Se pierde los amistosos de la Roja: los detalles de la nueva lesión de Marcelino Núñez en el Ipswich Town. Foto: @ipswichtown

Marcelino Núñez nuevamente es baja en el Ipswich Town. El volante no jugó en el empate 3-3 de los tractores ante el Stoke City. Según detalló el técnico Kieran McKenna, la complicación se presentó en la igualdad 1-1 ante Leicster City.

“Se lesionó el tendón de la corva en el partido del sábado”, dio a conocer el entrenador. “No jugó este partido, ni el sábado, y probablemente tampoco el siguiente”, complementó el estratega.

Los próximos desafíos del Ipswich, que marcha cuarto en la Championship, son visitar al Sheffield Wednesday y recibir al Millwall. En caso de recuperarse en los plazos establecidos por el técnico, Núñez podrá estar el 6 de abril ante el Birmingham.

Núñez en el Ipswich Town.

Su lesión lo margina, de esta forma, de la fecha FIFA de marzo, en la que la Roja viaja a Nueva Zelanda para enfrentar al combinado local y Cabo Verde, el 27 y 30 de marzo. Luego de las Eliminatorias, Núñez jugó con la Selección en el partido ante Perú en octubre (23 minutos), luego fue al banquillo ante Rusia y apareció como titular en el segundo encuentro ante la Bicolor (fue sustituido al 63′).

El físico ha sido un tema para el mediocampista formado en Universidad Católica durante la temporada. Desde que se confirmó su traspaso desde el Norwich City, a comienzos del curso, se ha perdido cinco partidos por lesión. La vez anterior, su baja se extendió entre el 24 de enero y el 12 de febrero.