini a Universidad de Chile estuvo lejos de ser una negociación de última hora. La apuesta fue del gerente deportivo, Manuel Mayo, quien ya había tenido acercamientos con el entrenador en mercados anteriores. El técnico argentino firmó un contrato por dos temporadas con Azul Azul que considera un salario mensual de 53 millones de pesos para él y su cuerpo técnico. El monto es equivalente al que percibía Gustavo Álvarez en su primer año al mando del club, en un ciclo que posteriormente vio incrementos salariales durante su segunda temporada.

    Con el correr de las fechas, en el propio club reconocen que los primeros resultados han sembrado dudas respecto de la toma de decisiones y del ritmo de adaptación del plantel a la propuesta futbolística del cuerpo técnico. En la interna del Centro Deportivo Azul explican que el acuerdo contempla cláusulas de salida anticipada, que permitirían terminar el vínculo sin la obligación de cancelar la totalidad de los sueldos correspondientes a los años restantes. Se trata de un resguardo financiero para el club.

    Ese escenario adquiere hoy una relevancia especial. El presente del técnico está lejos de ser tranquilo. Tras el empate frente a Deportes Limache, en La Cisterna reconocen que los próximos resultados serán determinantes para la continuidad del entrenador. La dirigencia evalúa con especial atención el Superclásico ante Colo Colo en Macul y el duelo frente a Palestino por la fase previa de la Copa Sudamericana. Un escenario de derrota ante el archirrival y una posterior eliminación internacional abriría de manera concreta la puerta a una salida anticipada del proyecto.

    Meneghini gana $53 millones en la U.

    La U registra su peor inicio de torneo en los últimos 20 años. En las primeras cuatro fechas de la Liga de Primera apenas suma tres puntos, producto de tres empates y una derrota. En las últimas dos décadas, solo el Torneo Clausura 2006 presenta un registro inferior, cuando el equipo dirigido por Gustavo Huerta alcanzó apenas una unidad en el mismo tramo. En el resto de las temporadas recientes, el cuadro universitario siempre había sumado al menos cuatro puntos a esta altura del campeonato.

    Tras el encuentro ante Limache, Meneghini defendió el rendimiento de su equipo y apuntó a detalles puntuales que, a su juicio, explican la pérdida de puntos. “Fuimos superiores. El primer tiempo lo dominamos y encontramos los espacios que queríamos encontrar. El segundo tiempo arrancamos bien y tuvimos nuestras ocasiones para hacer el segundo gol. Quizá hacia el final nos costó tener un poquito más la pelota y defendernos para manejar el final del partido. Terminaron consiguiendo el empate en esa segunda jugada de córner”, señaló el entrenador.titividad en los partidos grandes y avances concretos en el plano internacional.

    La U vive, otra vez, vive un período inestable. La inversión realizada en el banco técnico fue pensada como el inicio de un ciclo con proyección, pero el calendario ofrece duelos de alto voltaje que pueden marcar el devenir del cuerpo técnico.

