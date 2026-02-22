SUSCRÍBETE
    “Los errores graves se mantienen”: el duro reclamo de La Serena tras los polémicos arbitrajes en la Liga de Primera

    Luego de que les anularan un gol por un milimétrico offside en la caída ante Universidad de Concepción, el club papayero se cansó de los cobros y estalló en contra de los colegiados del fútbol chileno.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    En Deportes La Serena extallaron contra el arbitraje tras la caída ante Universidad de Concepción ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    Deportes La Serena atraviesa un complejo presente en la Liga de Primera 2026. Al cabo de la cuarta fecha, los papayeros son uno de los elencos que todavía no pueden sumar una victoria y ya se ubican cerca de zona de descenso. Están 13° y apenas acumulan dos unidades de 12 posibles.

    El empate por 1-1 ante Universidad de Concepción, en el estadio La Portada, no hizo otra cosa que agudizar este amargo momento. Pese a que los granates se alcanzaron a ilusionar con un tanto de Sebastián Díaz a los 30 minutos, un autogol de Felipe Chamorro a los 38′ terminó por complicar el trámite y obligó a la repartición de puntos.

    Sin embargo, más allá de la igualdad, en el norte están particularmente molestos por otra situación. Principalmente, en el club de la Cuarta Región han protestado enérgicamente por los diversos cobros arbitrales que los han afectado a lo largo de este torneo.

    En el partido contra el Campanil, por ejemplo, sufrieron la anulación del gol de Gonzalo Escalante que significaba la victoria. Tras una extensa revisión en el VAR, que tardó cerca de cinco minutos, el juez José Cabero determinó que el volante estaba en posición de adelanto de forma milimétrica y que, por lo tanto, la diana no subía al marcador.

    La Serena y U. de Concepción igualaron en un polémico partido. Foto: Photosport.

    Yendo hacia atrás, en la primera fecha, Piero Maza también les anuló un gol bajo las mismas condiciones ante Universidad Católica, que terminó en empate por 2-2. Luego, en el clásico contra Coquimbo Unido que perdieron por la mínima, el juez Cristián Garay no cobró una anotación de Chamorro por una supuesta falta sobre el Mono Sánchez y, minutos después, expulsó de forma polémica a Yahir Salazar por una entrada en la que toca primero el balón.

    Por culpa de esta seguidilla de decisiones es que se agotó la paciencia en La Serena. A través de un comunicado publicado en redes sociales, los papayeros expresaron su descontento por el actuar de los colegiados en el fútbol chileno. “Como institución respaldamos profundamente la postura expresada por nuestro Plantel Profesional frente a los reiterados errores arbitrales ocurridos en las primeras cuatro fechas del campeonato”, parten diciendo.

    “Lo más grave es que varios de estos hechos corresponden a fallas de procedimiento: aplicación incorrecta del protocolo, decisiones apresuradas y criterios que no se ajustan a lo establecido. Nuestra preocupación por el arbitraje ya fue planteada el año pasado, luego de que en un partido, en lugar de validarse un gol legítimo a nuestro favor, el árbitro sancionara tiro de esquina sin ningún fundamento. Ese error fue ampliamente comentado y destacado a nivel nacional. Sin embargo, no hemos visto mejora alguna. Por el contrario, los errores graves se mantienen”, agregan.

    En esa misma tónica, hacen un llamado de atención para las jornadas venideras. En la próxima fecha se miden contra Cobresal, en el campamento minero de El Salvador. “Creemos en el respeto y en la mejora del arbitraje, pero también defendemos la justicia deportiva. Nuestro compromiso es competir con profesionalismo. Exigimos lo mismo para nuestro club”, cierran.

