La resignación de Meneghini tras la racha sin triunfos de la U: “El equipo mostró cosas buenas, pero tampoco se pudo”

Paqui Meneghini no le encuentra la vuelta a la Universidad de Chile. En la cuarta fecha de la Liga de Primera, el entrenador de los azules todavía no sabe lo que es ganar un partido en el 2026. En el Estadio Nacional, el DT argentino dejó escapar la victoria y se tuvo que conformar con un amargo empate por 2-2 ante Deportes Limache.

Si bien los laicos exhibieron una mejoría en relación a las jornadas anteriores, lo cierto es que los problemas en el fondo y la falta de contundencia le volvieron a pasar la cuenta. Sobre el cierre, tras una falla en la salida de Gabriel Castellón, los tomateros consiguieron la igualdad gracias a una anotación de Yerko González y volvieron a llenar de dudas a Paqui y su cuerpo técnico.

A raíz de este resultado, el estratega argentino no tuvo otra opción que salir a dar la cara cuando fue consultado por el micrófono de TNT Sports. Allí, realizó un barrido del cotejo en el reducto de Ñuñoa. “Fuimos superiores. El primer tiempo lo dominamos y encontramos los espacios que queríamos encontrar, con Charles atrás de los tres puntas de ellos y con Javier (Altamirano) y Lucas (Assadi) bien anchos para recibir. Eso ocurrió en la jugada del gol y en algunas más. El segundo tiempo también arrancamos bien y tuvimos nuestras ocasiones para hacer el segundo gol. Quizá hacia el final nos costó tener un poquito más la pelota y defendernos para manejar el final del partido. Terminaron consiguiendo el empate en esa segunda jugada de córner”, partió diciendo.

En su análisis, el transandino no pasó por alto la detención del partido por culpa del lanzamiento de fuegos artificiales por parte de los barristas azules. “Estábamos 2-1, estábamos bien. Después de ese parate (por los incidentes) nos costó volver a retornar ese control que teníamos. Limache aprovechó esa situación puntual. Yo creo que nos está costando mucho ganar y eso nos está pesando”, agregó.

En esa línea, Meneghini abordó la seguidilla de malos resultados bajo su conducción: “Ya son cuatro partidos sin ganar y ya de vuelta el equipo mostró cosas buenas, pero tampoco se pudo. Hay frustración pero tenemos que trabajar para conseguir la victoria el partido que viene”. La U está 12° con apenas tres puntos de 12 posibles.

Por último, adelantó el Superclásico ante Colo Colo. El partido contra el Cacique, pactado para el domingo 1 de marzo, podría definir el futuro de Paqui en el CDA. “Toca este rival y nos vamos a preparar de la mejor manera para ganar”, cerró de forma escueta.