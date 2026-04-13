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    ¿Es por Johnny Herrera? Conmebol explica el enigmático saludo al cumpleañero Claudio Bravo

    El exarquero y capitán de la Roja celebra 43 años. La entidad que rige al fútbol sudamericano no dejó pasar el hito, aunque el saludo se presta para varias interpretaciones.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    La notable y decisiva atajada de Bravo al Kun Agüero, en la final de la Copa América Centenario. (Foto: Photosport)

    Claudio Bravo cumple 43 años. El golero lleva un par de años retirado del fútbol, pero su trayectoria sigue siendo reconocida en todo el mundo. El guardameta es parte de la historia del fútbol sudamericano. Su decisiva contribución a los títulos de la Selección en la Copa América de 2015 y en la Copa América Centenario de 2016, los únicos logros internacionales que exhibe la Roja, le valieron tal nivel de consideración.

    La Conmebol, de hecho, no deja pasar la particular fecha. A través de sus plataformas oficiales, saluda profusamente al exportero chileno, una manifestación concreta de su legado en el balompié continental.

    ¿Es por Johnny Herrera? Conmebol explica el enigmático saludo al cumpleañero Claudio Bravo

    Uno de los saludos que publicó la entidad que preside Alejandro Domínguez a través de sus redes sociales se presta para varias interpretaciones. Como imagen se exhibe el video de la notable tapada del oriundo de Viluco a Sergio Agüero en la final de la Copa América Centenario, que permitió estirar esa definición hasta la serie de lanzamientos penales en la que, finalmente, la Roja obtuvo su segundo cetro continental. Consecutivo y ante la generación transandina que terminaría consagrándose en Qatar 2022 como campeona mundial.

    Johnny, tarjado, además del nombre del capitán y los emojis de guantes y una bandera chilena acompañan la emblemática imagen que quedó inmortalizada como una de las acciones más relevantes del deporte chileno. La reedición de la Mano de Dios, como se catalogó en esos días.

    ¿Quién es Johnny tarjado? La interpretación más tentadora conducía a relacionar la ocurrencia con Johnny Herrera, quien integró la lista en ambos títulos, aunque tuvo que conformarse con ver la totalidad de los encuentros desde la banca de suplentes.

    La explicación de la Conmebol

    En la Conmebol, sin embargo, precisaron la interpretación. En Luque aclaran que la alusión es a Johnny Bravo, la caricatura que se hizo mundialmente conocida después de su aparición en Cartoon Network.

    Al margen del alcance de apellido, entre ambos personajes hay escasa similitud. “Es un joven musculoso y fanfarrón que vive con su madre en la ficticia Aron City y que empeñosamente intenta coquetear con mujeres, mas su egotismo y tosquedad lo condenan al rechazo y le acarrean todo tipo de percances. En ocasiones se compromete en situaciones extrañas, acompañado por amigos o personalidades invitadas, tales como la pequeña Suzy (su vecina) o Donny Osmond", consigna una semblanza respecto del personaje televisivo. Nada que ver con el golero que triunfó en el Barcelona.

    Más sobre:Claudio BravoJohnny HerreraJohnny BravoLa RojaSelecciónConmebolFútbolFútbol Nacional

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