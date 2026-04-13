Cómo es el F-35A Lightning II de la Fuerza Aérea de EEUU, uno de los principales protagonistas de Fidae 2026. Foto: archivo / US Air Force.

Durante la edición 2026 de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (Fidae) que se desarrolló entre el 7 y el 12 de abril en la Base Aérea Pudahuel, en Santiago, uno de los principales protagonistas fue el F-35A Lightning II de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Se trata de un avión de combate de quinta generación, el cual es considerado uno de los más avanzados del mundo .

En Fidae 2026, los asistentes pudieron ver el vuelo del ejemplar, que fue operado por el Demonstration Team y pertenece al 388th Fighter Wing de la United States Air Force (USAF).

El principal objetivo de la demostración fue presentar al público su rendimiento en el aire, agilidad y tecnología de vanguardia.

Cómo es el F-35A Lightning II de la Fuerza Aérea de EEUU, uno de los principales protagonistas de Fidae 2026. Foto: archivo / US Air Force.

Cómo es el F-35A Lightning II de la Fuerza Aérea de EEUU

El F-35A Lightning II es fabricado por el gigante aeroespacial Lockheed Martin y puede realizar misiones aire-aire y aire-superficie . Tiene la capacidad de transitar con sigilo y de desenvolverse en escenarios adversos.

De acuerdo a un comunicado de Fidae, los sensores electroópticos del caza y el sistema de visualización montado en el casco del piloto mejoran la visión diurna y nocturna, la conciencia situacional y la detección de amenazas de misiles y de otras aeronaves.

Asimismo, cuenta con enlaces tácticos que permiten el intercambio seguro de datos entre las aeronaves aliadas, con otras plataformas aéreas, terrestres y de superficie, mientras que además permite la interoperabilidad en una coalición.

Es un caza multirol equipado con un motor turbofán Pratt & Whitney F135-PW-100 .

La Fuerza Aérea de Estados Unidos asegura que brinda “el poder de dominar los cielos en cualquier momento y lugar”.

La describe como una aeronave “polivalente ágil, versátil y de alto rendimiento”, la cual “combina tecnología furtiva, fusión de sensores y una conciencia situacional sin precedentes” .

“El avanzado sistema de sensores del F-35A está diseñado para recopilar, fusionar y distribuir más información que cualquier otro caza en la historia, lo que proporciona a los operadores una ventaja decisiva sobre cualquier adversario”.

“Su capacidad de procesamiento, arquitectura abierta, sensores sofisticados, fusión de información y enlaces de comunicación flexibles convierten al F-35 en una herramienta indispensable para la defensa nacional, la guerra irregular conjunta y de coalición, y las principales operaciones de combate”.

Según explican, su Sistema Autónomo de Información Logística (ALIS, por sus siglas en inglés) realiza la monitorización, el mantenimiento y el pronóstico en segundo plano para dar soporte a la aeronave, garantizar su buen estado y mejorar la planificación y ejecución operativa.

De la misma manera, su Sistema Electroóptico de Apertura Distribuida (DAS) proporciona a los pilotos conocimiento de distintos escenarios y mejora la alerta de misiles, aeronaves y visión tanto diurna como nocturna .

Cómo es el F-35A Lightning II de la Fuerza Aérea de EEUU, uno de los principales protagonistas de Fidae 2026. Foto: archivo / US Air Force.

El caza también está equipado con el Sistema Electroóptico de Puntería (EOTS), el cual va montado internamente y permite detección de largo alcance y puntería de precisión contra objetivos terrestres, además de detección de largo alcance de amenazas aire-aire .

Su motor produce 43.000 libras de empuje y consta de un ventilador de tres etapas, un compresor de seis etapas, una cámara de combustión anular, una turbina de alta presión de una etapa y una turbina de baja presión de dos etapas.

La Fuerza Aérea estadounidense recalca que el F-35 “está diseñado para proporcionar al piloto una conciencia situacional sin precedentes, una identificación precisa de objetivos y un ataque de precisión en cualquier condición meteorológica” .

“La integración de los sistemas de misión y las excepcionales características de visibilidad sobre el morro están diseñadas para mejorar drásticamente el rendimiento del piloto”.

Entre los países que poseen este avión de combate, además de Estados Unidos, se encuentran: Reino Unido, Italia, Países Bajos, Australia, Noruega, Dinamarca, Israel, Japón, Corea del Sur, Polonia, Finlandia y Bélgica.

Su envergadura es de 10,7 m, su longitud de 15,7 m y su altura de 4,38 m. Su carga útil es de 8.160 kg, su velocidad llega a Mach 1,6 (aproximadamente 1.933 k/h) y su autonomía es de más de 2.177 k con combustible interno (ilimitada con reabastecimiento en vuelo).

Revisa un video del F-35A Lightning II a continuación: