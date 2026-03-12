Johnny Herrera revela episodio que marcó salida de Gustavo Álvarez de la U: “Hubo peleas, audios con agresiones verbales”

El arranque de la temporada 2026 de Universidad de Chile no fue como se esperaba. Bajo el mando de Francisco Meneghini la U quedó relegada a puestos secundarios de la clasificación al registrar solo un triunfo en seis encuentros disputados. Además, quedó eliminada en la primera fase de la Copa Sudamericana a manos de Palestino.

Esta combinación de resultados había puesto en entredicho la continuidad de Paqui en el banco azul. Y al final, este martes el proceso del técnico llegó a su fin.

En medio de los cuestionamientos que rondaban al exentrenador de O’Higgins, los hinchas comenzaron a plantear alternativas. Entre ellas estaba el regreso de Gustavo Álvarez. Sin embargo, Johnny Herrera aseguró que esto es inviable por la forma en la que el otrora adiestrador laico se fue del CDA.

“La gente no entiende que la salida de Gustavo Álvarez no fue un se va y se va no más”, comenzó señalando el exportero en el programa Todos somos técnicos de ESPN.

“La gente no sabe que hubo peleas de por medio, que hubo casi un conato de por medio, y audios con agresiones verbales descabelladísimas”, complementó Herrera.

La postura de Azul Azul

Dentro de la directiva de Universidad de Chile, la posibilidad de que Álvarez regrese al banco también fue descartada de plano. Aldo Marín, director de Azul Azul, se refirió sobre el asunto, remarcando que “Gustavo Álvarez se acaba de ir, él tenía un proyecto distinto, entonces no me suena mucho su nombre para volver. Manuel Mayo está trabajando en un listado que comenzó a elaborar en cuanto se terminó el lazo con Francisco Meneghini y pronto tendremos novedades sobre el nuevo conductor”.

Además, el directivo aprovechó de hacer una autocrítica por este mal inicio de temporada estudiantil: “En este club, cuando ganamos, ganamos todos y cuando perdemos, perdemos todos. Hay responsabilidades futbolísticas y administrativas de todo tipo. Cuando uno se juega por una opción y no funciona, obviamente la responsabilidad es de todos nosotros”.

A su vez, expuso que no se han puesto plazos para dar con el DT indicado. “Lo antes posible (...) No tenemos fecha, pero estamos trabajando en el nuevo técnico”, planteó.

“Hay un perfil que se está buscando, pero prefiero no decir. Manuel Mayo está trabajando en eso, tiene un listado que está trabajando apenas se terminó el vínculo con Paqui”, agregó.

Jhon Valladares asume el interinato

Tras la partida de Meneghini Jhon Valladares tomó el puesto como director técnico interino y desde este miércoles está dirigiendo al plantel en el CDA. Valladares será secundado en su trabajo por Manuel Iturra, quien también había estado cerca de los procesos de Gustavo Álvarez y Meneghini. De hecho, inicialmente, se daba por descontado que Colocho iba a ser el designado para asumir la transición.

El exdefensor central trabajó como entrenador de las divisiones inferiores de Rangers, San Luis y Santiago Wanderers. Además, fue entrenador ayudante en Curicó Unido.

Como futbolista, se formó en Universidad de Chile, con el que debutó en el fútbol profesional. Después, defendió a La Serena, San Felipe, Audax Italiano, Melipilla, San Luis, Santiago Wanderers y Coquimbo Unido.

Su estreno será este sábado 14 de marzo cuando la U visite a Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso a partir de las 18.00 horas.