SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Cómo es la Operación “Base Soberanía” para reforzar la presencia de Chile en el territorio antártico

    La iniciativa busca construir un muelle en Bahía Fildes y reparar la pista del Aeródromo “Teniente Marsh”. La Armada de Chile ha sido encomendada para transportar los suministros, a través de cuatro unidades: tres remolcadores de flota y un buque multipropósito.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Cómo es la Operación “Base Soberanía” para reforzar la presencia de Chile en el territorio antártico Armada de Chile

    A través del Ministerio de Obras Públicas (MOP), la Dirección de Obras Portuarias (DOP) de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena ya inició el proceso de traslado de material de lo que será el futuro muelle en Bahía Fildes, en la Isla Rey Jorge, mediante cuatro unidades de la Armada de Chile.

    La llamada Operación “Base Soberanía” contempla una inversión estimada de 27 millones de dólares y considera la movilización de más de 8.000 toneladas de carga.

    La Armada ha sido encomendada para llevar los suministros que serán de utilidad para reparar la pista del Aeródromo “Teniente Marsh”, ubicada en cercanías de la Base “Presidente Eduardo Frei Montalva” de la Fuerza Aérea de Chile.

    El principal objetivo de la operación es reforzar la presencia de Chile en el territorio antártico.

    Cómo es la Operación “Base Soberanía” para reforzar la presencia de Chile en el territorio antártico Armada de Chile

    Cómo se desarrolla la Operación “Base Soberanía” para reforzar la presencia de Chile en el territorio antártico

    Las operaciones de traslado de material son realizadas por dos unidades dependientes del Comando Anfibio y de Transportes Navales (COMANFITRAN): el LSDH-91 “Sargento Aldea” y el ATF-65 “Janequeo”.

    Son acompañados por el ATF-66 “Galvarino” y el ATF-60 “Lientur”, que durante esta operación están bajo el mando, supervisión, planificación y coordinación de la Comandancia en Jefe de la Tercera Zona Naval.

    La sigla ATF hace referencia a Anchor Tug Fleet (o Remolcador de Flota, en español), mientras que LSDH se refiere a un Buque Multipropósito.

    Desde la Armada destacan que las embarcaciones están siendo utilizadas “para el transporte estratégico vía marítima de los cimientos de la próxima infraestructura portuaria, que atenderá las necesidades logísticas e intereses nacionales que el Estado de Chile sostiene en esta zona que conecta el territorio continental con la puerta de entrada al Polo Sur”.

    Se tiene previsto que la construcción sea completada en, aproximadamente, dos años y medio.

    Cómo es la Operación “Base Soberanía” para reforzar la presencia de Chile en el territorio antártico Armada de Chile

    Cada uno de los viajes que realizan los buques entre Punta Arenas y Bahía Fildes considera una serie de desafíos.

    Entre estos se encuentran las coordinaciones logísticas, la carga desde el muelle hasta las bodegas a flote, la navegación por el Paso Drake, el uso de barcazas en la Antártica y la meteorología de la zona, entre otras variables.

    El Comandante del LSDH-91 “Sargento Aldea”, el Capitán de Navío Francisco Abarca, declaró a través de un comunicado que “solo este buque transporta más de 6.000 toneladas de material (…) en un entorno exigente y en condiciones meteorológicas adversas, por lo que requiere mantener a su dotación motivada y cohesionada”.

    El Suboficial Maniobras, René Hermosilla, explicó que la descarga de herramientas, maquinaria, bases de concreto y otros elementos clave para las obras del muelle y el mantenimiento de la pista de aterrizaje se realiza a través de las Barcazas de Desembarco de Vehículos (LCM) “Reyes” y “Fuentes”.

    Cómo es la Operación “Base Soberanía” para reforzar la presencia de Chile en el territorio antártico Armada de Chile

    Ambas plataformas van a bordo del “Sargento Aldea” sobre una base o radier inundable. Zarpan a partir de un proceso en el que se deja entrar agua al dique, ballast, en términos navales.

    La maniobra completa, en jerga marinera, se denomina “enradiaje”: radiar para ingresar la lancha y enradiar para que salga de la dársena flotante.

    “Las cargas y descargas con nuestras LCM se hacen más seguras y expeditas, ya que estas permiten una gran cantidad de almacenaje”, afirmó.

    Cómo es la Operación “Base Soberanía” para reforzar la presencia de Chile en el territorio antártico Armada de Chile

    El Comandante del ATF-65 “Janequeo”, el Capitán de Fragata Carlos Pino, detalló que la unidad “es una plataforma tecnológicamente muy avanzada, diseñada como buque de soporte logístico para plataformas petroleras: puede operar en cualquier entorno y condición de mar”.

    “Entre sus ventajas, cuenta con una capacidad de posicionamiento dinámico y una serie de sistemas redundantes que lo hacen muy confiable, su disponibilidad de carga en cubierta es de 1.000 toneladas, estanques de 300 metros cúbicos de agua y 750 metros cúbicos de combustible”.

    Bajo esta línea, sentenció: “Ser parte de este esfuerzo logístico-estratégico es muy importante para la Armada de Chile y, en particular, para el COMANFITRAN, porque pone a prueba la capacidad de sus unidades dependientes para cumplir con tareas de apoyo a miles de millas náuticas de sus puertos base; contribuir al accionar del Estado en las zonas más aisladas de la geografía nacional y mejorando la conectividad, y potenciar la imagen país en la Antártica”.

    Lee también:

    Más sobre:Operación "Base Soberanía"Armada de ChileAntártica ChilenaArmadaBarcosEmbarcacionesChileAntárticaLSDH-91 "Sargento Aldea"ATF-65 "Janequeo"ATF-66 "Galvarino"ATF-60 "Lientur"Bahía FildesIsla Rey JorgeLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo fueron los espectáculos de Bad Bunny y Green Day en el Super Bowl LX

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones: paso a paso para crear el último trend de OpenAI

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    La decisión de AES Andes sobre INNA: por qué se terminó cayendo el proyecto de hidrógeno verde, según la industria

    Salto en Obras Públicas y Gobierno Central impulsa dinamismo de las compras públicas en 2025

    Comité económico anunciado por Kast incluye a los ministerios de Hacienda, Economía y Trabajo

    Lo más leído

    1.
    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio

    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio

    2.
    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    3.
    ¿Hay que dejar el café si tienes hipertensión? Esto dice una académica de nutrición

    ¿Hay que dejar el café si tienes hipertensión? Esto dice una académica de nutrición

    4.
    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    ¿Hay que dejar el café si tienes hipertensión? Esto dice una académica de nutrición

    ¿Hay que dejar el café si tienes hipertensión? Esto dice una académica de nutrición

    Nintendo Music: el “Spotify” de la nostalgia que ordena el caos musical (desde la NES hasta la Switch 2)

    Nintendo Music: el “Spotify” de la nostalgia que ordena el caos musical (desde la NES hasta la Switch 2)

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 9 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 9 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Incendio forestal en Maule motiva evacuación de sector Cumbres de Numpay

    Incendio forestal en Maule motiva evacuación de sector Cumbres de Numpay

    Bomberos combate incendio forestal cerca del Parque de los Reyes en Santiago

    Bomberos combate incendio forestal cerca del Parque de los Reyes en Santiago

    $390 millones para difusión: los detalles de la campaña de invierno en salud que el gobierno de Boric le deja al de Kast
    Chile

    $390 millones para difusión: los detalles de la campaña de invierno en salud que el gobierno de Boric le deja al de Kast

    Hombre muere tras ser baleado en las cercanías del Mercado Central

    Zoom legislativo: parlamentarios con alto nivel de ausencias y menor número de leyes despachadas marca el 2025

    La decisión de AES Andes sobre INNA: por qué se terminó cayendo el proyecto de hidrógeno verde, según la industria
    Negocios

    La decisión de AES Andes sobre INNA: por qué se terminó cayendo el proyecto de hidrógeno verde, según la industria

    Salto en Obras Públicas y Gobierno Central impulsa dinamismo de las compras públicas en 2025

    Comité económico anunciado por Kast incluye a los ministerios de Hacienda, Economía y Trabajo

    Cómo fueron los espectáculos de Bad Bunny y Green Day en el Super Bowl LX
    Tendencias

    Cómo fueron los espectáculos de Bad Bunny y Green Day en el Super Bowl LX

    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    Cómo es la Operación “Base Soberanía” para reforzar la presencia de Chile en el territorio antártico

    ¿Qué pasará con Sudamérica? Concacaf anuncia que tendrá seis cupos directos para el Mundial 2030
    El Deportivo

    ¿Qué pasará con Sudamérica? Concacaf anuncia que tendrá seis cupos directos para el Mundial 2030

    Elizardo Vera, presidente del Balonmano: “En Chile hay pocos deportes que se dan el lujo de clasificar a Mundiales”

    ¿Carlos Alcaraz viene a Chile? Los caminos que abre la serie entre el equipo de Nicolás Massú y España en la Copa Davis

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones: paso a paso para crear el último trend de OpenAI
    Tecnología

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones: paso a paso para crear el último trend de OpenAI

    Nintendo Music: el “Spotify” de la nostalgia que ordena el caos musical (desde la NES hasta la Switch 2)

    Bad Bunny, Green Day y la tecnología que veremos en el Super Bowl LX

    Cuatro videoclips esenciales en el universo de Sabrina Carpenter
    Cultura y entretención

    Cuatro videoclips esenciales en el universo de Sabrina Carpenter

    Pedro Pascal sorprende como invitado en el show de Bad Bunny en el SuperBowl

    Bad Bunny presenta espectacular show en el SuperBowl con Lady Gaga, Ricky Martin y Pedro Pascal de invitados

    La primera ministra de Japón consigue la ‘supermayoría’ tras su victoria aplastante en las legislativas
    Mundo

    La primera ministra de Japón consigue la ‘supermayoría’ tras su victoria aplastante en las legislativas

    Hamas acusa “exterminio y limpieza étnica” a Israel por aprobar “el robo de tierras” en Cisjordania

    Rusia amenaza con “una respuesta militar a gran escala” si es atacada por Europa

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl
    Paula

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre