Cómo es la Operación “Base Soberanía” para reforzar la presencia de Chile en el territorio antártico

A través del Ministerio de Obras Públicas (MOP), la Dirección de Obras Portuarias (DOP) de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena ya inició el proceso de traslado de material de lo que será el futuro muelle en Bahía Fildes, en la Isla Rey Jorge, mediante cuatro unidades de la Armada de Chile.

La llamada Operación “Base Soberanía” contempla una inversión estimada de 27 millones de dólares y considera la movilización de más de 8.000 toneladas de carga.

La Armada ha sido encomendada para llevar los suministros que serán de utilidad para reparar la pista del Aeródromo “Teniente Marsh” , ubicada en cercanías de la Base “Presidente Eduardo Frei Montalva” de la Fuerza Aérea de Chile.

El principal objetivo de la operación es reforzar la presencia de Chile en el territorio antártico .

Las operaciones de traslado de material son realizadas por dos unidades dependientes del Comando Anfibio y de Transportes Navales (COMANFITRAN): el LSDH-91 “Sargento Aldea” y el ATF-65 “Janequeo”.

Son acompañados por el ATF-66 “Galvarino” y el ATF-60 “Lientur”, que durante esta operación están bajo el mando, supervisión, planificación y coordinación de la Comandancia en Jefe de la Tercera Zona Naval.

La sigla ATF hace referencia a Anchor Tug Fleet (o Remolcador de Flota, en español), mientras que LSDH se refiere a un Buque Multipropósito.

Desde la Armada destacan que las embarcaciones están siendo utilizadas “para el transporte estratégico vía marítima de los cimientos de la próxima infraestructura portuaria, que atenderá las necesidades logísticas e intereses nacionales que el Estado de Chile sostiene en esta zona que conecta el territorio continental con la puerta de entrada al Polo Sur”.

Se tiene previsto que la construcción sea completada en, aproximadamente, dos años y medio.

Cada uno de los viajes que realizan los buques entre Punta Arenas y Bahía Fildes considera una serie de desafíos.

Entre estos se encuentran las coordinaciones logísticas, la carga desde el muelle hasta las bodegas a flote, la navegación por el Paso Drake, el uso de barcazas en la Antártica y la meteorología de la zona, entre otras variables.

El Comandante del LSDH-91 “Sargento Aldea”, el Capitán de Navío Francisco Abarca, declaró a través de un comunicado que “solo este buque transporta más de 6.000 toneladas de material (…) en un entorno exigente y en condiciones meteorológicas adversas, por lo que requiere mantener a su dotación motivada y cohesionada” .

El Suboficial Maniobras, René Hermosilla, explicó que la descarga de herramientas, maquinaria, bases de concreto y otros elementos clave para las obras del muelle y el mantenimiento de la pista de aterrizaje se realiza a través de las Barcazas de Desembarco de Vehículos (LCM) “Reyes” y “Fuentes”.

Ambas plataformas van a bordo del “Sargento Aldea” sobre una base o radier inundable. Zarpan a partir de un proceso en el que se deja entrar agua al dique, ballast, en términos navales.

La maniobra completa, en jerga marinera, se denomina “enradiaje”: radiar para ingresar la lancha y enradiar para que salga de la dársena flotante.

“Las cargas y descargas con nuestras LCM se hacen más seguras y expeditas, ya que estas permiten una gran cantidad de almacenaje” , afirmó.

El Comandante del ATF-65 “Janequeo”, el Capitán de Fragata Carlos Pino, detalló que la unidad “es una plataforma tecnológicamente muy avanzada, diseñada como buque de soporte logístico para plataformas petroleras: puede operar en cualquier entorno y condición de mar” .

“Entre sus ventajas, cuenta con una capacidad de posicionamiento dinámico y una serie de sistemas redundantes que lo hacen muy confiable, su disponibilidad de carga en cubierta es de 1.000 toneladas, estanques de 300 metros cúbicos de agua y 750 metros cúbicos de combustible”.